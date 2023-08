Disse skal styrke Oilers’ forsvar

Duoen Cliff Watson (29) og Simon Bourque (26) er hentet til Stavanger fra Nord-Amerika for å bidra i Oilers’ jakt på ny suksess. Fra forrige sesong er det store endringer i backkorpset i DNB Arena. Klubblegenden Dennis Sveum har lagt skøytene på hyllen, stjernebacken Martin Lefebvre har dratt til den finske toppligaens Ässät og Daniel Bøen Rokseth har dratt til Vålerenga etter ti sesonger i Oilers.

Inn har den nordamerikanske duoen kommet. I tillegg har Oslo-mannen Sondre Bjerke gjort Stavanger-kar av seg etter elleve sesonger i Innlandet for Lillehammer og Storhamar, og Nicolai Bryhnisveen er tilbake etter et låneopphold i danske Sønderjyske.

Canadieren Bourque ankom Stavanger etter to år i østerrikske Innsbruck, og har tatt med seg kjæresten Sarah og en engelsk bulldogg til byen.

– Det var egentlig et ganske enkelt valg. Jeg har hørt så mye godt om laget og byen. For meg var det viktig å gå til en veldrevet klubb som tar vare på folk, og ikke minst et vinnende lag. Det var ekstra viktig, sier Bourque til RA.

Kjenner Lefebvre

Naturligvis var det noen referanser for ham å sjekke opp med. Den nærmeste var de siste sesongenes stjerneback i DNB Arena, Martin Lefebvre.

– Vi franskmenn i Canada kjenner hverandre, ler Bourque.

Fransktalende Simon Bourque kjenner til eks-Oilers Martin Lefebvre. (Kristoffer Knutsen)

Han er nemlig fra den fransktalende provinsen Quebec. Backkollega Cliff Watson er derimot kun engelsktalende og kommer fra den amerikanske delstaten Wisconsin. I motsetning til Bourque har 29-åringen aldri spilt i Europa tidligere.

Valget om å gå til Stavanger ble mer komplisert ettersom han har med fruen og den ni måneder gamle datteren. Førsteinntrykket er bra for hele familien, noe Watson peker på som avgjørende.

– Det var riktig for oss å starte Europa-eventyret her, slår han fast.

Rask oppkjøring

På spørsmål fra RA om å beskrive seg selv er duoen klare på at de vil tilføre noe i Oilers’ jakt på nytt dobbeltgull.

– Jeg er en toveisback som spiller over hele isen. For meg er det viktig å være en back som laget kan stole på, sier Watson – og har en manglende fortann som bevis på hvor mye han ofrer for å stoppe skudd.

Den manglende fortannen kommer av av Cliff Watson dekket et skudd med ansiktet. (Kristoffer Knutsen)

– Også jeg er toveis. Jeg liker ikke når det kommer mål imot, men bidrar gjerne framover. Jeg har spilt både overtall og undertall de stedene jeg har vært, og regner med å bidra her også, sier Bourque.

Dette er den siste kampfrie uken før den offisielle delen av sesongen går i gang. Neste uke kommer Zuccarello All Star til DNB Arena for kamp 11. august, før Oilers drar til slovenske Bled for å spille treningskamper. Vel hjemme i Norge drar de til Varner Arena for å møte Frisk Asker 23. august.

Allerede 31. august spilles den første offisielle kampen. Da kommer det svenske topplaget Färjestad til DNB Arena for sesongens første kamp i Champions Hockey League.

På isen er ikke Dan Kissel (bryllup i USA) og Greg Mauldin (skade). Sistnevnte ventes klar for isen i løpet av kort tid.

PS: Oilers har én ledig plass på importkvoten.

DE UTENLANDSKE OILERS-BACKENE:





SIMON BOURQUE:

Født: 12. januar 1997

Sted: Longueuil, Quebec, Canada

Posisjon: Back

Fatning: Venstre

Høyde: 185 cm

Vekt: 90 kg

CLIFF WATSON

Født: 21. desember 1993

Sted: Sheboygan, Wisconsin, USA.

Posisjon: Back

Fatning: Venstre

Høyde: 188 cm

Vekt: 86 kg

Kilde: Eliteprospects.com

