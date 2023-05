Spilte mot Oilers i finalene – nå blir han Oilers-spiller

RA vet at Sondre Bjerke er klar for Oilers. Etter det RA kjenner til har han skrevet under på en kontrakt som binder ham til Stavanger-klubben i ett år, med opsjon på ett år til.

Bjerke spilte under Anders Gjøse i Storhamar, og har møtt Oilers de to siste sesongene i NM-finalene. Begge har endt med gull til Oilers, som backen nå går over til.

Nå gjenforenes Bjerke og Gjøse i DNB Arena.

Overgangen skjer kort tid etter at Fredrikstad-gutten Sander Hurrød gikk motsatt vei.

Hamar Arbeiderblad erfarte tidligere tirsdag at Bjerke var på vei til Oilers i forbindelse med Storhamars signering av tidligere Oilers-back Villiam Strøm.

---

FAKTA

Navn: Sondre Bjerke

Født: 21. mai 1996 (26 år)

Sted: Oslo

Posisjon: Back

Fatning: Venstre

Høyde: 174 cm.

Vekt: 80 kg.

Tidligere klubber: Manglerud Star (junior), Lillehammer, Gjøvik (lån) og Storhamar.

Har møtt Oilers i NM-finalen to sesonger på rad.

Hadde den nye Oilers-treneren Anders Gjøse som trener i sine to første sesonger som Storhamar-spiller.

---