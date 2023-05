Slik vurderes Oilers’ gullgutter

For andre sesong på rad ble det dobbeltgull for Oilers med triumf i både Fjordkraft-ligaen og sluttspillet. Nå er gullfesten over, og spillerne er vurdert.

Skalaen for vurdering går fra 1 (svakest) til 6 (sterkest), og spillerne er vurdert ut fra forventet rolle i laget.

Keepere

6 Henrik Holm (38 seriekamper, 13 sluttspillkamper)

Oilers’ suverene førstekeeper stengte buret i sesongens to siste kamper. Det var da laget virkelig trengte ham, og Oilers-veteranen leverte. Tar mye belastning gjennom sesongen, men ønsker selv å spille mye. Det har gitt ham mange klubbrekorder, og faktisk noen norske rekorder. Har allerede skrevet seg inn i historiebøkene med potensielt mange åre igjen som toppkeeper.

3 Joona Partanen (14 seriekamper, 2 sluttspillkamper)

Glimtet til med noen gode kamper, men har for lavt nivå til å gi Holm reell konkurranse. Mangelen på en god duo har vært Oilers’ største svakhet denne sesongen, og var den største interne trusselen i sluttspillet. Partanen trives best med mange skudd mot seg, men da må det et klubbskifte til.

Henrik Holm gjorde en god sesong, og ble avgjørende for Oilers i NM-finalene. (Carina Johansen/NTB)

Backer

3 Noah Bergesen Aarthun (40 seriekamper / 9 målpoeng, null sluttspillkamper)

Klarte ikke å åpne sesongen helt der han avsluttet forrige. Det ga utfordringer da han kanskje fikk for mye ansvar i det som gjennom høsten var en relativt tynn backbesetning grunnet skader.

2 Christian Bull (5/2, 14/0)

Ble hentet som sluttspillforsterkning, og fikk nesten ikke spille. Hadde høy risiko i spillet og slet med å tilpasse seg Oilers-hockey. Bull har tidligere vist seg som en god back, men fungerte ikke i Oilers.

4 Thomas Higson (16/1, 2/0)

Strålende start på Oilers-karrieren, så var han uheldig med skade i landslagspausen før U20-VM. Kommer garantert til å spille mot verdens beste juniorer neste sesong. Etter skaden ble det derimot vanskelig å komme seg med på A-laget etter Hurrøds omskolering og spillere tilbake fra skade.

5 Sander Hurrød (44/12, 15/5)

Sesongens store overraskelse. Selv om han på forhånd hadde mange kamper som løper ble det som en gjennombruddssesong for den nå omskolerte backen. Bruker spilleforståelsen bra og er god i nærkampene. Nå er det Storhamar som får nytte av de egenskapene.

5 Andreas Klavestad (38/22, 15/14)

Er virkelig etablert som toppback. Bruker farten til å skape farlige offensive situasjoner, og er blitt flinkere til å eliminere risiko.

6 Martin Lefebvre (44/52, 15/19)

Han har ikke bare vært Oilers’ beste spiller denne sesongen, men Fjordkraft-ligaens aller beste. Backen er sterk i alle spillets faser og er i tillegg beste poengplukker i både serien og sluttspillet for gullvinneren. En fryd for ishockeyfansen de to årene det varte.

5 Daniel Bøen Rokseth (45/15, 15/7)

Hadde det vært spillet fram til februar ville han nok luktet på en toer, men i sin siste Oilers-sesong løftet Rokseth spillet noe vanvittig da det gjaldt som mest. Konkurransen med Bull inn skjerpet tydeligvis noe i backen som nå skal til erkerivalen Vålerenga.

Backen Daniel Rokseth var spilleren som tok størst steg fra jul til sesongslutt. (Carina Johansen/NTB)

3 Dennis Sveum (39/6, 15/5)

Den siste dansen er gjennomført, og nå er den lengstvarende karrieren i Oilers-historien over. Den siste sesongen ble nok ikke helt som ønsket for kapteinen, som i finalene fikk begrenset med spilletid. Skal hylles for en lang og solid karriere med hele ni NM-gull.

5 Patrick Ulriksen (39/9, 13/2)

Blant ligaens aller beste defensive backer. Ofrer seg for å ta ut pasninger og skudd. Ofte må han akseptere mye istid mot de beste offensive spillerne til motstanderne, og det kler ham godt.

5 Kristian Østby (5/1, 13/2)

Tilbake fra skade før sluttspillet, så vokste han seg stor og viktig for Oilers. Utgjorde en viktig puslebrikke i sluttspillet som en stor back (201 cm). Det var noe som manglet gjennom store deler av sesongen, og Østby kom med det laget virkelig hadde behov for.

Løpere

4 Colton Beck (45/32, 15/13)

Var tidvis med offensivt, og scoret sesongens to siste mål. Likevel var han for svak i det fysiske spillet og altfor avhengig av å vinne pucken før det ble en fysisk duell. Har et høyt nivå, men tilførte lite i Oilers tross en annen rolle enn det som var forventet da han ble hentet.

6 Thomas Berg-Paulsen (41/34, 15/9)

Fra ung og lokal spiller til etablert senior. Har sammen med Tommy Kristiansen og Greg Mauldin utgjort Fjordkraft-ligaens tyngste rekke å møte. Fysikken til Berg-Paulsen er helt rå, og direkte spillestil har gitt avkastning i form av målpoeng. Overrasket nok mange med skuddet sitt, men det har vært bra i mange år. Nå blir det brukt, og han tar det med seg til SHL.

Karrieren til Thomas Berg-Paulsen fortsetter i svenske Malmö Redhawks etter en strålende sesong i Stavanger. (Kristoffer Knutsen)

2 Paul Bittner (21/8, null sluttspillkamper)

Nesten i glemmeboken. Den tidligere AHL-vingen fant seg rett og slett ikke til rette i Oilers. Det førte til Tyskland-retur for Bittner i slutten av november. Fikk med seg 26 kamper i Düsseldorfer EG. Litt dumt at han aldri fikk vist toppnivået i DNB Arena, for Bittner har vært en kvalitetsspiller tidligere.

5 Rob Bordson (18/14, 13/10)

En av Fjordkraft-ligaens aller mest solide spillere. Sterk i droppsirkelen, lojal defensivt og typen som avgjør kamper i begge ender av isen.

3 Nick Dineen (16/19, 15/10)

Fem målpoeng i Varner Arena, og alle var fornøyde med tilførselen fra kriserammede Lillehammer. Ble belønnet med ny kontrakt, men hadde problemer med å tilføre noe mot slutten av sesongen. Med en ny toårskontrakt kan Oilers håpe han kommer i form gjennom sommeren slik han har mer å bidra med i sluttspillet, for mot Storhamar var han nærmest usynlig. Endte finalene med ett målpoeng og -2 i pluss/minus-statistikken.

4 Vegard Faret (26/3, null sluttspillkamper)

Overrasket mange med nivået da han kom hjem fra USA, og begynte å komme inn i laget da han ble sendt på utlån til Ringerike Panthers grunnet nyervervelser i DNB Arena. Det var egentlig litt dumt, for han viste gode takter i overtall da han fikk sjansen – og der hadde Oilers store utfordringer i finalene.

4 Bryce Gervais (39/30, 12/11)

Sesongen var ganske ujevn for canadieren, men til slutt ble han ekstremt avgjørende. I finale seks mot Storhamar sto han fram med to mål for et Oilers med kniven på strupen i 3-0-seieren i CC-Amfi. Farten er bra, men han manglet stabiliteten og offensiv kjemi. Defensivt gjorde han derimot en god jobb hele sesongen.

5 Anders Tangen Henriksen (41/21, 14/7)

Har fullført sin beste Oilers-sesong, og kanskje aller beste i karrieren så langt. Bruker eksplosiviteten og farten smartere enn før, og det skaper offensive farligheter. Har samtidig evnet å gjøre den viktigste jobben mot topprekkene til motstanderne i egen sone.

6 Ludvig Hoff (40/37, 15/10)

Sammen med Christoffer Karlsen og André Bjelland Strandborg har han utgjort det som i slutten av sesongen var Oilers’ beste offensive rekke. Nydelig samhandling med pucken, og en ekstrem iver etter å gjenvinne den med en gang motstanderen får besittelse. Hoffs viktigste bidrag er av det mer aggressive slaget, og i «ankomstfasen» spiller han sin beste ishockey.

André Bjelland Strandborg (i midten) har gjort sine saker bra sammen med Christoffer Karlsen og Ludvig Hoff. Trioen har i realiteten blitt Oilers' førsterekke underveis i sesongen. (Kristoffer Knutsen)

6 Christoffer Karlsen (42/42, 15/14)

Oilers’ beste norske spiller denne sesongen. Scoret bra med mål, men har tatt steg i banespillet. Der har han fått uttelling i form av en mer fast rekke. Hele ligaen var klar over det trekket han scoret mange mål med forrige sesong, men etter en liten omstilling i starten av sesongen fant Sarpsborg-gutten nye måter å få pucken i mål på. Omstillingsevnen var imponerende.

4 Dan Kissel (44/49, 15/12)

Fantastisk start på sesongen, så falt det etter hvert. Slet med å finne offensiv kjemi, og havnet egentlig litt i samme kategori som Dineen gjennom serieavslutningen og sluttspillet. Riktignok avgjorde Kissel kamp fire mot Sparta, og spilte en stor kamp der. I finalene var det derimot andre veien han avgjorde en kamp, da han satt i utvisningsboksen mens Storhamar scoret to ganger i kamp fem. Endte med null scoringer på sju NM-finaler, det minner lite om Kissel.

4 Tommy Kristiansen (41/26, 15/9)

Har gjort den jobben han har vært satt til sammen med rekkekameratene, og tilfører viktig energi på isen. Fikk med seg en poengfangst som er på det jevne opp mot tidligere sesonger. Viktig lederfigur i Oilers-garderoben.

5 Greg Mauldin (37/17, 15/6)

40-åringen er som vin. Han blir bare bedre med årene. Viser ingen vilje til å smøre på med noe ekstra, men går foran som en ekte leder og ofrer det som må til for å vinne kamper. Er det mål som behøves stiller Mauldin med det, og må motstanderen brytes ned er det naturlig å se til den tidligere NHL-spilleren for hjelp. Komplett på et høyt nivå. En svært viktig brikke i Oilers’ gulljakt.

Greg Mauldin bidro i mange viktige situasjoner for Oilers i finalene. (Carina Johansen/NTB)

6 André Bjelland Strandborg (41/34, 15/11)

En av de smarteste centerne i ligaen, og hjernen i Oilers’ norske superrekke. Har gått fra å spille birolle til å bli hovedrolleinnehaver i DNB Arena. Bra pasninger, godt skudd og smarte plasseringer i kombinasjon med Hoff og Karlsen har gjort rekken ustoppelig.

2 Markus Søberg (34/16, 4/1)

Ferdig i Oilers etter sesongen. Lå an til å tape kampen om plass i de fire løperrekkene da han ble skadet før første semifinale mot Sparta. Kom tilbake etter et mislykket opphold i Poprad, og tilførte lite til laget.

Ikke nok kamper til vurdering: Oliver Calik (jr.), Iver Wick Karlsen (jr.), Sander Husebø (jr.) og Jan Brejcak.

