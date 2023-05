Fire lokale til VM – tror på ringvirkninger

Søndag ble den norske VM-troppen tatt ut og landslagssjef Tobias Johansson tar med seg fire Stavanger-gutter til den latviske hovedstaden Riga. De er:

Mathias Trettenes (29)

Johannes Johannesen (26)

Markus Vikingstad (23)

Thomas Berg-Paulsen (23)

Firkløveren fra Stavanger-hockeyen representerer ulike klubber ettersom alle unntatt Berg-Paulsen spilte i utlandet forrige sesong, men har likevel en sterk tilknytning til miljøet i DNB Arena.

Juha Kaunismäki er tilbake i rollen som juniorsjef i Oilers etter fem sesonger som assistenttrener på A-laget, og han er riktig så fornøyd med VM-uttaket.

– Jeg synes det er ekstremt kult, spesielt med de siste som har fått plass. Med fire spillere er det ganske mange prosent av troppen som er fra Stavanger, sier Kaunismäki til RA.

Juha Kaunismäki leder Oilers' juniorarbeid og får henvendelser fra andre klubber angående spillerne som produseres i Stavanger. (Carina Johansen/NTB)

Guttene vil bli Oilers-spillere, og bruker de lokale som ledestjerner. — Juha Kaunismäki

Oilers har fått resultater

I overgangen mellom Oilers-jobbene har den norsk-finske juniorsjefen gått gjennom resultatene av arbeidet som startet for ti år siden med utviklingsarbeidet i klubben. Med unntak av Mathias Trettenes er de lokale spillerne på landslaget fostret opp i klubbens ti år gamle akademi.

Resultatene av akademiets ti første år er (spillere født mellom 1996 og 2004):

35 spillere med én kamp eller mer i Fjordkraft-ligaen

28 av de nevnte 35 for Oilers

Forrige sesong spilte fem i utenlandske ligaer (Rudolfs Balcers, Johannes Johannesen, Lars Christian Rødne, Markus Vikingstad og Tine Klofutar)

Én av dem spilte i NHL (Rudolfs Balcers)

Fire har spilt for det norske A-landslaget

– Det ble satt rammer. Sakte, men sikkert har det gitt resultater, sier Kaunismäki.

– Hvilke ringvirkninger gir det nedover med fire Stavanger-gutter på A-landslaget i VM?

– Det er kjempeviktig. Vi bruker det sammen med trenerne. Guttene vil bli Oilers-spillere, og bruker de lokale som ledestjerner. Det er viktig for spillerne, og motiverende å se at de lokale lykkes, sier juniorsjefen.

Backen Johannes Johannesen skal spille for Rögle i den svenske toppserien SHL neste sesong. (Alf Simensen/NTB)

Mathias Trettenes er en av bærebjelkene for det norske landslaget, og er fra Stavanger. (Alf Simensen/NTB)

Han trekker fram sommeren som et høydepunkt for akkurat det med lokale spillere som opplever suksess i utlandet. Hver sommer er eksempelvis Rudolfs Balcers og Mathias Trettenes i DNB Arena for å gjøre forberedelsene til den kommende sesongen. For juniorene kommer stjernene nærmere, og blir en del av det lokale miljøet.

– Det er gøy å se på at de hilser på hverandre på styrkerommet, og ser hva som legges ned av innsats, sier Kaunismäki.

Av de fire lokale spillerne som skal til VM for å kjempe om å beholde plassen i A-VM er det sannsynligvis ingen av dem som spiller i Oilers den kommende sesongen.

Får henvendelser

Markus Vikingstad har kontrakt to sesonger til med tyske Fischtown Pinguins, Johannes Johannesen er klar for SHL-klubben Rögle og Thomas Berg-Paulsen skal til deres Skåne-rival Malmö Redhawks. Mathias Trettenes er dermed den eneste som står uten avtale for den kommende sesongen, og sjansen for at han har noen attraktive tilbud i utlandet er høy.

Kaunismäki mener det ikke er unaturlig at flere av spillerne fra Stavanger blir aktuelle for utlandet.

– Folk ringer oss og er nysgjerrige på hva vi gjør her. Vi konkurrerer på høyt nivå, for eksempel i CHL. Det gir positive ringvirkninger, sier han.

Centeren Markus Vikingstad opplever suksess både i Tyskland og på landslaget. (John Randeris/Ritzau Scanpix/NTB)

Det blir også noen forandringer i juniorarbeidet den kommende sesongen. U20-trener Christer Nylund forsvinner og blir trener for Mestis-klubben FPS (nivå to). Finnen erstattes av Stavanger-karen Jørgen Forgaard, mens Sivert Garvik overtar U16-laget etter å ha vært Nylunds assistent. Til U18-laget henter Oilers den slovakiske treneren Denis Legersky. Han har de tre siste sesongene jobbet i akademiet til sveitsiske Davos.

Forrige sesong stilte Stavanger med et eget lag for det ukrainske ishockeylaget Sdyshor. Den kommende sesongen spiller de for Forus/Sandnes Ishockeyklubb i U18 Elite.

Ishockey-VM starter for Norge førstkommende lørdag. I gruppespillet møter de USA, Canada, Slovakia, Sveits, Latvia, Slovenia og Kasakhstan.

PS: Oilers-spiller Ludvig Hoff er også tatt ut til A-VM, men er fra Oslo.

VM-UTTAKET

Målvakter: Jonas Arntzen (Örebro), Henrik Haukeland (Düsseldorf), Tobias Normann (Sparta)

Backer: Ole Einar England Andersen (Stjernen), Isak Hansen (Leksand), Ole Julian Holm (Columbus Blue Jackets), Johannes Johannesen (Mora), Max Krogdahl (Västervik), Christian Kaasastul (IFK Helsingfors), Emil Lilleberg (Oskarshamn), Mattias Nørstebø (Björklöven).

Løpere: Philip Granath (Tappara), Michael Haga (Black Wings), Ludvig Hoff (Stavanger Oilers), Andreas Martinsen (Vålerenga), Sondre Olden (Le-Chaux-de-Fond), Ken André Olimb (Schwenninger Wild Wings), Thomas Olsen (Vålerenga), Thomas Berg-Paulsen (Stavanger Oilers), Eirik Østrem Salsten (Storhamar), Håvard Østrem Salsten (Sparta), Noah Steen (Mora), Mathias Trettenes (HPK), Petter Vesterheim (Mora), Markus Vikingstad (Fishtown Pinguins).

