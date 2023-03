Drømmereprisen: – Så den vel komme

Mandag var Oilers samlet til istrening i DNB Arena igjen. Etter avansementet på fire kamper mot Lillehammer i kvartfinalen ble det en etterlengtet frihelg for spillerne før de gikk i gang med forberedelsene til semifinaleserien mot Sparta.

Sarpingen Christoffer Karlsen forteller at det var en tung trening de gjennomførte.

– Mye skøyting, og vondt i føttene, sier Karlsen til RA.

Lørdag kommer moderklubben Sparta til DNB Arena for den første av inntil sju kamper i semifinaleserien. For mange er det nå sluttspillet egentlig starter, etter fire forventede seiere mot et svakt Lillehammer-lag.

I fjor møttes også Oilers og Sparta i semifinalen, og det endte med nettopp sju kamper. Karlsen er tydelig på at det i realiteten var finalen i fjor, og gleder seg til å komme i gang.

– Jeg så den vel komme, at Sparta ble motstander. Jeg hadde regnet med det, og det blir nok mye av det samme som i fjor. Jeg har troen på at vi kan avgjøre det før vi har spilt sju kamper, sier Karlsen.

Vi bidrar med mye selv om vi ikke scorer, og det er styrken vår. — Christoffer Karlsen

Norsk førsterekke

Vingen føler de har hatt bedre kontroll på Sparta i år. Selv fikk han kun spilt tre av kampene mot moderklubben, og gjorde riktignok tre målpoeng i løpet av dem.

Inn til semifinalene tilhører han én av de to rekkene som kan anses som faste og satte i Oilers. Sammen med André Bjelland Strandborg og Ludvig Hoff har Karlsen spilt godt gjennom store deler av sesongen. I tillegg har Thomas Berg-Paulsen, Greg Mauldin og Tommy Kristiansen holdt kjemien gående etter semifinalene i fjor.

Da Oilers spilte fjerde kvartfinale mot Lillehammer mistet Karlsens rekkekamerat Ludvig Hoff fem tenner. Frihelgen er godt brukt, og med proteser på plass er han klar til å spille videre. Det skal mer enn noen tenner til for å sette en ishockeyspiller ut av sluttspillet.

Karlsen tror han har forklaringen på hvorfor kjemien er så god sammen med Hoff og Stavanger-gutten Strandborg. Så langt i sluttspillet har det ført til seks scoringer for Karlsen.

– Vi har jevnt over prestert, selv om det kan glippe en gang iblant. Vi bidrar med mye selv om vi ikke scorer, og det er styrken vår. Vi skaper masse energi, sier sarpingen.

– Ikke like hatet

Sammen med Tommy Kristiansen, Andreas Klavestad og Kristian Østby utgjør han Oilers’ firkløver fra Sarpsborg. Selv om moderklubben er motstander har det ikke tikket inn mange meldinger fra folk i hjembyen på Karlsens telefon.

– De andre har fått det, men jeg er nok ikke like hatet. Men det er gøy at det er mye fyring før kampene. Det skaper litt ekstra, sier Karlsen.

Før lørdagens første semifinale skal de fire rekkene settes, og det er knyttet mest spenning til hvordan Dan Kissel, Nick Dineen, Colton Beck, Anders Tangen Henriksen, Rob Bordson, Bryce Gervais og Markus Søberg komponeres til å bli de to siste rekkene. Bakover har Oilers åtte backer å velge blant, pluss junioren Thomas Higson.

Sander Husebø håper å være tilbake på isen i løpet av uken etter en skade i underkroppen, mens Markus Søberg var borte fra trening mandag av personlige grunner. RA kjenner til at Søberg er tilbake tirsdag.

Den andre semifinalen er mellom erkerivalene Storhamar og Vålerenga. Første kamp der spilles søndag. På den måten kan alle ishockeyinteresserte få med seg kampene i begge seriene.

---

SEMIFINALENE

Stavanger Oilers – Sparta

Storhamar – Vålerenga

Seriene spilles annenhver dag fra 18. mars.

---

