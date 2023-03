Snillere enn noen gang: – Gull verdt

Stavanger — Fra 2011 til 2014 lå Oilers på over 900 utvisningsminutter per sesong, og var i 2013/14-sesongen kun åtte minutter (tilsvarende fire hektinger) fra å bikke 1000 utvisningsminutter. Kontrasten er dermed stor til hvordan Oilers gjorde det denne sesongen i Fjordkraft-ligaen. Da var det et rekordlavt gjennomsnitt på rett over ti utvisningsminutter per kamp, og totalt 459 minutter.

Riktignok var antall utvisningsminutter lavere i 2020/21-sesongen, men det var på grunn av færre kamper med koronaavlyst sesong.

– Hva er grunnen?

– Det vil jeg tilskrive et voldsomt fokus på det fra trenersiden. Todd (Bjorkstrand, hovedtrener), Juha (Kaunismäki, assistenttrener) og Jarkko (Hyytiä, keepertrener) har vært veldig på det med disiplin. Todd og Juha har gjennom hele perioden her adressert det hver gang det har sklidd litt ut. Det er nok også kombinert med at man har en enormt god fysisk kapasitet. Det er noe spillerne har tatt innover seg, og de ser verdien på hvordan det kan påvirkes, sier Oilers’ sportsdirektør Pål Haukali Higson til RA.

Pål Haukali Higson gir trenerteamet skryt for at Oilers tar mindre utvisninger. (Kristoffer Knutsen)

Bjorkstrand: – Smarte spillere

Gjennom fem sesonger i Oilers-trener Todd Bjorkstrand ikke bare snakket til spillerne om det med utvisninger, men også tatt diskusjonen i avisspaltene om teamet. Selv gir han mye av æren videre til spillerne.

– Det sier meg at vi har smarte spillere. Vi vinner ikke kamper i utvisningsboksen. Da må vi drepe utvisninger og spiller med én mann mindre. For oss er det bedre om de andre tar utvisninger, sier Bjorkstrand.

Stavanger Oilers' assistenttrener Juha Kaunismäki og hovedtrener Todd Bjorkstrand (t.h.) får æren for at laget tar mindre utvisninger. (Annika Byrde/NTB)

Jo mindre, desto bedre for oss. Det er gull verdt inn mot sluttspillet. — Tommy Kristiansen

Han mener det finnes helt naturlige utvisninger som alltid vil komme, men tror bevisstheten har bidratt til å redusere frekvensen.

Norsk ishockey har også utviklet seg fra Oilers tok nesten 1000 utvisningsminutter til nå. Det er tettere i toppen, og bunnlagene er desto dårligere – noe Oilers’ kvartfinaleserie mot Lillehammer har bevist.

Oilers-treneren tror reduksjonen av utvisningsminutter er ekstra viktig mot de beste lagene, og etter hvert som sluttspillet drar seg til med semifinaler og finaler.

– Spiller man mot de gode lagene faller sjansen for å vinne hver gang man får en utvisning, sier Bjorkstrand.

Han mener også det er viktig å skille mellom hardt spill og utvisninger.

– Vi spiller hardt, men tar ikke mange utvisninger.

Tror på Oilers-fordel

Spilleren med klart flest utvisningsminutter i Oilers denne sesongen er Tommy Kristiansen. I løpet av seriespillet ble det 146 utvisningsminutter på ham. Tallet kan være noe misvisende, ettersom en kampstraff automatisk gir 25 minutter i statistikken. Totalt er 100 av minuttene basert på liten disiplinærstraff (25 minutter) og kampstraff.

Kristiansen ser likevel fordelen det gir med færre utvisninger.

– Jo mindre, desto bedre for oss. Det er gull verdt inn mot sluttspillet, sier Kristiansen.

Oilers har fått en parademarsj til semifinalene, og vil med borteseier mot Lillehammer torsdag gå videre på kun fire kamper i best av sju-serien. Etter tirsdagens 13-0-seier i DNB Arena er det lite trolig at det finnes nok håp i Lillehammer-spillerne til å prøve på en skalp i den fjerde kvartfinalen.

Situasjonen i sluttspillet er spesiell. Alle fire kvartfinalene står med 3–0 i kamper til det best rangerte laget. At Oilers har vunnet alle kampene mot Lillehammer, og Storhamar mot Manglerud Star, er ikke overraskende. Det som derimot overrasker er at Sparta har slått naborivalen Stjernen i tre strake kamper, og Vålerenga har maktet å slå Frisk Asker i alle tre kampene.

Dermed kan alle fire semifinalistene bli klare torsdag kveld. Eventuell kamp fem i de forskjellige kvartfinalene spilles lørdag.

