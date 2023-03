Endelig propagandahockey

Det føles som at sluttspillet endelig starter for Oilers. Etter fire kamper mot Lillehammer som ikke har vært noen god reklame for norsk ishockey i det hele tatt er det endelig klart for tette kamper. Den tradisjonelle sluttspillfølelsen.

Forrige sesong gikk Oilers og Sparta til sju kamper i semifinalen, og det ble noen tette oppgjør. Herlig underholdning og god reklame for norsk ishockey. Rett og slett hockeypropaganda.

Neste lørdag kan ikke komme fort nok! — Kristoffer Knutsen

Lillehammer-spillerne skal ha for innsatsen. Forutsetningene inn til sluttspillet var rett og slett ikke bedre. Det er naturligvis et sykdomstegn for Fjordkraft-ligaen, der Norges Ishockeyforbund nå kan ende opp med å redusere importkvoten og svekke det sportslige produktet enda mer. Nok om det for nå.

Oilers vet hva de får med Sparta: Et hardtarbeidende lag med klar struktur. De store forskjellene mellom lagene ligger egentlig i måten de håndterer press på. Der har Oilers utviklet seg.

Gjennom Todd Bjorkstrands år ved roret i DNB Arena har Oilers spilt både aggressivt og smart. Det har ført til mye sutring angående kjedelig ishockey, men man kan ikke ta fra noen i DNB Arena at det også fører til trofeer.

Det vanskeligste for Oilers blir overgangen fra Lillehammer til Sparta. Treningshverdagen har ikke sluppet opp, som det pleier i sluttspill, gjennom kvartfinalene. Nå får Oilers-spillerne litt fri før forberedelsene går i gang, og sannsynligvis vil de være godt rustet til å møte Sparta.

