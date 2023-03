17 av 20 spillere med poeng da Oilers knuste Lillehammer

Stavanger — Oilers ville få de fleste spillerne i gang, og i den første kvartfinalen hadde 17 av lagets 20 utespillere målpoeng. Produksjonen er dermed i gang for de aller fleste Oilers-spillerne allerede i sluttspillets første kamp.

Kun Kristian Østby, Markus Søberg og Christian Bull gikk poengløse av isen, i tillegg til keeper Joona Partanen.

Karlsen-åpning

Christoffer Karlsen åpnet Oilers’ målprotokoll i sluttspillet da han sendte Oilers i ledelsen litt over halvveis i første periode. Før perioden var slutt fikk både Anders Tangen Henriksen og Bryce Gervais notert seg for hver sin scoring.

Sarpingen Karlsen fortsatte etter den første pausen, og økte ledelsen til 4–0 før Alexander Reichenberg sørget for en noe overraskende redusering for Lillehammer. Da tok det ikke lang tid før Tangen Henriksen sikret sitt andre mål for kampen. Daniel Rokseth fikk inn et mål som Lillehammer-keeper Daniel Ingvaldsen sannsynligvis ikke var helt fornøyd med, og dermed ledet Oilers 6–1 etter andre periode.

Fem mål i tredje

Det ble en ren transportetappe for Oilers gjennom tredje periode, men likevel kom det scoringer. Lagets beste poengplukker fra Fjordkraft-ligaen, Martin Lefebvre, scoret i starten av perioden da det var avventende utvisning mot Lillehammers Martin André Ellingsen for å ha kjørt over Oilers-keeper Joona Partanen. Litt over ett minutt senere skjøt Andreas Klavestad pucken i mål.

Oilers’ første overtallsscoring kom i siste halvdel av tredje periode. Riktignok var det lagets første overtall, men da var det Hoff som nok en gang fant en måte å score på. Det ellevte Oilers-målet kom i det andre Oilers-overtallet, og ble scoret av Colton Beck. Mellom overtallene fikk Beck sin første scoring i kampen.

Spenningen i kvartfinaleserien mellom Oilers og Lillehammer er på bunnivå, og lagene møtes til kamp to søndag. Den spilles i Eidsiva Arena, før lagene møtes i DNB Arena igjen tirsdag.

Artikkelen oppdateres.

---

KAMPFAKTA

NM-sluttspill, ishockey.

Stavanger Oilers-Lillehammer 11–1 (3-0, 3-1, 5-0)

DNB Arena, 2190 tilskuere.

Mål: 1–0 (10.42) Christoffer Karlsen (Ludvig Hoff, Daniel Rokseth), 2–0 (17.02) Anders Tangen Henriksen (Rob Bordson, Sander Hurrød), 3–0 (19.28) Bryce Gervais (Martin Lefebvre, Dan Kissel), 4–0 (23.04) Karlsen (Hoff, André Bjelland Strandborg), 4–1 (26.47) Alexander Reichenberg (Sætre), 5–1 (28.46) Tangen Henriksen (Greg Mauldin, Thomas Berg-Paulsen), 6–1 (32.46) Rokseth (Tangen Henriksen, Kissel), 7–1 (43.38) Lefebvre (Berg-Paulsen, Kristiansen), 8–1 (44.48) Andreas Klavestad (Dennis Sveum), 9–1 (52.06) Hoff (Lefebvre, Strandborg), 10–1 (55.46) Colton Beck (Hurrød), 11–1 (57.36) Beck (Bordson, Nick Dineen)

Utvisninger: Oilers 2 x 2 min., Lillehammer 2 x 2 min.

Skudd: 61–17.

---