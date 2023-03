Mauldin får støtte i sluttspillet

Stavanger — Oilers-profilen Greg Mauldin (40) er tilbake fra skade når pucken droppes til første kvartfinale mot Lillehammer i DNB Arena fredag kveld. Da har han hele familien samlet på tribunen for første gang.

Moren Joanne Mauldin, lillesøsteren Janine, svogeren Zach McMullen, nevøen Richard Isaac og niesen Aurora er alle i Norge for aller første gang. Familien fra den amerikanske delstaten Massachusetts skal ikke bare få med seg de to første hjemmekampene i sluttspillet, men også feire Auroras ettårsdag.

Hun ble født da onkelen spilte for å vinne sitt første mesterskap med Oilers i fjor. Kanskje var det nettopp den energien som gjorde at Mauldin sto fram og ble kåret til årets profil i sluttspillet.

For moren Joanne er det ikke første gang hun er i Europa for å se sønnen spille, men forrige gang var det veldig annerledes. Da spilte Greg i Sveits og var 30 år. Nå har den tidligere NHL-spilleren rundet 40 og spiller i Stavanger.

– Det er nydelig her, sier hun til RA.

Hun var også i Sverige for å se sønnen spille da han var i Oskarshamn og Huddinge i HockeyAllsvenskan i 2007. Etter det dro han tilbake til USA, og fikk flere NHL-kamper for både New York Islanders og Colorado Avalanche.

Amerikanerne Joanne Mauldin (mamma), Zach McMullen (svoger), Richard Isaac McMullen (nevø), Janine McMullen (søster) og Aurora (niese) er på plass for å se Greg Mauldin i DNB Arena. (Kristoffer Knutsen)

Lillesøsteren er ikke overrasket

Greg Mauldin har vært i sirkuset lenge. Da han debuterte for UMass i collegeligaen NCAA var ikke de nåværende lagkameratene Thomas Higson, Sander Husebø, Iver Wick Karlsen, og André Bjelland Strandborg født.

Lillesøster Janine er ikke overrasket av at broren holder karrieren gående.

– Ikke i det hele tatt. Jeg trodde kanskje det var slutt da han ble skadet før pandemien, men han ville tilbake, sier Janine McMullen.

For Mauldin fikk seg en skikkelig smell, og det var lenge usikkert om den da 37 år gamle vingen klarte å komme tilbake til isen som spiller. Den enorme treningsiveren, og -gleden, var med på å føre ham tilbake.

Etter én sesong helt uten å spille organisert ishockey fikk han noen kamper i ECHL (nordamerikansk nivå tre), og derfra ble veien kort til å si opp jobben som trener i USA Hockey for en retur til DNB Arena.

Ekstra energi for Mauldin

Han står med over 1000 offisielle kamper som seniorspiller, og har tilbrakt 19 sesonger som profesjonell ishockeyspiller. Elleve av dem har vært i Europa. Det har ført til at familietiden i all hovedsak er utenfor sesongen. Derfor setter Mauldin ekstra stor pris på besøket fra de nære og kjære.

– Det er veldig stort for meg, og jeg gleder meg til å spille foran dem, sier Oilers-spilleren.

40-åringen forteller at nevøen naturligvis aldri har sett ham spille, og det var med stolthet han tok fireåringen med ut på isen for å lære ham å gå på skøyter tidligere i uken.

– Jeg er heldig som får lov å dele sluttspillopplevelsen med dem, sier Mauldin.

Han legger ikke skjul på at det vil bli en ekstra stor motivasjon inn til kvartfinalene mot Lillehammer.

– Jeg skal krige hardt, spesielt for dem, sier vingen.

Den første kvartfinalekampen spilles i DNB Arena fredag, deretter er det kamp annenhver dag fram til ett av lagene har vunnet fire kamper. Oilers har hjemmebanefordel som seriemester, og drar til Lillehammer for bortekamp søndag. Deretter er det tilbake til Stavanger for kamp tre tirsdag før kamp fire i Eidsiva Arena torsdag.

FAKTA

Navn: Greg Mauldin

Født: 10. juni 1982

Posisjon: Center / ving

Høyde: 180 cm

Vekt: 90 kg

Fatning: Høyre

