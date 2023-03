Dette sier Oilers-Karlsen etter smellen

Stavanger — Sarpingen kom ikke tilbake på isen for Oilers i den episke 6-0-seieren uten spill i slutten mot Grüner. Onsdag var han tilbake i DNB Arena, og hadde gode nyheter til Oilers-supporterne.

– Det går bra, enn så lenge. Jeg spiller fredag, sier Christoffer Karlsen til RA.

Han gjennomførte vanlig treningsprogram sammen med resten av laget etter flyturen fra Gardermoen.

For å være ærlig tror jeg det blir fire kjappe. — Christoffer Karlsen

Tok ingen sjanser

Vingen har vært sentral i Oilers’ seriegull i Fjordkraft-ligaen denne sesongen, og med scoringen mot Grüner sikret 25-åringen det 42. målpoenget på 42 kamper. Han endte dermed seriespillet som nummer tre blant Oilers-spillerne i poengstatistikken, om man ikke tar med Nick Dineens poeng i Fjordkraft-ligaen som Lillehammer-spiller.

For Karlsen er det ny personlig rekord i målpoeng, og det kom til tross for den labre fangsten i starten av sesongen. I slutten av oktober fortalte Karlsen til RA at han var frustrert og følte han ikke gjorde jobben sin da han sto med kun ett mål til da.

Etter det har han funnet sammen med Ludvig Hoff og André Bjelland Strandborg på isen, og forrige sesongs poengrekord med slått med ett poeng tross tre færre kamper i 2022-23-sesongen for sarpingen.

Det var likevel ikke noe poeng i å returnere til isen da han fikk en smell mot Grüner.

– Jeg var rystet der og da, sier Karlsen.

Oilers valgte å avslutte seriespillet uten Dan Kissel, Dennis Sveum, Martin Lefebvre, Greg Mauldin og Rob Bordson. Sistnevnte ble hjemme i Stavanger sammen med sin høygravide kone som venter på å føde.

Det har blitt mange mål å juble for den siste tiden for Christoffer Karlsen og Ludvig Hoff (t.h.). (Annika Byrde/NTB)

– Fire kjappe

Nå rettes blikket mot sluttspillet, og fredag kommer Lillehammer til DNB Arena for det som blir første kamp i kvartfinaleserien. Det spilles best av sju kamper, og i sosiale medier har Oilers blitt kritisert for valget. Som seriemester hadde nemlig Oilers privilegiet å velge mellom Lillehammer (sjuendeplass) og Manglerud Star (åttendeplass), men valgte rødtrøyene fra OL-byen selv om de dermed påfører det kriserammede laget ekstra reisekostnader.

Karlsen er ikke i tvil om at det blir en overkommelig oppgave som venter Oilers i kampene framover.

– Vi så sist (12-2-seier i DNB Arena) at vi har kontroll på dem. For å være ærlig tror jeg det blir fire kjappe, sier han.

Med fire seiere vil Oilers få noen fridager før semifinale én spilles. Der vil det sannsynligvis blir vinneren av Østfold-derbyet Sparta-Stjernen som venter.

Første kvartfinale mellom Oilers og Lillehammer spilles fredag klokken 19.00 i DNB Arena.

FAKTA

Kvartfinalene

Stavanger Oilers – Lillehammer

Storhamar – Manglerud Star

Vålerenga – Frisk Asker

Sparta – Stjernen

Sluttspilldatoer

Kvartfinaler: 3, 5, 7, 9, 11 (hvis nødvendig), 13 (hvis nødvendig) og 15. mars (hvis nødvendig).

Semifinaler: 18.–31. mars (Én serie per dag, øverst rangerte lag spiller først)

Finaler: 3, 5, 8, 11, 13 (hvis nødvendig), 15 (hvis nødvendig) og 17. april (hvis nødvendig).

