Gervais’ forløsning: – Håper det er av skuldrene

Etter 63 målløse døgn satt omsider pucken i mål for Oilers-vingen Bryce Gervais da han sendte hjemmelaget i ledelsen mot Ringerike Panthers i DNB Arena. Den canadiske 30-åringen hadde ikke scoret siden 24. november mot Vålerenga, men mot Ringerike løsnet det for ham.

Vingen fikk brukt den høye farten til å skøyte inn mot Ringerike-målet og sikre Oilers ledermålet, som også viste seg å bli kampavgjørende.

Selv var han ikke klar over at det var 63 døgn siden han scoret to mot Vålerenga, men det er selvfølgelig noe han har tenkt mye på.

– Jeg har aldri gått så lenge uten å score. Spillet mitt føler jeg har vært bra, og jeg har definitivt fått mine sjanser til å score. Bare mot Ringerike var det to skudd i stolpen. For meg har det vært veldig frustrerende, men jeg prøver å spille likt og ha de samme rutinene med hard trening, sier Gervais til RA – og fortsetter:

– Nå håper jeg det er av skuldrene, og at det sitter framover.

Jeg er her for å vinne, og valgte bort andre muligheter for å komme her. — Bryce Gervais

Glade på Gervais’ vegne

For en ving er det naturlig å lengte etter scoringer, spesielt som importspiller. Forventningene er høye fra omgivelsene, og Gervais understreker at han legger press på selv.

Likevel har han ikke vært i nærheten av å gi opp.

– Nei, jeg har snakket med Todd (Bjorkstrand, Oilers-treneren). Jeg er her for å vinne, og valgte bort andre muligheter for å komme her. Derfor skal jeg lykkes, sier canadieren.

I den tøffe perioden etter kampen mot Vålerenga i november har Gervais vært opp og ned i rekkene, og på et tidspunkt var han ute av de fire rekkene. 30-åringen fikk likevel spilletid, men det var naturligvis begrenset. Han er også ute av overtallsspillet.

– Oilers har gjort en god jobb med å stable et godt lag på føttene, og vi har mange gode spillere. Her er jeg i en fjerderekke med Rob Bordson og Markus Søberg. Nå blir vi belønnet for å ha et godt lag, sier Gervais.

På benken var det også et forløsende øyeblikk da pucken gikk i mål fra canadieren, ifølge Oilers-trener Todd Bjorkstrand.

– Alle var virkelig glad for ham. Han får mange sjanser, men jeg likte at han ikke nølte. Han skjøt med en gang. En liten bevegelse og skudd, det er bra. Forhåpentligvis fortsetter det, sier Bjorkstrand.

Martin Lefebvre, Christoffer Karlsen og Sander Hurrød sørget for de tre resterende scoringene.

Skader og sykdom i Oilers

Oilers-spilleren Vegard Faret er utlånt til Ringerike, og spilte kampen. I tillegg var de tidligere Oilers-spillerne Jonas Slettebø Haughom og Robin Haglund Mathisen med Ringerike. Det ble rikelig med spilletid på gjestene, ettersom de kom til DNB Arena med kun tre rekker og én ekstraløper. Oilers spilte på sin side med fire løperrekker og sju backer.

Bryce Gervais scoret 1-0-målet da Oilers tok imot Ringerike. Til høyre er Jonas Slettebø Haughom. (Kristoffer Knutsen)

Det gjorde de til tross for at Anders Tangen Henriksen, Kristian Østby og Patrick Ulriksen var ute med skader, mens Ludvig Hoff var syk. Det ga Sander Husebø muligheten i Oilers’ førsterekke med Christoffer Karlsen og André Bjelland Strandborg. På backsiden fikk Thomas Higson og Noah Bergesen Aarthun mye spilletid.

Til lørdagens bortekamp mot Sparta kan både Ludvig Hoff og Patrick Ulriksen være aktuelle for spill etter det RA erfarer.

