Tilbys ny avtale – kan bli nummer én torsdag

Stavanger — Superangriperen fra Illinois, som etter hvert har gjort nordmann av seg, er nå kun tre poeng unna poengrekorden til Christian Dahl-Andersen i grunnseriesammenheng. Nå står han med pene 461 poeng på 357 kamper. «CDA» brukte 535 seriekamper på 464 poeng.

Kissel innser at muligheten for å tangere eller passere sin gamle lagkamerat er til stede alt mot Ringerike torsdag kveld, men det tenker han ikke så mye på.

– Jeg prøver å distansere meg, men gutta er på meg om den rekorden i garderoben hele tiden, sier han og gliser.

Det er fortsatt et lite stykke til totalrekorden for poeng i klubben, men å ta igjen 29 poeng i serieavslutning og sluttspill er heller ikke umulig.

Skjer det ikke nå kan det uansett skje neste år. Kissel er ønsket med videre.

– Han har utgående avtale og jeg kan vel gå så langt som å si at vi allerede har startet dialogen om veien videre. Her behøver vi ikke å legge så mye vurdering i det. Han er fortsatt en veldig god spiller og går ikke som utledning. Dan har flere gode sesonger i seg om han vil, sier sportsdirektør Pål Higson.

Kissel har kone og barn i Stavanger og en god utdannelse å falle tilbake på. Så lenge kroppen funker, og lysten er til stede, er det lite som holder ham igjen for å spille mot 40.

– Men jeg ble 36 år nå. Det er klart jeg tenker litt på neste steg i livet. Det skulle bare mangle. Vi får se. Jeg snakker jo med Oilers nå av en grunn, sier Kissel – som også bekrefter at ryggen hans er bedre nå enn i fjor.

Så ham første gang i 2008

Oilers har planer om å hylle Kissel på en eller annen måte når rekordene nå strømmer inn. Hva, hvor og når er ikke bestemt. Sportsdirektør Pål Higson er uansett klar i talen når RA lurer på hva slike rekorder egentlig betyr.

– Det blir litt klisjéaktig, men i lagidrett er individuelle rekorder en tilleggsgreie. Samtidig er det fra klubbperspektiv enormt betydningsfullt å ha en spiller som har levert på et så bra nivå over tid. Uten slike prestasjoner ville det vært vanskelig å vinne hva vi har gjort. Det er helt instrumentalt og gøy for Dan som person å oppnå en slik milepæl. Han fortjener plassen i historiebøkene, sier Higson.

– Din åpenbart beste handel noensinne?

– Det er alltid diskusjon, og sikkert argumenter for andre spillere også, men suksess og statistikk levner ikke tvil om at Dan er det. Få enkeltspillere har gjort så mye.

Kissel kom til Oilers sommeren 2012. Bortsett fra et par sesonger i Sveits har han vært tro.

– Når så du ham spille første gang? Husker du?

– I Denver i Colorado i 2008. Det var Final Four. Boston College med Tim Kunes på laget vant. Kampen gikk i hjemmearenaen til Avalanche. Det artige fra den turen var at det var flere spillere som har vært her i aksjon. Mark van Guilder og Christian Hanson spilte. Så er det et par til på Kissels lag som ikke kom til Oilers, men ble gode. Det er ikke uvanlig at jeg ser spillerne tre-fire år før de kommer hit, mimrer Higson.

CDA hyller Kissel

Christian Dahl-Andersen, som spilte sammen med Kissel i flere år, unner Kissel å overta en av de viktigste rekordene i klubben nå.

– Det var bare et spørsmål om tid uansett. Det gjelder alle rekordene mine. Jeg har et avslappet forhold til det for å si det slik. Så betyr det ikke at det jeg har gjort i Oilers er dårlig. Det er uansett Dan vel unt. Han har vært så god over så mange år, sier «CDA» til RA og fortsetter:

– Hadde jeg vært mer stabil over tid ville det vært verre å ta rekordene mine, slår han fast.

Dahl-Andersen, som fortsatt er involvert i klubben som trener for ungene, er klar i talen på Kissels betydning.

– Han har vært viktig. En spiller som har levert stabilt og jevnt over tid. Så har han vært god i sluttspill og scoret viktige mål. Etter at min generasjon ga seg er det folk som Dan, Dennis Sveum og Tommy Kristiansen som har vært kontinuitetsbærerne for å ta dette videre. I den forstand er han ekstra viktig. Kissel er ikke den som gjør mest av seg i garderoben. Han leverer i det stille og leder ved å sette gode eksempler.

Dahl-Andersen har ikke alltid vært like imponert av utlendingene i Oilers, men Kissel er et klart unntak.

– Oilers har tidvis slitt med å score mål. Utlendingene opp gjennom tidene har vært litt hummer og kanari. Kissel har alltid vært en garantist for at vi minst har hatt en rekke som leverer. Selv om jeg kan gå med på at det viktigste for å vinne et NM-gull er å holde tett bakover så vil det ikke skje uten at det scores mål også, avslutter Dahl-Andersen – som etter alle solemerker i løpet av kort tid abdiserer som rekordholder på flere felt.

