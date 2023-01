Spiller seg ut av Oilers

Thomas Berg-Paulsen har hatt prestasjoner på høyt internasjonalt nivå denne sesongen. Den sterke oksen har selv gjort jobben for å ta steget fra å være en Oilers-junior til å bli en fullblods landslagsspiller.

Selvsagt er det mange som har spilt inn i suksessen som blant andre tidligere juniortrener Michael Brandasu, men først og fremst har 23-åringen selv tatt ansvar. Han har et sterkt eierskap til egen hverdag, som faktisk medfører at han hopper til sengs tidlig for å sove og har et ekstremt kostholdsregime.

Spillere kan vokse opp i Stavanger og bli gode nok for de beste ligaene. — Kristoffer Knutsen

Søvn er i seg selv ikke nok til å bli en god ishockeyspiller, men med strenge rutiner er det kontroll på de tingene en toppidrettsutøver faktisk kan kontrollere selv.

Et godt eksempel på det var en morgentrening før en kamp i november. Mens jeg ventet på en av spillerne kom den alltid blide Berg-Paulsen av, og han var rask med å slå fast at nå skulle han bare spise før han skulle hjem for å sove. Romkamerater fra borteturer beskriver det å bo på rom med ham som å dele værelse med en pensjonist. Det er ikke negativt i det hele tatt.

Fysisk har han også tatt ansvar med å trene seg til en kropp som passer vel så bra til ishockey i vinterhalvåret som til stranden om sommeren. Han scorer skyhøyt på absolutt alt av fysiske tester.

[ Oilers' nye beist ]

Det nytter ikke å være trent som et beist, for det må likevel leveres på isen. Der har han også vokst inn i en rolle trener Todd Bjorkstrand nærmest har skapt for ham. Omskolert til center mellom Tommy Kristiansen og Greg Mauldin er Berg-Paulsen nå en av de tre fryktede spillerne for motstanderne, som aller helst ikke vil ha pucken når de kommer i full fart. For en back er det naturligvis frustrerende å vite at én av dem kommer på deg. Klarer du å unnslippe den ene så er du allerede tatt av nummer to. Et rent mareritt for motstanderne.

Poengproduksjonen er viktig for å bli oppdaget av utenlandske klubber, og med ti mål og 20 målpoeng på 29 kamper denne sesongen begynner det å se bra ut for Berg-Paulsen. Forrige sesong var god, da med seks mål på 41 kamper. Nå har han tall til å bli oppdaget, og med fortsatt solid spill fram mot VM i mai vil kampene i Riga avgjøre hvor god liga Stavanger-gutten kan spille i neste sesong.

[ Berg-Paulsen: - Jeg har aldri følt noe press ]

Da vil Berg-Paulsen føye seg inn i rekken med Stavanger-gutter som lever ishockeydrømmen i utlandet. Mathias Trettenes og Johannes Johannesen har vist vei for en ny generasjon med ishockeyspillere som drar ut, og nå blir Berg-Paulsen etter alt å dømme den neste etter Markus Vikingstad.

Selv om det for mange supportere er tungt at folk fra byen spiller et annet sted, er det samtidig et godt tegn. Spillere kan vokse opp i Stavanger og bli gode nok for de beste ligaene. Jo flere som tar steget oppover i ishockeyhierarkiet, dess mer tro får de unge spillerne i Stavanger på at det faktisk er mulig. Småstedsfenomenet med mange profesjonelle utøvere fra mindre steder begrunnes blant annet med en unik nærhet til «stjernene». Det kan også bli tilfellet i byens ishockeymiljø.

Før Berg-Paulsen etter alt å dømme ender opp i utlandet kan han nytes på isen i DNB Arena, iallfall fram til sesongen er over.

[ Har funnet sin egen vei: - Opplever mye kult ]