Kjempet ut av stilen: - VIF ville det mer

Det har vært fyr i teltet i Fjordkraft-ligaen den siste tiden. De tre største klubbene har alle fylt flittig på stallene sine og spesielt VIF har brukt mange penger. Likevel hadde Oilers muligheten til å feste et skikkelig grep om seriegullet lørdag. Seier mot VIF ville gitt ni poeng ned. Nå er avstanden kun tre.

– Helt klart en bortkastet mulighet. Jeg synes i perioder at vi hadde et voldsomt press på dem. Spesielt i 2. periode. Dessverre ødela personlige feil. Vi var ikke gode nok foran begge målene, sier Thomas Berg-Paulsen.

Tommy Kristiansen i aksjon mot VIF. (Espen Iversen)

Den lokale landslagsmannen peker på at Oilers hadde massevis av muligheter til å utligne til 2–2. Så gikk i stedet bortelaget opp til 3–1 – et resultat som var flatterende om en ser på skuddstatistikk og spill.

Oilers satte raskt 3-2, men med snaue to minutter igjen og åpent nett, skjedde det som ofte skjer. VIF fikk pucken og drepte kampen med 4–2.

– Det er tungt å komme tilbake fra 3–1 med to minutter igjen, sier Berg-Paulsen.

Mental betydning

– Hva betyr det mentalt i VIF-garderoben å vinne en slik kamp?

– Selvsagt betyr det mye å vinne i DNB Arena. Samtidig skal vi ikke grave oss ned heller. Vi har vært i en god stim en stund nå. Det er marginer i spill.

Berg-Paulsen er ikke skremt av VIF – selv om de slo Oilers lørdag.

– Jeg synes vi har et bedre lag enn dem. Personlige feil ødela.

Assistenttrener Juha Kaunismäki så også de personlige feilene, men han mener også å ha sett et annet element som kan forklare tapet.

– Jeg synes vi manglet litt desperasjon. Det må du ha for å slå et lag som VIF. De virket å ville det mer enn oss. Det virket som om de hadde mer energi, sier Kaunismäki.

– Overrasker det deg i en slik situasjon?

– Ja, men så har vi hatt noen tøffe kamper på rappen nå. Det spiller nok også inn litt. Vi får ta dette som en god lærepenge og reise oss igjen, sier treneren.

[ Thoresen slapp karantene for dette ]

Mener Oilers har klart best stall

Christoffer Karlsen var blant Oilers friskeste spillere. Han scoret også det ene målet. Angriperen irriterte seg også over tapet.

– Hva skal man si? De fikk noen lette mål. Minst to av dem burde det vært mulig å gjøre noe med. Vi slurvet i egen sone, sier Karlsen.

Han mener tapet kan forklares med en blanding av dårlig kvalitet hos Oilers og en god VIF-keeper.

– Men det er ikke tilfeldig at vi sliter med å score. Det har vi sett før i sesongen også. Egentlig kunne det kam like gjerne stått 1–1 til helt på tampen. Det var litt sluttspillskamp over det.

Christoffer Karlsen feirer mål mot VIF. (Espen Iversen)

Heller ikke Karlsen lar seg skremme av VIF – navn, kjøpefest og seier i DNB Arena til tross.

– De kan bruke så mye penger de bare vil, men vi har et mye bedre lag. Både offensivt og defensivt. Du kan inkludere Storhamar også i det, sier Karlsen.

NB! Kaptein Dennis Sveum spilte kun en periode lørdag, men det hadde ifølge Juha Kaunismäki ingenting med rabalderet med Patrick Thoresen tirsdag å gjøre. Han fikk et kutt underveis.

[ Bekreftet: Salvesen har takket nei til Viking ]

---

FAKTA

Kampfakta:

Ishockey, Fjordkraft-ligaen

Oilers-Vålerenga 2–4 (0-1, 1-1, 1-2)

DNB Arena, 4250 tilskuere

Mål: 1. periode: 0–1 (14.05) Oskar Kalle Ekelund (Henriksen).

2. periode: 1–1 (22.40) Christoffer Karlsen (Strandborg, Klavestad), 1–2 (23.33) Tobias Lindstrøm (Olsen).

3. periode: 1–3 (54.26) Magnus Brekke Henriksen (Johansen, Auk), 2–3 (57.46) Rob Bordson (Kissel, Dineen), 2–4 (58.39) Martin Røymark.

Skudd: 37–27

Utvisninger: Oilers 1x2 min. VIF 3x2 min.

Dommere: Roy Stian Hansen og Anders Myhra Nordin.

---