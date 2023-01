Bekreftet: Salvesen har takket nei til Viking

Lørdag meldte både AN og Nettavisen å vite at Lars-Jørgen Salvesen har bestemt seg. Begge avisenes kilder fortalte at 26-åringen ønsker å bli værende i Bodø for å kjempe om plassen.

Nå bekrefter sportssjef Erik Nevland i Viking de dårlige nyhetene. De har ikke klart å bli enig med spilleren om en avtale som frister nok.

– Det stemmer at det ikke blir noen overgang for Salvesen. Vi har ikke klart å bli enige med ham og nå går vi videre, sier Nevland til RA.

RA meldte fredag at Viking nå hadde satt et ultimatum. De måtte ha et svar fra spilleren raskt. Hvis ikke ville de gå videre med andre alternativer. Nå blir det også slik.

– Vi bruker litt tid på å summe oss nå. Så går vi videre med de neste navnene på listen vår, sier Nevland.

– Er du skuffet?

– Selvsagt er vi det. Vi har brukt mye tid på å få til denne overgangen. Men slik er gamet, sier Nevland.

Viking og Glimt var enige med en overgang med en ramme på rundt 8–10 millioner kroner for spissen.

