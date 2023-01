Thoresen slapp karantene for dette

Storhamar-kapteinen fikk først fem minutter og liten disiplinærstraff. Han ble videre sendt av isen. Så ble det omgjort til matchstraff av dommerne etter kampen. Det skulle i utgangspunktet hatt den betydning at han automatisk ville fått minst en kamps karantene. Hvor lang den eventuelt ble hadde vært opp til disiplinærutvalget (DISU) og tidligere presedens.

Når utvalget lørdag konkluderte var det en overraskende dom som kom. Thoresen slipper ytterligere karantene for det som var et åpenbart slag mot halsen til en spiller som ikke fulgte med. Dermed ser utvalget i realiteten bort ifra eget regelverk i dette tilfellet.

I dommen DISU heter det følgende:

«Hendelsen er fra kampen mellom Stavanger og Storhamar den 5.1.2023. Det er Storhamar spiller nummer 41 Patrick Thoresen som er idømt matchstraff etter en hendelse. Hendelsen er vurdert opp mot regel omhandlende Slåssing. Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på mottatt rapport, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

I det spillet stoppes for at dommer skal idømme utvisning til Stavanger spiller nummer 41 Sveum oppstår en ny og udisiplinert situasjon, hvor enkelte av spillerne på opptrer udisiplinert. Sveum viser tydelig sin misnøye til kampens dommer samtidig med at Thoresen kommer til, og det oppstår kontakt i det Thoresen passerer Sveum. Sveum reagerer med å slå etter Thoresen. Som en reaksjon på dette snur Thoresen og slår mot Sveum som fortsatt har fokus rettet mot dommer. Utvalget anser at begge spillerne i denne situasjonen, på hver sin måte, opptrer på en måte som ikke er å forvente på dette nivået.

Thoresen ilegges korrekt straff fra kampens dommere, og må grunnet denne forlate kampen. Utvalget finner ikke grunnlag for å ilegge Thoresen en videre utestengelse.»

