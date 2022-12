Eks-Oilers ferdig i Vålerenga

Trønderen Svein Petter Falk-Larssen og Vålerenga Ishockey har avsluttet arbeidsforholdet, melder klubben på sine hjemmesider.

26 år gamle Falk-Larssen kom til Vålerenga for ett år siden fra Sparta. Han fikk totalt 44 kamper for Vålerenga og endte opp med 13 målpoeng.

– Falk-Larssen var en riktig bra lagspiller, en som alltid stilte opp for laget og som jobbet hardt både på treninger og i kamper. Dessverre kunne ikke vi gi han mer spilletid, så for at han skal kunne utvikle seg videre har vi blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet. Da har han mulighet for å kunne gå til en klubb hvor han kan få spille mer og utvikle seg videre, heter det i uttalelsen.

– Vi ønsker «Falken» lykke til videre, og takker for innsatsen han har lagt ned for Vålerenga, sier Vålerenga-trener Fredrik Andersson.

Falk-Larssen spilte 53 seriekamper for Oilers’ A-lag fra 2015 til 2018, men skal etter det RA kjenner til ikke være aktuell for en retur til DNB Arena nå.

Etter oppholdet i Oilers har 26-åringen vært innom Nidaros, Narvik og Sparta – før han endte opp i Vålerenga midt i 2021-22-sesongen.

Vingen er sønn av skøyteløperparet Mona og Rolf Falk-Larssen.

