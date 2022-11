Stavanger-hockeyens magiske bilde

Det gledelige bildet av Stavanger-guttene Julius Kvandal (Grüner) og Vegard Faret (Oilers) som tok hverandre i hendene og takket for kampen etter Oilers’ 10-0-nedsabling av Grüner er historisk. To Stavanger-gutter ble kåret til sitt lags beste spiller i en seriekamp i Fjordkraft-ligaen.

I forbindelse med tiårsjubileet til DNB Arena i år er det også ti år siden hverdagen ble forandret for Oilers-juniorene. Etter én sesong i DNB Arena ble satsingen ytterligere forsterket med nåværende Oilers-assistent Juha Kaunismäki i rollen som juniorsjef. Han var rask med å få på plass nye trenere til de forskjellige årskullene, og én sesong senere stilte Oilers for første gang med eget lag i U20-ligaen.

Antallet spillere som har tatt steget videre kan være lett å glemme, ettersom det ikke er plass til alle spillere som kommer gjennom systemet i Oilers’ A-lag. Styret i klubben har vedtatt et mål om å få opp én spiller fra eget akademi per år. Da kan det være naturlig å stille et spørsmål:

Hvor er Stavanger-guttene?

I Oilers er det ni spillere med kamper i juniorakademiet som har vært i aksjon denne sesongen. Sju av dem er fra Stavanger. I tillegg er det åtte spillere i andre klubber som har vært i Oilers’ juniorakademi.

Noen har naturligvis også fått gode karrierer i utlandet. Rudolfs Balcers spiller fast for Florida Panthers i NHL, mens Markus Vikingstad er inne i sin andre sesong som proff i Tyskland. Backen Johannes Johannesen (25) er i utlandet for fjerde sesong på rad, og sjette totalt. Da er ikke engang Mathias Trettenes nevnt, som kanskje er den beste norske spilleren bak NHL-profilen Mats Zuccarello. Riktignok var Trettenes etablert på A-laget da Oilers flyttet inn i DNB Arena i 2012.

Fruktene av arbeidet i Stavanger Hockey, som er Europas største ishockeyklubb, begynner å vise. To Stavanger-gutter som blir kampens beste for sitt lag taler tydelig om det.

Viaplay-dokumentaren «The Hockey Miracle In The Middle Of Nowhere» forteller historien om hvordan Herning Blue Fox, hvor Oilers-trener Todd Bjorkstrand tilbrakte 27 sesonger som spiller og trener, har klart å skape fem NHL-spillere samtidig som de har vunnet titler jevnt og trutt. Én av nøkkelfaktorene som framheves fra miljøet i Herning er nærheten til forbilder og stjerner.

Ishallene i Stavanger er lagt opp til nærhet, og reisen til NHL kan virke kortere med Rudolfs Balcers innom for sommertrening. Det ufarliggjør det store steget.

Ni Oilers-produkter, hvor sju av dem er fra Stavanger, er på A-laget i DNB Arena. Det gjør drømmen levende for barn og unge som spiller ishockey. En faktor som løfter det hele er at det ikke bare er stallfyll for å oppnå et idrettspolitisk mål, de leverer sportslig.

Thomas Berg-Paulsen og André Bjelland Strandborg er begge en del av Tobias Johanssons unge landslagstropp som samles neste uke. Duoen er blant de spillerne som i årene framover anses som aktuelle til mesterskap.

Det er likevel ikke alle som kan ta veien direkte fra juniorakademiet til A-laget, slik som Berg-Paulsen og Bjelland Strandborg har gjort. Tirsdagens menn, Kvandal og Faret, har begge forlatt Stavanger tidligere for å utvikle seg videre i USA. Tersklene for å flytte fra det som kan kalles verdens beste region er nødvendig å tråkke over for mange som ønsker å nå toppen, eller etablere seg på A-laget. Det er Anders Tangen Henriksen et godt eksempel på. Versjonen av ham som kom tilbake etter tre sesonger på Østlandet er en langt mer utviklet enn den som dro til Ringerike. Det samme kan naturligvis skje med Jonas Slettebø Haughom, som nå får verdifull istid på Hønefoss framfor en begrenset rolle i Oilers.

Belønningen for de som tar steget ut kan være stor, og det er Vegard Faret et godt eksempel på.

Ishall i Sandnes, gjerne med et tilhørende 1.-divisjonslag, kan gi et sårt tiltrengt tilbud til spillerne når de er ferdige på Oilers U20. For alle er ikke klar til å spille i Fjordkraft-ligaen som 19-åringer. Det førte blant annet til at fire gutter forlot Stavanger til fordel for Narvik Arctic Eagles (1. divisjon) før inneværende sesong.

Uansett er det mulig å slå fast:

Det er nok av Stavanger-gutter, og rekrutteringen bærer frukter.

Oilers-produkter

Født i 1995 eller senere.

Utlandet

Florida Panthers (USA, NHL): Rudolfs Balcers.

Fischtown Pinguins (Tyskland, DEL): Markus Vikingstad.

Mora (Sverige, HockeyAllsvenskan): Johannes Johannesen.

Niagara University (USA, NCAA): Lars Christian Rødne.

Olimpija Ljubljana (Slovenia, ICEHL): Tine Klofutar.

Cardiff Devils (Storbritannia, EIHL): Reece Kelly.

Färjestad (Sverige, J18 region): Elias Vatne.

Frölunda (Sverige, J20 Nationell og SHL): Sebastian Hagen Aarsund.

Fjordkraft-ligaen

Stavanger Oilers: Anders Tangen Henriksen, Noah Bergesen Aarthun, Thomas Higson, Thomas Berg-Paulsen, Oliver Calik, Vegard Faret, Sander Hurrød, Sander Husebø og André Bjelland Strandborg.

Vålerenga: Svein Petter Falk-Larssen.

Storhamar: Robin Haglund Mathisen.

Grüner: Jørgen Kvål og Julius Kvandal.

Lillehammer: Emil Lund Nyhus* og Jeppe Meyer.

Manglerud Star: Theodor Erevik Solland.

Ringerike Panthers: Jonas Slettebø Haughom.

* = Emil Lund Nyhus spilte fire kamper for Oilers U20 og én A-lagskamp i 2016-17-sesongen.

