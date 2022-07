Banalt å oppfordre til kannibalisering

Debatten ruller i Stavanger angående ny ishockeyklubb, som Sunde IL gikk ut med at de ønsket i Stavanger Aftenblad. Ishockeykretsen anbefalte Norges Ishockeyforbund å ikke ta inn Sunde, noe forbundet valgte å følge.

Akkurat det vedtaket skal ishockeyspillerne i Stavanger være glad for. Skrur man tiden ti år tilbake, til Stavanger Hockeys spede start, var det to klubber som ble én. I løpet av tiden som har gått etter at Viking og Siddis ble sammenslått har kannibaliseringen om knappe sportslige ressurser tatt slutt, og forutsetningene for å få mest mulig istid er endelig til stede.

Utfordringen, og grunnen til at Sunde har fått avslag, er istid. Det er ikke slik at det kommer flere haller i Stavanger bare fordi at forbundet tar inn Sunde og lar dem starte med ishockey. Istiden i Stavanger er begrenset til fem isflater, hvor fire av dem er langs Madlaveien (DNB Arena, Stavanger Ishall bane 1 og 2, og Siddishallen) og den siste er i midten av Sørmarka Arena.

Noen vil alltid sutre og klage i en stor klubb, for egoismen rundt eget barn trumfer fornuften. — Kristoffer Knutsen

Med fem tilgjengelige isflater er det lett for politikerne å slå seg til ro med at det er nok is i Stavanger, og Bjarne Kvadsheim (Sp) har rett i uttalelsen til Stavanger Aftenblad om at kommunen er i en unik situasjon når det gjelder ishaller. Han sier videre at det likevel er stor pågang for å få spilletid.

Istiden per aktive ishockeyspiller i Stavanger er tilbake på det blodrøde nivået man opplevde før anleggsløftet kom for ti år siden. Grunnen er enkel. Stavanger Hockey har vokst fra 400 spillere til 1550 på de ti første årene etter anleggene åpnet. Veksten i seg selv er ekstrem, og gjør klubben til en av de aller største i Europa.

En stor klubb har både fordeler og ulemper. For ishockeyen i Stavanger har det vært større fordeler med én klubb enn to. Kostnaden med å drive ishockey er høy, og med en større organisasjon oppnås det stordriftsfordeler. I tillegg har klubben kompetanse på hvordan de best kan tilrettelegge for de som ikke har råd til å drive med idretten, slik at også de kan delta på like sportslige vilkår. Det er ikke slik at skulderbeskyttelsen blir billigere bare fordi man får en ny klubb, eller at en bortekamp i Bergen nærmest blir gratis.

Ideelt sett skal det komme nye ishockeyklubber i Stavanger annethvert år, men ting må skje i riktig rekkefølge. Først må en ny ishall på plass, deretter må en klubb ta eierskap til de sportslige aktivitetene i hallen. For Sunde ville det vært langt mer naturlig å ha en dialog med Norges Ishockeyforbund om å få til en løsning med klubbhall, som er anleggsutvikling og bidrar til sportslig utvikling.

Dersom Norges Ishockeyforbund hadde kastet de sportslige hensynene til side, etter å ha sett hva som har skjedd i Kristiansand etter det ble to klubber i hallen, ville det gitt et svakere tilbud til ishockeyspillerne i Stavanger. Det er ikke noen hemmelige treningstimer som holdes skjult, så 20 timer på is til en ny klubb ville gitt 20 timer mindre til den eksisterende klubben.

Om det hadde skjedd ville det gitt en ny kannibaliseringsøkt i Stavanger, og det behøves ikke. Faktisk er Stavanger Hockey allerede en klubb som drives med rundt 50 istimer mindre enn det de forutsetter for å gjennomføre den sportslige aktiviteten. Ishallene brukes også av blant andre kunstløp.

De siste ti årene har vist at det er mulig for ishockeyhovedstaden Stavanger å gå fra sju til 40 landslagsspillere, samtidig som bredden ivaretas. Hvis ikke ville nok ikke tredoblingen av medlemsmassen funnet sted.

I Norge ses barne- og ungdomshockeyen i Stavanger på som en suksesshistorie. Noen vil alltid sutre og klage i en stor klubb, for egoismen rundt eget barn trumfer fornuften.

Det eneste fornuftige for ishockeyen i Stavanger er flere haller, helst før nye klubber.

Kanskje Hundvåg Islanders eller Sunde Eagles blir de neste med egen hall, om ikke Sandnes Roadrunners slår dem og blir den neste klubben?

