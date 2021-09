Det vil kun handle om to lag

Det er duket for en intens toppstrid fra første stund mellom de to og det er helt nydelig! Duellen har vært dypt savnet. Spesielt av Oilers-fansen.

Vålerenga har forsterket laget med landslagsveteran Mathis Olimb og den finske løperen Mika Partanen. I DNB Arena har sportsdirektør Pål Haukali Higson komponert et nytt lag, bestående av flere spillere som har vært med lenge. I tillegg er nytt krydder hentet inn, blant annet canadieren Martin Lefebvre – med en overbevisende karriere i Europa – og amerikaneren Steve Whitney.

Snakket i Hockey-Norge har på forhånd handlet om topp sju, og at det vil bli en jevn serie. Det er bare å sette en strek over Lillehammer, Storhamar, Frisk, Sparta og Stjernen. Disse lagene er ikke i nærheten av de to tungvekterne.

Det er ingenting sexy over lagbygget til Oilers. Det er bare tvers gjennom solid. — Kristoffer Knutsen

Noe av det som taler for at Vålerenga vil gjøre det bra er naturligvis Jordal Amfi. Den nye ishallen, hvor den gamle sto, har ennå ikke hatt fulle tribuner. Forhåpentligvis kan det skje i løpet av sesongen. Energien spillerne får av ny hall er en X-faktor som ikke må undervurderes.

Samtidig er det noe med lagbygget som ikke stemmer. Det er for tynt på backsiden. Laget mangler noen solide defensive backer. De offensive backene er kanskje ligaens beste firer, men Vålerenga kan merke spesielt mye til skader på toppbackene. Det gjelder ekstra mye om planen virkelig er å bruke Tommi Taimi rundt 30 minutter hver kamp hele sesongen. I Oilers er backkorpset utrolig sterkt, selv om man kan være usikker på hva Lefebvre vil bidra med opp mot VIFs Tommi Taimi. Oilers’ backbesetning er ekstrem. Ikke på grunn av én eller tre spillere, men den unike bredden assistenttrener Juha Kaunismäki råder over. Sju seniorbacker, to juniorer som utfordrer, og ikke minst to utlånte backer, er Oilers’ elleve alternativer. Den luksusen, med tilsvarende kvalitet, er det ingen andre lag i Norge som har.

Det er ingenting sexy over lagbygget til Oilers. Det er bare tvers gjennom solid. Spillerne er lojale til Todd Bjorkstrands godt innøvde system, og har flere som banker på døren og dytter fra junioravdelingen.

Tryggheten på systemet, og «prosessen» som Oilers-treneren ofte snakker om, vil være helt avgjørende når sesongen i aller høyeste grad vil handle om to lag. Samtidig skal kampene mot medaljekandidatene (fem lag) og de tre bunnlagene spilles. Da kreves det en bredde i troppen, og det har Oilers.

På keeperplass har Vålerenga en sterk førstekeeper i Steffen Søberg. Oilers har landslagskeeper Henrik Holm til å vokte buret, og bak ham er Joona Partanen hentet inn som ny reservekeeper. Keeperduoen Lubos Pisar råder over i Oilers er kruttsterk, og gir Holm mulighet for avlastning i løpet av en sesong med tette kamper. De samme strengene har ikke Vålerenga å spille på.

Norsk ishockey har virkelig behov for den tøffe gullkampen, og det å få Vålerenga med i kampen mot Oilers igjen vil være en fryd for både spillere og supportere. Harde og intense kamper mellom to topplag, som begge liker å fyre hverandre opp, bidrar sterkt til ishockeyens merkevare. Det gir selvsagt også klingende mynt i kassen for klubbene, og skaper utvikling av sporten. Nå kan alle følge med på gullkampen, og de andre lagene vil spille «årets viktigste kamp» hver gang Vålerenga eller Oilers er motstander.

Kampen mellom de to rivalene har tidligere gitt merkverdige øyeblikk, som Martin Strandfeldts «baseballslag» mot Tyler Donati i 2013 og da Oilers-fansen overtok Jordal. Det pleier også by på høy underholdningsfaktor, som da Lars-Peder Nagel ble sendt av isen etter en slåsskamp mot daværende VIF-spiller Filip Gunnarsson. Den nå Viking-ansatte Nagel responderte med å vandre rolig rett til TV-studioet. I tillegg kommer alle de sportslige høydepunktene. Oilers tok sitt første NM-gull noensinne mot nettopp Vålerenga. Det betyr noe ekstra med Vålerenga som motstander, og for Vålerenga gir Oilers tilgang til følelsen av bitterhet.

Koronapandemien kommer man ikke utenom, og det har preget norsk ishockey de to siste årene med at sluttspillet ikke er blitt avholdt. Forrige sesong endte også kun med halvspilt serie. Nå ser ting langt lysere ut, og det kan ligge en trivelig gulrot etter Fjordkraft-ligaen er ferdigspilt. Nå kan folk strømme til arenaene igjen, og til det passer forrige tiårs klassiker mellom Oilers og Vålerenga perfekt.

Det er bare å benke seg, for dette blir en jevn duell!

RA-sportens tabelltips

1. Stavanger Oilers

2. Vålerenga

3. Lillehammer

4. Storhamar

5. Frisk Asker

6. Sparta Sarpsborg

7. Stjernen

8. Manglerud Star

9. Ringerike Panthers

10. Grüner

