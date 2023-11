Herrem før VM-åpningen: – Skal vise dette er verdens beste hjemmebane

Sola-duoen har ikke mange kilometer hjemmefra til DNB Arena på Tjensvoll. Likevel er de innlosjert på hotell i Stavanger sentrum sammen med resten av håndballdamene.

– Hvilke forventninger har du til DNB Arena, Camilla Herrem?

– Jeg forventer mye lyd. Hvis folk hører det er rolig må de bare dra i gang. Vi spillere elsker energien. Jeg vil vi skal vise dette er verdens beste hjemmebane, sier Herrem til RA.

Landslagsveteranen mener hele opplevelsen med å være hjemme i VM-spill er noe helt spesielt.

– Det er jo hjemme-hjemme. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bo så tett på huset i forbindelse med et mesterskap. Det var rart å lande på Sola for å spille VM, sier hun.

Jeg har egentlig aldri feiret bursdagen hans. — Camilla Herrem

Mannen fyller 40

Mesterskapslivet er rutinepreget, og for Herrem betyr det at hun ikke får bo sammen med familien underveis – selv om de er bare noen kilometer unna.

De er derimot hjertelig velkommen på besøk.

– Opplegget er ganske likt enten vi er i Spania eller Norge. Vi får ha besøk fra nærmeste familie, så Steffen, Theo og Noah har vært innom, sier Herrem.

Ektemann og Sola-trener Steffen Stegavik har jubileum førstkommende torsdag. Da fyller han 40 år.

Herrem håper hun får sett ektemannen på bursdagen, i og med at det er mellom to kampdager. Det har likevel blitt en vane siden han fyller året i slutten av november, og hun stort sett spiller mesterskap på den tiden.

– Jeg har egentlig aldri feiret bursdagen hans. Det får bli til at jeg finner på noe kjekt for ham i stedet. Kanskje bestille en god frokost på døren til ham?

Novak hjemme

VM-debutant Kristina Sirum Novak har litt annerledes dager. Hun fikk være med på sitt første mesterskap da Norge vant EM-gull i fjor.

Debuten på hjemmebane er noe hun synes er litt ekstra kult.

– Det er nesten hjembyen min, jeg sier jo at Stavanger er det – selv om jeg egentlig kommer fra Sandnes. Jeg har spilt for Hundvåg tidligere, og vært mye i Stavanger, sier Novak.

Kristina Sirum Novak liker å si at hun er fra Stavanger, men er egentlig fra Sandnes. (Kristoffer Knutsen)

Hun mener det føles som å være hjemme. Forskjellen er bare at hun sover på hotell.

– Det er en rar følelse. Selv om det er samling føles det ikke slik, sier Novak.

I verdensmesterskapet håper hun å få spilletid.

– Jeg tar min rolle, og det jeg kan av spilletid. Jeg vil selvsagt spille, og gjøre det så godt jeg kan, sier hun.

Ambisjonene til landslaget skal det ikke være tvil om.

– Norsk håndball har ambisiøse mål. Vi skal ha landslag i toppen, og det er pallen. Da må vi i alle fall til semifinale, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson – og legger til:

– Vi gleder oss til å spille for fulle hus i Stavanger.

Åpningskampen mot Grønland har avkast i DNB Arena onsdag klokken 20.30.

PS: Sola er eneste laget i Rema 1000-ligaen med to spillere i VM-troppen.