Flyskrekk tvinger stjernekeeperen bort fra Sola

Sola — Duijndam har vært strålende for Sola etter at hun kom i sommer. Med Camilla Herrem gravid, og Kristina Novak syk i en lengre periode, har superkeeperen vært helt essensiell for suksessen både i European League, i serie og i cup.

Etter sesongen er det likevel slutt for den nederlandske landslagskeepere. Ett år før kontrakten egentlig går ut.

– Vi kan bekrefte at hun er ferdig, sier daglig leder Svein Gaute Hølestøl til RA.

Duijndam selv bekrefter det samme til RA. En klausul i avtalen hennes gjør at hun kan skifte beite. At det nå skjer handler egentlig om helt andre ting enn Sola og det som har skjedd på håndballbanen.

Flyskrekk

En helt sentral del av det hele er at keeperen lider av sterk flyskrekk.

– Nesten alle bortekamper i Norge innebærer flyturer. Det viste jeg selvsagt før jeg kom, men jeg trodde og håpte at dette skulle bli bedre. Det har det ikke. Jeg lider veldig av flyskrekk, forteller en åpenhjertig Duijndam til RA.

Legger du sammen bortekamper i Norge med bortekamper i European League kan hun, med mellomlandinger, fort komme opp i åtte flyginger på en uke. Det fungerer rett og slett ikke i lengden.

I et «Navn i nyhetene»-intervju med RA for en stund tilbake fortalte hun også om frykt for heis. To ganger har hun faktisk blitt stående fast i slike. Sammenhengen er nok åpenbar.

– Jeg sliter voldsomt i settinger hvor jeg ikke opplever å ha kontroll. Det kan nok relateres ja, erkjenner Duijndam.

Hun innrømmer at det gjør vondt å forlate Sola etter sesongen.

– På sett og vis føler jeg at jeg svikter familien her. Jeg har blitt tatt enormt godt mot etter at jeg kom i fjor og fått masse hjelp.

Hun peker på at dette ikke handler noe om det som har skjedd på banen. Der har det meste klaffet.

Samtidig finnes det også noen utfordringer utenfor. En annen er at hun er eneste spiller som ikke er norsk i laget. Det kjenner hun på. Det gir naturligvis litt følelse av utenforskap – selv om hun også fullroser måten både klubb og lagvenninner har tatt imot henne på.

Hvor ferden går videre for Duijndam etter sesongen vet hun ikke. 25-åringen peker på at det er mer buss enn fly i de fleste gode ligaer – bortsett fra Norge. Hun har snakket med et par klubber allerede, men har ikke følt at det har vært full klaff. Akkurat det er en forutsetning for henne i fortsettelsen. Før hun kom til Sola var hun utbrent og hadde egentlig gitt seg. Da hun fikk gleden tilbake lovet hun seg selv at full klaff på de fleste måter var en forutsetning i fortsettelsen.

Sola forhandler med erstatter

Før hun er ferdig i Sola har hun likevel alle planer om å avslutte med stil. Første oppgave er Thüringer i kvartfinalen i European League søndag.

– Jeg tror det blir en tøff kamp. De har hatt en god sesong. Det har vi også. Dette er litt 50–50. Vi har også veldig forskjellig spillestil. Det kan være en fordel for oss, men kan også være for dem. Vi må være på som et kollektiv her. Dette er ikke kvartfinale vi kan vinne med bare to-tre spillere. Alle må fungere. Jeg håper det skjer, sier keeperen.

For Solas del betyr selvsagt Duijndams exit at de må ha ny keeper. Klubben er alt i gang. Samtidig forstår de godt problemene hennes. Her er det ikke noe som minner om ondt blod.

– Hun har vært en fantastisk spiller som har bidratt mye i troppen og vært en viktig del av suksessen vår. Sportslig er det selvsagt veldig synd at hun nå drar videre, sier daglig leder Svein Gaute Hølestøl.

Klubben står likevel ikke på bar bakke.

– Vi jobber med en konkret spiller. En ny keeper vi håper å presentere i løpet av kort tid. En spiller som også har et internasjonalt nivå. Du kan ikke sammenligne, men tror vi får en spiller med samme kvalifikasjoner og som er på samme nivå, avslører Hølestøl.

