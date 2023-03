Sola skjøt bort muligheten for sensasjon

Sola — Hjemmelaget kom bakpå med et par scoringer på direkten mot suverene Vipers foran et fullsatt Åsenhallen tirsdag, men Sola hentet ganske raskt inn sin meritterte motstander.

Lagene fulgte hverandre til kvarteret var spilt før Vipers sakte begynte å dra ifra i målprotokollen. Det så ikke veldig bra ut for utsiktene for en storskalp da laget fra Kristiansand gikk opp til 12–7 med tre minutter igjen til pause.

Så fikk Sola noen marginer, og to utvisninger, i sin favør. Ledelsen ved halvtid ble kortet ned til 12–9 og håpet levde. En åpenbar grunn til det var det defensive med kun 12 innslupne på den første halvtimen. Det er ikke hverdagskost for Vipers, men heller ikke vanlig at Sola ikke makter å score tosifret på en omgang.

Martha Barka (venstre) og Martine Wolff var meget gode i forsvar mot Vipers. Dessverre funket det ikke like godt framover. (Espen Iversen)

Sola fikk så en pangstart etter pausen og tok inn ytterligere to mål. Ett bak begynte publikum å ane eimen av en bombe mot laget som tapte sist i serien i 2019/2020 – og kun har avgitt et poeng før det.

Det virket ikke bortelaget å være fornøyde med og ett mål ble raskt til fire måls ledelse for Vipers før ti minutter var spilt av omgangen. Det handlet dog mest om at Sola misbrukte sine muligheter.

Som et motsvar forsøkte trener Steffen Stegavik så med å ta ut keeper Rinka Duijndam for å ta igjen det tapte – uten at det hjelp nevneverdig. Sola fortsatte med å misbruke gode offensive muligheter. Sjansene kom, men det endte for ofte i stangskudd, i tverrligger eller i nevene på keeper.

Fra det tredje spilleminuttet i omgangen til Lene Kristiansen Tveiten prikket inn en straffe etter 20 minutter scoret ikke Sola et eneste mål. Slik blir det ikke sensasjoner av.

Da forsvant selvsagt troen både på tribunene og tilsynelatende hos spillerne.

Mot slutten av kampen fikk hjemmelaget skjerpet til litt i avslutningene og satt noen mål. Det hjalp likevel ikke på utfallet og det endte i tap 20–25.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Håndball, eliteserien kvinner

Sola-Vipers 20-25 (9–12)

Åsenhallen, 842 tilskuere

Sola: Amalie Frøland, Rinka Duijndam – Guro Berland Husebø, Maren Eiken Ravndal, Martine Wolff, Kaja Host Haugseng, Lene Kristiansen Tveiten 2 (1), Frøydis Wiik Seierstad 4, Maja Magnussen 4, Kristiane Knutsen 4, Lea Sigtrudur Nilsen, Live Rushfeldt Deila 4, Kristina Sirum Novak 2, Martha Barka, Merlinda Qorraj.

Toppscorer Vipers: Ragnhild Valle Dahl 5 (2)

Utvisninger: Sola 1x2 min. Vipers 3x2 min.

Dommere: Morten Isachsen og Ronny André Hell

---