Monsteruke for Sola: – Blir gøy

Sola Håndball tar imot Vipers til seriekamp i Rema 1000-ligaen tirsdag, og år deretter kun noen dager med trening før Thüringer kommer til Stavanger Idrettshall for kvartfinale i EHF European League søndag.

På den europeiske scenen forsøker Sola å nå «final four»-turneringen for første gang i klubbens historie, mens det på hjemmebane pågår en kamp om medalje i Rema 1000-ligaen.

Der sikret de seg et godt utgangspunkt da Fana ble beseiret med ett mål lørdag kveld. Trener Stegavik gleder seg til uken, som kanskje er den mest spennende gjennom sesongene i Sola.

– Det blir gøy. Får håpe vi får fullt opp tribunene. Jeg ser Åsenhallen begynner å fylles opp nå. Håper det blir fullt søndag også. Det blir to gøyale arrangementer, sier Stegavik til RA.

Vi skal klare å spille fem kamper her nå på to uker, og tenke på begge deler. — Steffen Stegavik

Sola prøver igjen

Kampen mot Vipers er den som kommer opp først. Lagene møttes til NM-finale i slutten av februar, og det endte med sølv til Sola-kvinnene. Laget var skadeskutt med både Camilla Herrem, Kristina Sirum Novak, Kristiane Knutsen og Hege Holgersen Danielsen ute.

De regjerende mesterne er å regne som verdens beste lag, men avstanden opp begynner å bli mindre for gultrøyene.

– Hvor nære er dere egentlig å slå Vipers i én kamp nå?

– Vi tapte med sju sist, men får prøve igjen. De har verdensklasse i alle posisjoner, men vi skal egentlig ikke være i nærheten. Likevel er alt mulig. En vakker dag skal vi klare det.

Sola møtte Vipers i NM-finalen i februar. (Christoffer Andersen/NTB)

– Hva henger høyest nå; medalje i serien, eller final four i Europa?

– Ja takk, begge deler, sier Stegavik – og fortsetter:

– Vi skal klare å spille fem kamper her nå på to uker, og tenke på begge deler. Det skal nok gå fint.

Novak med

Han og fruen Camilla Herrem ble nylig foreldre for andre gang, og landslagsprofilen er nok ute av spill en liten stund til. I helgen var derimot landslagsspiller Kristina Sirum Novak tilbake på banen for Sola etter et langtidsavbrekk med sykdom.

Det er likevel ikke slik at hun kan gå ut og spille 60 minutter med en gang.

– Hun har ikke trent mer enn tre dager håndball, så hun blir matchet forsiktig fram til hun får trent nok, sier Stegavik.

Etter kampen mot Vipers må de snu seg raskt om til Europa-spill. Den overgangen har Sola klart bra tidligere, og er nå på skuddhold til både medalje og finalespillet i European League.

Tross at Sola har klart det bra ligger det ikke noen spesiell resept bak for Stegavik.

– Nei, vi gjør bare det samme som vi har gjort, og legger opp treningen til belastningen. Nå fikk vi trent hardt i landslagspausen, så var det litt tunge bein Fana. Kanskje det blir tungt mot Vipers også, men da er vi nok litt friskere mot Thüringer, sier han.

