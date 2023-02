Sola med en og en halv fot i Europa-sluttspillet

Sola er nærmest sikret å gå videre til kvartfinale i den europeiske nivå to-turneringen etter borteseieren mot kroatiske Podravka Vegeta. Det eneste som kan hindre Sola-avansement nå er et 14-målstap mot danske Nykøbing Falster neste søndag.

– Det var et langt steg mot kvartfinale, sier Sola-trener Steffen Stegavik til RA.

Men det var lite som tydet på at Sola skulle få med seg to poeng fra Kroatia. Podravka fikk gikk til pause på stillingen 12–10.

Så våknet Sola, og framsto som et velsmurt maskineri i andre omgang. Først var det opphenting, deretter raknet Podravka fullstendig da gultrøyene satte inn høygiret.

– Hva sa du i pausen for å få en så annerledes omgang?

– Det er typisk Podravka. De har hengt med mot alle lag i én omgang. Vi skulle bare male hele kampen, så visste vi at vi skulle være best de siste 20 minuttene. Vi visste på forhånd at det kunne bli et scenario, sier Stegavik.

– Styrke for oss

Sola er nærmest blitt vant til å spille uten landslagsspiller Kristian Sirum Novak (som er ute med sykdom), og scoringsbidragene var jevnt fordelt mellom spillerne. Blant dem som virkelig sto fram var Live Rushfeldt Deila med sine sju scoringer. I tillegg hadde straffeskytter Lene Kristiansen Tveiten seks mål, mens høyrekanten Maja Magnussen scoret fem.

Frøydis Wiik Seierstad tok Novaks vante plass som høyre bakspiller, noe som resulterte i fire mål.

Trener Stegavik mener det ikke er noe nytt at målene er jevnt fordelt.

– Det pleier å være slik med oss. Vi har ingen som scorer mye, og det er en styrke for oss. Det er ikke bare å passe på én spiller, sier han.

Sola-trener Steffen Stegavik og laget hans tok med seg to poeng hjem fra Kroatia. (Carina Johansen/NTB)

Gruppefinale søndag

Neste søndag spilles den siste kampen i gruppespillet, og da kommer det danske laget Nykøbing Falster til Stavanger Idrettshall. Det er nemlig slik at Sola ikke får spille hjemmekampene i Europa hjemme i Åsenhallen på grunn av tekniske krav fra det europeiske håndballforbundet.

Kampen mot danskene blir en ren gruppefinale, og med poeng der vil Sola være vinner av gruppe C.

– Vi går inn for å vinne, og Nykøbing må vinne for å gå videre. Vi kan godt ha i bakhodet den fallskjermen vi har, men vi skal konsentrere oss om kampen, sier Stegavik.

Før den kampen venter Romerike Ravens på bortebane onsdag i Rema 1000-ligaen.

---

KAMPFAKTA

EHF European League, håndball.

Podravka Vegeta-Sola 23–31 (12–10)

Sola: Rinka Duijndam, Amalie Frøland, Live Rushfeldt Deila 7, Lene Kristiansen Tveiten 6, Maja Magnussen 5, Frøydis Wiik Seierstad 4, Kristiane Knutsen 4, Guro Berland Husebø 1, Martine Wolff 1, Kaja Horst Haugseng 1, Ingrid Gravdal 1, Hege Holgersen Danielsen 1, Maren Eiken Ravndal, Martha Barka, Merlinda Qorraj.

Toppscorer Podravka: Tina Barisic, 10 mål.

Utvisninger: Podravka 4 x 2 min., Sola 3 x 2 min.

---