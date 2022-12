Ryger-leder slakter prosessen rundt utvidelse av eliteserien – selv om det bedrer lagets sjanser

Viking og SIF ble slått sammen til Ryger foran denne sesongen og var innstilt på å bruke litt tid på å bygge klubb i 1. divisjon før de skulle ta steget opp i Eliteserien.

Nå kan det komme fortere enn noen aner.

Tirsdag ble det vedtatt at Eliteserien utvides til 14 lag både for kvinner og herrer fra sesongen 2023/2024. Ingen lag vil gå rett ned fra Eliten, mens lag nummer 12 må ut i kvalifisering mot nummer tre i 1. divisjon.

De to topplagene i 1. divisjon rykker nå rett opp – i stedet for ett.

For Ryger, som nå ligger på 4. plass to poeng bak Sandefjord på 2. plass, betyr dette selvsagt en helt annen mulighet.

– Det gjør det. Så kom dette like overraskende på oss som de fleste andre. Vi fikk en mail fra forbundet for et kvarter siden om at det ville komme noe. Så viste vi at det ble vurdert. Vi fikk spørsmål om å komme med våre kommentarer til det for noen uker siden, men forståelse av at meningen vår var av liten betydning, sier Knutsen til RA.

Han er tydelig på at han mener prosessen er uryddig og dårlig forankret totalt sett. Under pandemien var det forståelig, men ikke nå. Det mener han selv om Ryger kanskje er blant klubbene som kan dra størst fordel rent sportslig.

– Prinsipielt mener jeg det er feil. Å komme med det midt i en sesong framstår uproft.

Bred enighet på toppen

Det er likevel stor enighet blant klubbene på øverste nivå om at de ville utvide serien.

– Vi mener dette vil gi REMA 1000-ligaen (eliteserien) et løft som flaggskipet i norsk klubbhåndball. I sesongene 2020/2021 og 2021/22 ble seriene spilt med henholdsvis 13 og 14 lag, som følge av pandemien. Vi så at det var flere positive sider ved en utvidelse av ligaen, og vi mener det vil skape flere miljøer for topphåndball, sier daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein Barthold til NTB.

– Norsk Topphåndballs styre er tydelig på at denne endringen er ønsket fra klubbenes side, og det har selvsagt vært en viktig forutsetning når NHF har gjort sine vurderinger. NHF deler oppfatningen av at dette vil gi et løft til REMA 1000-ligaen. NHF og NTH vil framover jobbe tett sammen for å sikre at overgangen til 14-lagsserie blir så smidig som mulig, sier leder for organisasjonsavdelingen i Norges Håndballforbund, Stig Quille.

Ikke helt klare

For Stavangers nye storsatsing Ryger betyr det at klubben nå må bygge så godt som de kan for neste år. Forutsigbarheten tas likevel vekk med endringen.

Knutsen peker på at mye er bra for Ryger allerede. Det er godt med folk på kampene, talentene er mange og de har lange kontrakter med flere spillere.

– Så er det store spørsmålet om vi er klare for en satsing mot Eliteserien alt nå. Vi har fortsatt mangler på økonomi og administrasjon i forhold til det. Reelt sett er vi no ikke det, erkjenner han.

– Så er det kanskje bra for håndballen lokalt totalt sett. Sandnes HK kan nok puste litt mer ut nå, mener Knutsen.

