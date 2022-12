Sola klare for nytt Europa-eventyr

– Jeg gleder meg helt sinnssykt mye til et nytt Europa-eventyr. Det var dødsgøy i fjor, og et av målene våre denne sesongen var at vi skulle klare det igjen, så nå er jeg veldig fornøyd, sier kampens toppscorer Maja Magnussen til RA etter kampslutt søndag kveld.

Sola hadde med seg en 32–29 seier fra det første oppgjøret mellom de to lagene, som ble spilt i Spania forrige søndag. De måtte derfor unngå å tape med tre mål eller mer for å være sikret gruppespill i denne sesongens EHF European League, som er det nest høyeste nivået av Europa-turneringene, bak Champions League.

[ Slik var den første av de to kampene ]

Gultrøyene seiret 34–28 i søndagens kamp, og er med klare for gruppespillet som starter i januar. Det er ikke akkurat hverdagskost for en klubb som Sola. Dette er nemlig bare tredje gangen i klubbens historie, og andre året på rad, at de er kvalifisert for spill i Europa.

maja magnussen Maja Magnussen i aksjon mot Rocasa Gran Canaria. Hun ble lagets toppscorer med syv fulltreffere. (Henrik Laursen)

Stolt trener – Det er alfa omega

Trener Steffen Stegavik var naturligvis en fornøyd mann etter kampslutt og understreker viktigheten av å nok en gang kvalifisere seg for gruppespillet.

– Det er det her vi spiller for og det er her Sola ha lyst til å være. Vi ønsker å være topp fem i ligaen og ha en plass i Europa. Det skaper muligheter for spillerne som er her. Som nå får vist seg fram i Europa. I tillegg viser det at dersom du har lyst til å spille Europa, så holder det å spille i Sola. Det er alfa omega at vi greier å gjenskape det vi klarte i fjor ved å kvalifisere oss til gruppespillet. Det er lett å gjøre det engang, men det er vanskeligere å gjenskape, sier Stegavik.

Steffen Stegavik Steffen Stegavik under søndagens oppgjør. (Henrik Laursen)

Nytt Europa-eventyr og plass blant “Final-4″ i NM var noen av målene til Sola før sesongstart, nå er det i boks.

[ Sola til NM-semfinale ]

– Denne uken har vært helt glimrende. Vi visste at det kom til å være en avgjørende uke med tanke på resten av sesongen, med tanker både i NM og Europa-kvalik. Jeg er stolt over jentene nå, fordi dette er noe av det vi har jobbet for hele sesongen, sier treneren.

Sist sesong endte det med en overraskende kvartfinale, det blir tøft å gjenta denne sesongen, ifølge trener Steffen Stegavik.

– Selvfølgelig er målet å gå videre fra gruppen, men lagene som er med i EHF European League er sterkere i år enn i fjor. Vi skal prøve å overraske, for jeg tror det er få som forventer at vi gjenskaper fjorårets bragd og kommer oss til, kvartfinale nok en gang. Det blir spennende å se hva vi trekker på tirsdag, sier Stegavik.

Slik var kampen

Sola gikk ut i et forrykende tempo fra start, og ledet 6–1 allerede etter åtte minutter. Det gjorde at gjestens trener Dejan Ojeda Franeta så seg nødt til å ta en tidlig timeout. Det gjorde likevel liten forskjell mot et Sola som fortsatte storspillet også de neste minuttene.

Med ti minutter igjen til pause kom derimot gjestene fra “Granka” mer med i kampen, samtidig som de fikk stoppet Sola sin offensiv. Det sørget for 14–12 ledelse til hjemmelaget halvveis, og spenning inn mot andreomgang.

Andreomgang fortsatte like jevnspilt som siste del av førsteomgang. Sola hadde minst tomåls ledelse hele omgangen, men de slet med å virkelig riste av seg bortelaget. Det varte derimot helt fram til ti minutter gjensto av kampen. Da startet spanjolene å risikere mer, og Sola rykket ifra. Kampen endte derfor med en 34–28 seier

Sola Håndball Live Rushfeldt Deila endte med seks mål i søndagens kamp. (Henrik Laursen)

– Kampen ble litt slik jeg hadde sett for meg. En jevn kamp hvor de hang med ganske bra. Heldigvis var vi hele tiden foran med et par mål, og det gjorde at vi ikke ble så stresset og klarte å holde hodet kaldt hele kampen ut, sier Stegavik.

Han telte hele ti tekniske feil fra hjemmelaget i førsteomgang. Det tror han derimot har sine naturlige årsaker.

– Det er selvfølgelig litt ekstra nerver i slike viktige kamper, og det er alle de feilene et bevis på. Likevel er vi akkurat nøye nok til at det ikke blir spennende helt inn, sier trønderen.

Maja Magnussen så også at hjemmelaget var litt mer nervøse enn de vanligvis er.

– Jeg tror det var ganske høye skuldre fra begynnelsen. Dessuten hadde vi det forspranget på tre mål fra forrige kamp, men det var ingen av oss som turte å tenke at vi hadde det før kampen var avgjort. Vi ledet tross alt med åtte mål forrige kamp, men det endte kun med en tremålsseier, så vi visste hva de var i stand til. Jeg er bare glad for at det løsnet til slutt, for jeg var dritstressa for at de skulle snu det.

Viktig uke i vente

Sola, som tidvis har slitt i hjemlig serie i år, står med åtte poeng på åtte kamper i REMA 1000-ligaen. De bør derfor ta to poeng på onsdag, når Aker Topphåndball kommer på besøk i Åsenhallen. Den påfølgende lørdagen venter så Storhamar på bortebane, før det er juleferie for spillerne i REMA 1000-ligaen. Stegavik tror de to kommende kampene kan bli helt avgjørende for muligheten til å oppleve Europa-spill også neste sesong.

– Denne seieren gir selvfølgelig en boost i gruppen, men vi er helt nødt til å la det ikke bli en hvilepute. Aker er ingen kasteball, og dersom vi skal være med i Europa igjen neste år, er vi nødt til å slå de på hjemmebane. Med tap i de to siste seriekampene før julepausen vil det bli svært vanskelig å få en god nok plassering til at vi kan spille Europa-kvalik neste sesong. Så det gjelder å snu om hodene våres til de to siste seriekampene.

---

KAMPFAKTA

EHF European League – 3. kvalifiseringsrunde

Sola – Rocasa Gran Canaria (14–12)

Sola: Rinka Dijndam, Amalie Frøland, Maja Magnussen 7, Kristina Sirum Novak 5, Guro Berland Husebø 5, Martine Wolff 1, Frøydis Wiik Seierstad 1, Angunn Gudmestad 3, Kaja Horst Haugseng 2, Lene Kristiansen Tveiten 1, Kristiane Knutsen 5, Live Rushfeldt Deila 6, Matha Barka, Merlinda Qorraj 1, Guri Fjellstad Nikolaisen, Hege Holgersen Danielsen 1.

---