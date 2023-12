Sjekk regnestykket: Millioner av grunner til å heie på Glimt

Stavanger — Dersom Glimt tar NM-gull kan de nemlig ikke delta i to europeiske klubbturneringer i 2024/2025. Dermed går plassen i UEFA Conference League til Viking.

– Hvor mye betyr det som skjer lørdag for Vikings forutsetninger i 2024?

– Det er klart at det som skjer på Ullevaal er veldig avgjørende. Det legger føringer for hvordan vi skal strukturere og legge opp neste sesong. Det påvirker også mye i forhold til attraktivitet på spillere inn og ut. Så handler det om en drøm for byen. Noe å se fram til neste sommer. Det er ufattelig viktig, sier daglig leder Eirik Bjørnø til RA.

Han legger ikke skjul på hvem han håper skal vinne av Glimt og Molde.

– Jeg var på middag med styrelederen i Glimt torsdag. Jeg har billetter til finalen og han lovet meg både Glimt-skjerf og drakt om jeg kommer. Han har også tilbudt meg å skifte ut billetten jeg har til en i Glimt-svingen, sier Viking-sjefen – og ler godt.

Le kan han også gjøre om Glimt vinner. Hele veien til banken. For innpass i andre kvalifiseringsrunde av den tredje største turneringen starter milliontaksameteret å rulle på direkten.

Det vil ha enorm påvirkning på hva Viking kan foreta seg og ikke foreta seg neste sesong – hvis de ikke vinner jackpot i overgangsmarkedet i vinter.

Pengene vil strømme inn i form av både kroner og euro ved innpass hos UEFA.

Minimum 8,4 millioner kroner

Et konservativt anslått minimumsbeløp vil ligge i nærheten 8,4 millioner kroner. Og det er med forutsetningen av at Viking ryker ut i andre kvalifiseringsrunde på direkten. Samtidig kan den summen bli mye, mye høyere. Mange andre ytre faktorer spiller også nesten enda tyngre inn.

– I kroner kommer det penger fra flere hold. Norsk Toppfotball (NTF) gir støtte for fire dager ekstra på treningsleir. Det er fort 300.000 kroner i sparte utgifter. Så får vi to millioner kroner fra samme sted for å forberede oss optimalt på spill i Europa. De kronene må eventuelt tilbakebetales om vi havner i gruppespill, sier økonomisjef Markus Grass – vel vitende om at dette uansett vil gi så mange millioner inn at det betyr lite.

– Har dere noen utgiftsposter også i form av bonuser?

– En mindre incentivbasert spillerbonus som går ut av 2023-regnskapet. Dette for å sikre at de som faktisk har tatt oss til Europa får en påskjønnelse. Så blir summene mye større neste år om vi når gruppespill og de store pengene.

– Får dere inn kroner fra sponsorer ved kvalifisering?

– Ja, men det er snakk om noen mindre summer. Også her vil de store pengene komme ved deltakelse i gruppespill, forteller Grass.

Vikings økonomisjef Markus Grass heier for første gang i livet på Bodø/Glimt lørdag. (Espen Iversen)

En annen potensielt lukrativ inntekt er knyttet mot medierettighetene til en kvalifisering til Conference League. Jo mer kjent og attraktiv motstanderen er dess mer går summene opp.

– Vi eier selv rettighetene til dette. Det kan selges som en pakke på forhånd, eller kamp for kamp. Det siste er det knyttet mer gambling til. For vår del handlet det om rundt millionen da vi var med i 2022. Så har attraktiviteten til norsk fotball steget siden det. Vi vet selvsagt ikke nøyaktig her. Markedet bestemmer. Dess flere kamper jo mer utbetaling, sier Grass.

Med det er kronebiten totalt oppe i rundt 3,3 millioner.

Så begynner «europressen» til UEFA å tikke når selve kvalifiseringen tar til.

Utbetalingene er todelte.

– Man får en sum på rundt millionen i reisekostnader som er garantert i forbindelse med hver runde. Så kommer en prestasjonsbasert «exit-fee» som betales ut når man blir slått ut, forteller Grass.

For å ryke ut alt i andre kvalifiseringsrunde, nivået Viking kommer inn, betales det 350.000 euro. Det er rundt 4,1 millioner med dagens kronekurs. Legger man på millionen i reisegodtgjørelse er minimumet på 5,1 millioner fra UEFA.

Summene blir også fort høyere enn minimumet på 8,4 millioner kroner.

For hver runde med avansement stiger pengepremien (exit-fee) kraftig.

Premiepotten for kommende sesongs UEFA-turneringer er fortsatt ikke offisielt offentliggjort, men ettersom summene nylig ble justert kraftig opp er det lite trolig at de endres vesentlig fra 2022/2023-sesongen.

Vi mottok faktisk forrige uke en sluttavregning på nesten to millioner for deltakelsen vår sommeren 2022. — Markus Grass

Skulle man ryke ut i 3. kvalifiseringsrunde vil det da gi det 550.000 euro. Tap i playoff vil generere totalt 750.000 euro i rene prispenger.

Et gruppespill er hvor de virkelig store pengene befinner seg. Det gir 2.940.000 euro – eller 34.463.856 kroner. Her er det også store utbetalinger i spill per poeng på toppen av dette.

– Disse garantisummene betales ut på direkten, men er konservativt satt. Det som UEFA eventuelt klarer å ta inn på toppen av dette i medieinntekter kommer klubbene til gode etter at finalen er spilt. Det gjøres da en avregning og foretas en prosentmessig utbetaling. Vi mottok faktisk forrige uke en sluttavregning på nesten to millioner for deltakelsen vår sommeren 2022. Dette kan vi selvsagt ikke budsjettere med. Det kunne vært null, sier Grass.

Helt avgjørende for forutsetningene

Vikings økonomisjef er tydelig på at det som skjer på Ullevaal lørdag er helt avgjørende for å kunne sette et 2024-budsjett for Viking. Han peker også på at folk ikke må gå i fellen med å tro at disse inntektene kan legges på topp av budsjett som nettokroner.

– I fjor la vi til rette både med en ekstra treningsleir, tilpasninger i stall og tilpasninger i forhold til tettere kampprogram. Dette er ting som tas hensyn til i budsjettene umiddelbart.

Grass peker også på at det potensielt ligger store inntekter forbundet med spill i Europa som ikke er like synlige.

– Ringvirkningene med deltakelse i Conference League er nesten de mest spennende. Spillerne våre blir mye mer verdt. Klubben blir også mer verdt og mer attraktiv totalt sett – blant annet i forhold til sponsorer. En klubb som Bodø/Glimt har nå kommet seg opp på et nivå hvor de faktisk har noen internasjonale sponsorer også.

Summa summarum er det dermed enkelt å vite hvor Grass skal sette sitt kryss på tippekupongen lørdag.

– Vi kommer så definitivt til å heie på Glimt. Denne ene gangen!

NB! UEFA annonserte nylig at formatet for europacupene endres fra sesongen 2024/2025. Gruppespillene, slik vi er vant med, skrotes. Nå spilles det seriesystem med en garanti på antall kamper. Dermed møtes ikke samme lag to ganger slik det er nå. Systemet er ikke ulikt det ishockeyens mesterliga CHL implementerte i år.

