Sjekk skatten: Stadig flere formuende Viking-spillere

Stavanger — Da skattelistene for 2022 ble offentliggjort onsdag var det nok en gang tydelig å se at Viking har beveget seg et langt unna det lave lønnsnivået klubben hadde etter nedrykket i 2017.

Den gangen ble det innført lønnstak i klubben og det var nærmest umulig å tjene over millionen ved å spille i mørkeblått.

Etter opprykket kom fort erkjennelsen av at man måtte opp i lønnsnivå for å være konkurransedyktige.

Siden 2018-året i OBOS-ligaen har Vikings totale lønnskostnader mer enn doblet seg. Bare fra 2021 til 2022 økte de med 21 prosent. Tallene gikk ytterligere opp i 2022.

I 2018 var de totale lønnskostnadene kun på like over 30 millioner.

Ledelsen uttalte tidligere i år at lønnskarusellen vi har sett de siste årene innebærer kalkulert risiko.

I AS-regnskapet for 2022 kom det fram at Viking betalte ut 61,7 millioner i lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Nesten 50 millioner var overført til FK der de som er involvert i sport er ansatt.

– Bak disse tallene ligger en økt satsing på sport. Vi har hatt økning i lønn hvert år siden nedrykket. Publikum er kanskje ikke alltid enige, men vi sitter overhodet ikke med noe mål om å ha mest mulig penger i banken her. Det er sport vi lever for, sa økonomisjef Markus Grass til RA tidligere i år.

Antall årsverk i klubben har også økt kraftig de siste årene.

Daglig leder Eirik Bjørnø slo den gangen samtidig fast at sammenligningsgrunnlaget fra OBOS-ligaen, til et lag som skal kjempe i toppen av norsk fotball, er natt og dag.

Inntektene har også økt kraftig i samme periode.

Siden 2022 har også Viking gjort flere kostbare grep som vil komme med på skattelistene for 2023.

Blant annet er det skrevet en nye og langt mer lukrative avtaler med David Brekalo og Markus Solbakken. Her er også signeringsbonuser og lojalitetsbonuser i spill. Det er også handlet og lånt inn nye spillere i 2023 som Samuel Adegbenro, Sondre Langås og Joe Bell.

Av skattelistene 2022 kommer det fram at kaptein Zlatko Tripic ikke helt uventet topper lønnslisten i klubben. Samtidig er det viktig å presisere at skattelistene ikke gir et nøyaktig bilde av hva Viking har betalt spillerne ut i lønn. Her er også andre inntekter inkludert.

Det som også er verdt å merke seg er at flere av spillerne nå er i stand til å legge seg opp betydelig formue.

Seks av spillerne som var innom klubben i 2022 står oppført med formuer på over millionen, mens flere andre står med betydelige sekssifrede beløp. Yann-Erik de Lanlay er den som er oppført med klart størst formue med nesten 15 millioner kroner.

Det er også verdt å bemerke at de fleste av de som har større formuer fortsatt har spilt i utlandet, eller vært innom klubber her.

