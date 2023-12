De har vært i en egen klasse i 2023

Det kunne blitt gull, men endte i en litt kjip 4. plass. Vi vurderer samtlige spillere og trenere. Også de som har vært ute på lån. Vurderingen er gjort med forutsetningene spillerne har hatt litt i mente.

Patrik Gunnarsson 4

En sterk firer. Solid sesong, men uten å være eksepsjonell. Litt for sjeldent sitter man med en følelse av at han tok skudd en ikke kunne forvente. Statistisk ligger han også ganske så midt på treet i serien. Havner for ofte i farlige situasjoner når han involverer seg i småspill med beina. Har utviklet seg når han setter raskt og langt i gang. Eneste i Viking som har spilt 90 minutter i samtlige seriekamper. 48 baklengsmål er mer enn han ønsket seg.

Arild Østbø 3

Fire cupkamper var beholdningen denne sesongen på A-laget. Var nærmere Gunnarsson enn mange kanskje trodde tidlig på året, men slapp aldri til i et seriespill hvor Viking var i kalasform lenge. Solid i de treningskampene han spilte før sesongen. Scoring og strafferedning mot FCK i Portugal var en opptur.

Magnus Rugland Ree 3

Rivende utvikling på unggutten, men dessverre lider han under at kamparena har vært 3. divisjon. Kan redde det umulige på trening. Stor rekkevidde. Et kjempetalent som bør ut på lån. Helst i OBOS-ligaen.

Shayne Pattynama 4

En sterk sesong ut ifra forutsetningene. Virket å være på vei til å forsvinne ut dørene i vinter da HamKam luktet. Svarte med å spille omtrent alt fram til helt på tampen av sesongen. Tok solide steg defensivt. Klar for en større liga nå – mener han selv. Ferdig i klubben.

Jost Urbancic 3

Et beinbrudd ødela i realitet den første sesongen til sloveneren. Så lovende ut i de kampene han fikk tidlig i vinter og ganske solid da han fikk noen sjanser på tampen av sesongen. Stor frekvens i beina, men må ristes av litt galskap og umodenhet i noen situasjoner.

Gianni Stensness 2

Svært skuffende sesong fra en mann av hans kaliber. Både fordi han røk korsbåndet og mistet det meste av den, men også fordi han var svak før skaden. Alt for nonchalant med ballen i beina. Spilte på for høy risiko. Resultatet var direkte involvering i flere baklengsmål.

David Brekalo 6

Eliteseriens beste midtstopper. Ferdig snakket. Viking datt som en stein på tabellen da han ble skadet i lysken. Konge i duellene, rask og god med ball. Farlig på dødballer er han også. Viking sa nei til 46 millioner for ham i sommer. Det er det en grunn for.

Djibril Diop 4

Kom inn for Stensness i sommer og fikk endelig etablert seg på laget. Overraskende god til å ta med seg ball for å skape overtall. Også solid i duellspill både langs bakken og i luften. Fungerte godt sammen med Brekalo. En sterk firer.

Midtstopper Djibril Diop får karakteren fire. (Terje Pedersen/NTB)

Viljar Helland Vevatne 3

Det som egentlig var en veldig skuffende sesong, hvor han knapt fikk spille utenom i cupen, endte i en liten opptur på tampen. Veldig god i et par seriekamper med skadekrise. Ble samtidig avslørt i større grad på fart mot RBK. Vevatne er best når Viking ligger lavt.

Jone Berg 3

Unggutten fra eget akademi fikk akkurat sin første proffkontrakt med Viking. Kom inn i gjengen som et friskt pust i vinter og har siden hospitert. Har rammen fysisk og mange av ferdighetene som skal til. Klarte seg OK mot sterk motstand som Brøndby, men ble naturlig nok avslørt litt på det taktiske.

Kristoffer Forgaard Paulsen 2

Starten sesongen på lån på Island – uten at det ble noen veldig stor suksess. Ble så sendt videre til Junkeren i 2. divisjon i høst. Ingen kamper for Vikings A-lag denne sesongen. Fortsatt ung, men bør nok ta noen steg neste år. Farten hans kan bli en utfordring på øverste nivå.

Sondre Klingen Langås 4

Kom inn i augustvinduet som et svært friskt pust fra Ranheim. Kanskje den raskeste stopperen i Eliteserien. Også en meget interessant fysikk. Fortsatt litt å gå på taktisk.

Herman Johan Haugen 4

Leverer stort sett alltid varene når han får spille. Høyrebacken har fart, kraft og kapasitet. God fot også. Dessverre for ham er Sondre Bjørshol er klart førstevalg når han er skadefri.

Sondre Bjørshol 5

Nok en meget solid sesong. Skadene er minuset. Til tross for en begrenset oppkjøring dunket han til i en veldig krevende rolle hvor han måtte være back og ving samtidig. Scoret på løpende bånd en periode. Klassespiller.

Samuel Adegbenro 5

Kom “hjem” til Viking på lån i august. Nesten bedre som spiss enn ving nå. Smart i bevegelsene og veldig ofte involvert i mål. De fleste håper nok han blir i klubben selv om lånet nå løper ut.

Joe Bell 2

Hentet hjem fra Brøndby i august. Har fått svært lite til og ser ikke ut som spilleren som dro. Samtidig virker han å lide voldsomt under at rollen ikke passer ham. Blir garantert bedre om Solbakken selges og han får spille mer sentralt som sekser igjen.

Det var stor entusiasme da Joe Bell ble hentet tilbake til Viking. (Carina Johansen/NTB)

Markus Solbakken 5

Var enormt god en periode i sommer. Da var han playmaker med stort P. Signerte ny avtale og fikk tidenes mest overdrevne signeringsvideo på kjøpet. Scoret et par fantastiske mål og debuterte for Norge. Falt litt tilbake til gamle synder utover høsten, men har vist hvor høyt nivå han har. Må fortsatt våge å ta høyere risiko noen ganger.

Patrick Yazbek 4

Har et enormt potensial med sin vanvittige løpskapasitet. Ser ut som en panter som jakter sitt bytte defensivt noen ganger, men har ikke fått like mye ut av det framover i banen. Fortsatt svært ung og fersk. Et enormt spennende emne.

Sondre Auklend 4

Var fantastisk på lån hos Jerv. Så ble han kalt hjem og skadet igjen. Fikk spilt seg inn på laget i noen kamper mot slutten og da viste han hvor god han er. Også på Eliteserienivå.

Harald Nilsen Tangen 4

Veldig god i første halvdel. Mer inn og ut av laget etter at Joe Bell ble hentet tilbake. Mangler litt på målpoeng, men forutsetningene har ikke vært enkle å håndtere utenfor banen i store deler av 2023.

Kristoffer Løkberg 2

Har omtrent blitt faset ut på banen denne sesongen. Litt cupfotball og noen gjesteopptredener i serien er ikke noe å hoppe opp og ned for. Enormt viktig utenfor banen, men i hvor stor grad skal en inkorporere det i en slik vurdering? Fikk ny avtale, men det blir nok hans siste som spiller.

Yann-Erik de Lanlay 5

Kjempegod nærmest uansett hvor han har blitt benyttet. Det har etter hvert blitt mest i rollen som indreløper. Har vært lite skadet i år og det synes. Ser vi starten på en “indian summer” i karrieren? Klassespiller.

Yann-Erik de Lanlay har nesten blitt brukt overalt. (Carina Johansen/NTB)

Zlatko Tripic 6

Kapteinen, kongen, innpiskeren, poengmaskinen og eneren. Har hatt sin beste sesong på fotballbanen noensinne. Klink sekser!

Sander Svendsen 5

Kanskje en av de største overraskelsene i år – etter at han nærmest ble latterliggjort i 2022. Da ble han kjørt inn som midtspiss. Det er han ikke. På vingen har han fått vise fram sin målteft, assister og gode kombinasjonsspill.

Nicholas D’Agostino 4

Et meget spennende innslag helt på topp. Spenst som en kenguru og ganske målfarlig. Hadde fått spilt mer om det ikke var for at det gikk litt politikk i å forsvare det svært dyre kjøpet av Lars-Jørgen Salvesen. Fikk siste del av sesongen ødelagt av skade.

Lars-Jørgen Salvesen 4

Legger alltid ned en enorm innsats, men scorer han nok mål for å være såpass bankers hos et lag helt oppe i toppen? Drømmespissen til trenerne når det kommer til presspill, men han må få gjort noe med effektiviteten. Det vitner også alle statistikker om.

Edvin Austbø 3

Fikk aldri det store gjennombruddet som ble spådd etter oppkjøringen. Fikk ikke tilliten og lider under konkurransen med Tripic. Vingen mistet selvtillit og ble etter hvert utlånt til Ulf i siste del av sesongen. OK der – uten å være så eksepsjonell som han kan være.

Simen Kvia-Egeskog 3

La på seg mange kilo med muskler i vinter og så frisk ut i oppkjøringen. Veien inn til laget i Viking ble likevel for lang nå, men det er noe med ham. Ble lånt ut til Skeid halve sesongen. Fikk noen cupkamper og treningskamper for Vikings A-lag.

Lars Erik Sødal 3

Vært god på lån hos et Bryne som lurte seg inn i kvalifiseringen på tampen. Den fysisk store midtbanemannen er nok likevel ikke i planene for å starte for Viking neste år. En permanent overgang til et lag på nivå to kan fort komme.

Mai Traore 3

Først utlånt til Belgia og så til TIL. Her har han vært litt inn og ut av laget. Bronsemedaljørene har en opsjon på å kjøpe ham før nyttår. I Viking har han neppe noen framtid – selv om han er en OK spiller.

Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen 5

Så lenge ut til å hale Viking mot et sjokkerende seriegull etter 11.-plassen i 2022. Bommet grovt taktisk et par ganger hvor de ble overmodige. I det store og hele må en likevel berømme dem for poengrekord og at de klarte å snu det. En litt svak femmer. Håpet er at de lærer av feilene fra i år.

Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen får en svak femmer av RA etter 4.-plassen i Eliteserien 2023. (Jan Kåre Ness/NTB)