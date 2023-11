Dette er Adegbenro-planen

Stavanger — Nigerianeren er utlånt fra kinesiske Beijing Guoan ut denne sesongen. Etter at den emosjonelle returen til Stavanger ble et faktum i august vitner de kalde fakta så definitivt om en spiller som har levert det Viking ønsket.

Selv om han behøvde litt tid på å komme i form etter skader og lang tid uten fotball, har han etter hvert spilt seg inn igjen i startoppstillingen.

Poengspilleren Adegbenro er heller på ingen måte død. Mannen som ble toppscorer i Allsvenskan i 2021 står med 336 minutter spilletid fordel på ti kamper i Eliteserien. Ut av dette har han levert fire scoringer og en assist.

Det gir et bunnsolid snitt.

– Samuel har levert det vi ventet oss. Han har noe å bidra med i Viking. Så har han absolutt vært et friskt pust i garderoben. På banen har han gitt oss viktige mål og assister. Det var det vi håpte på og så for oss, sier sportssjef Erik Nevland til RA.

– Kanskje litt tregere enn da han forlot Viking sist, men bedre i de fleste andre faser av spillet?

– En ganske god konklusjon. Det er også naturlig. Han har noen veldig viktige egenskaper, sier Nevland om – spilleren som blir 28 år samme dag som Viking skal avslutte sesongen mot Rosenborg.

Ti millioner utestående

Adegbenro har vist at han fortsatt er god som ving. Ikke minst har han bevist at han er meget farlig som spiss også – selv om han ikke er i besittelse av det samme presspillet som Lars-Jørgen Salvesen.

– At han er så god i alle posisjoner er absolutt er pluss, sier Nevland.

Noen konklusjon rundt veien videre er likevel ikke gjort på det nåværende tidspunkt, men Viking har en plan på hvordan de skal håndtere det hele. Den handler om tålmodighet.

– Foreløpig har vi ikke tatt noen endelig stilling til om vi skal ha ham med videre. Det er for mange uklarheter. Vi får se.

Spilleren selv har flere ganger flagget et sterkt ønske om å bli i Stavanger. Nigerianere anser dette som sitt andre hjem og har også datteren og reservefamilien her.

– Nå har jeg familie rundt meg igjen. Både på banen og utenfor den. Det er viktig, sa spilleren selv til RA for noen uker siden.

Nevland bekrefter samtidig at Viking mer enn gjerne ser på muligheten for å få til en permanent løsning for 27-åringen. Han er definitivt ønsket andre veien også.

– Vi vet jo at «Sammy» har et sterkt ønske om å bli. Viking er også åpne for det. Foreløpig er likevel for mye utenfor vår kontroll.

Etter det RA kjenner til skal spilleren sitte på en svært god avtale med den kinesiske hovedstadsklubben, etter at han ble kjøpt for store penger fra svenske IFK Norrköping etter 2021-sesongen. Om han sitter ut kontrakten, som løper ut 2024, vil det kunne gi rundt ti millioner norske kroner i lønnsutbetalinger.

– Jeg kjenner ikke til detaljene i kontrakten hans der, men han tjener betydelig mer enn her i Norge, sier Nevland.

Da spilleren ble leid inn ble det gjort en avtale hvor den kinesiske klubben dekker mesteparten av lønnen. Han er ingen dyr mann for Viking nå.

For å få Adegbenro permanent løs før Kina-kontrakten løper ut vil det kreves at det forhandles fram en sluttpakke. Høyst sannsynlig er spilleren villig til å si fra seg noen av de utestående millionene for å spille for Viking. Samtidig er det neppe aktuelt å gi opp alle kronene – selv om Beijing ikke har inkludert ham i troppen som er registrert for seriespill.

– Avtalen hans i Kina løper ut 2024. Det er egentlig kun to alternativer her. Det ene er at det forhandles fram en sluttpakke. Det andre er at han spiller ut året i Kina, sier Nevland.

– Hva med et nytt lån i Viking ut neste sesong?

– Jo, men det er litt i samme leiet som det andre.

Mot Traore-avklaring

Selv om Viking skulle vært villige til å kjøpe ham fri, som de neppe er slik RA forstår, vil det uansett ikke løse utfordringen med alle de utestående pengene. Økonomien i denne totalen er for stor for en klubb som vil gå i et minus på mellom fem og ti millioner kroner denne sesongen.

De mørkeblå er neppe i posisjon til å gjøre noe som helst i noen retning før et stort salg ut er gjennomført.

Nevland ønsker ikke å gå for mye i detaljer, men når RA konfronterer ham med omstendighetene sier han følgende:

– Det er Adegbenro selv og hans agent som må ta initiativet for å løse dette med Beijing.

– Vet du om det er andre klubber i bildet som er interesserte?

– Det har jeg ikke kjennskap til, sier Nevland.

Adegbenro er ikke den eneste angriperen involvert i et lån Viking må få avklaringer rundt den neste tiden. Tromsø-utleide Maï Traore er i utgangspunktet klubbens eiendom ut 2024. Hans skjebne spiller også inn på størrelsen på troppen og mulighetene for 2024.

Samtidig har «Gutan» en forhåndsavtalt sum for kjøp innbakt i låneavtalen.

– De har ut året til å bestemme seg. vi har jevnlig dialog med dem og de er veldig godt fornøyde med ham. Så blir dette en vurdering som må tas når sesongen er slutt, sier Nevland.

