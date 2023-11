Sesongen satt i perspektiv

58 poeng etter 29 kamper. Muligheten for å nå 61 er også gode etter 4–0 over AaFK søndag. Etter at 30 kamper ble innført i 2009 hadde 61 poeng holdt til gull i én av de etterfølgende sesongene, og poenglikhet for gull i en annen. Regelen har vært, med et par unntak, at lagene som kommer over 60 poeng stort sett har luktet på gullet. Helt inn.

Faktisk har det aldri tidligere skjedd før at alle medaljørene har kommet seg over 60 poeng på tabellen. Slik er det faktisk allerede nå med Glimt, Brann og TIL på 60 pluss. 2023 er så definitivt et unntak.

Listen er lagt høyere og Viking kan veldig fort bli laget som kan få lide.

Samtidig blir fort også avslutningen mot RBK festen alle håper på. Bunnstriden i Eliteserien lever. Det er tettere enn i rushtrafikken på Madlaveien om hvem som kan ende på direkte nedrykk og kvalifiseringsplass. Blant disse lagene finner vi storklubben VIF. De tar imot TIL i siste runde hjemme og må ha poeng for å ikke gå rett ned. Desperasjon skal ikke undervurderes. Sannsynligheten for at en seier mot RBK på SR-Bank Arena gir Viking bronse, og en plass i Europa, er god.

Ser en på de enda større linjene vil 2023 uansett stå igjen som en bunnsolid prestasjon av Viking i det store bildet.

Viking endte som nummer elleve på 35 poeng etter kollapsen i fjor. Forbedringen poengmessig på tabellen er allerede på 23 poeng. Det kan bli 26. Det er i seg selv en formidabel forbedring.

Det går ofte sport i å sjekke endringen i avstand til forrige sesongs seriemester. Selv om Molde har sprukket i år er forbedringen i forhold til regjerende mester intet annet enn formidabel. I fjor endte de mørkeblå 43 poeng bak. En runde før slutt er de åtte poeng foran. Det er en forbedring på 51 (!) poeng!

De mørkeblå har også satt en røys andre klubbrekorder i løpet av sesongen. Blant annet har rekorden for antall seirer på rad blitt kraftig forbedret, og aldri før har klubben kunnet bokføre så mange seirer på én sesong.

Viktigst av alt er likevel at Viking har gitt fansen store øyeblikk. Et reelt håp om gull på et relativt sent stadium av sesongen. Dette er hva klubben skal handle om. — Espen Astor Iversen

Viktigst av alt er likevel at Viking har gitt fansen store øyeblikk. Et reelt håp om gull på et relativt sent stadium av sesongen. Dette er hva klubben skal handle om. Vi snakker om en storklubb i norsk målestokk. Noe annet enn å drømme om å gå helt til topps er tull. Det er fullt mulig i en sesong hvor det meste klaffer.

SJEKK VIKINGBØRSEN: Strålte i sin første kamp fra start i Eliteserien

Selv om en helsvart oktober ødela mye skal en også føye til på plussiden at de faktisk klarte å snu en vond trend. To seirer på rappen nå har både gjort sesongen historisk poengmessig, men også gitt gode muligheter for bronse. Det var ikke gitt at det skulle skje etter 2022-høsten.

Så skal man heller ikke glemme forutsetningene. De har blitt lagt til rette som aldri før for trenerteamet. Stallen har vært den beste på årevis. Ledelsen viste også baller da de gamblet i sommer. Det var heller ikke gitt at en skulle droppe salg, sitte på stjernene og forsterke med to tungvektere.

Fotballmessig har Viking utviklet spillet sitt. Joe Bell fortalte før helgen om et lag som var langt mer strukturerte enn da han dro i 2021. Samtidig nå man fortsette å utvide den 120 sider store «playbooken» til Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim. Nøkkelen blir hvordan en skal håndtere bedre å spille mot lag som forsvarer seg med fem bak.

At skadene har kommet, på noen av de alle beste og viktigste spillerne, er vanskelig å gardere seg mot. Mot AaFK stilte laget et ren reservefirer bakerst. Både Sondre Bjørshol, Gianni Stensness, David Brekalo og Shayne Pattynama manglet. Savnet av Nicholas D’Agostinos hodespill på topp har nok også vært større enn folk har ant. Spesielt mot dyptliggende motstandere.

Summen av det hele er et Viking som bør gå inn i 2024 med et stort håp om at det er mulig å ta ytterligere steg. Det bør det være selv om David Brekalo og Markus Solbakken skulle bli solgt. 2023 har vært et historisk godt år. Det er brutt barrierer.

Stavanger bør hylle laget i siste serierunde mot RBK og gjøre sitt ytterste for å løfte dem mot en bronse. Europacup i 2024 er nemlig veldig avgjørende for økonomi og attraktivitet.

Skulle det bli spill i Europa må en så ta konsekvensene av det. Som vi så i år er listen allerede lagt høyere hos flere lag. Skal Viking kunne henge med på to arenaer krever det at ledelsen og styrer våger å satse det remmer og tøy holder.

Det vil nok kreves for å følge opp det som faktisk har vært en historisk god prestasjon.

LES OGSÅ: Kunstscoring og poengrekord da Viking knuste AaFK