Kunstscoring og poengrekord

57 poeng var den gamle poengrekorden til Viking fra tiden med 30 seriekamper. Dette tallet nådde de mørkeblå da de sikret bronse i 2021. Nå har de 58 etter 4–0 over Aalesund.

Problemet er bare at man må over 60 poeng for å klare det samme i år. Det sørget TIL og Brann for da de slo henholdsvis FKH og Bodø/Glimt.

Ettersom Brann har tre poeng mer enn Viking, og seks plussmål mer, er det i realiteten bronsen Viking skal slåss om i siste serierunde. Sølv vil kreve en kollaps fra de røde fra Bergen.

Medalje vil uansett kreve seier over RBK. Samtidig må TIL avgi poeng borte mot desperate VIF. Skjer det er Viking garantert spill i Europa. Blir laget nummer fire kreves det at Glimt vinner NM.

Det som er sikkert er at de mørkeblå gjorde jobben de måtte for å sette seg i posisjon til å ta medaljer i siste runde mot nedrykksklare AaFK søndag.

Lysende Tripic

Det var kaptein Zlatko Tripic den soleklart viktigste bidragsyteren til.

– Dette var en solid og profesjonell bortekamp. Det er tøft å være AaFK når de slipper inn mål så tidlig. Samtidig er det alltid vanskelig å vite hva du får når du skal møte lag som alt er rykket ned, sa Tripic til rettighetshaver TV2 etter kampen.

For om AaFK hadde noen planer om å bruse med fjærene sørget kapteinen for å drepe dem fort. Han stanset på en scoring og to målgivende. Dessuten var han involvert i 2-0-målet – og kunne fint hatt to-tre assister til.

– Deilig å være involvert i alle målene, men jeg skulle gjerne hatt noen assister til, sa Tripic.

Allerede etter to minutter serverte han Djibril Diop til 1–0 etter en corner.

Ni minutter senere var han også involvert i forkant da Samuel Adegbenro stanget inn 2–0.

Jeg ble inspirert av Guti fra gamle dager. Vinkelen ble vanskelig og da prøvde jeg på den. — Zlatko Tripic

Den peneste involveringen kom på 3-0-målet til Sander Svendsen. Han var på vei forbi keeper Grytebust, men tråkket bare på ballen og skjøv den bakover til Svendsen. Han kunne sette ballen i åpent mål. Etterpå avslørte han at han fikk ideen av en Real Madrid-legende og tidligere spansk landslagsspiller.

– Jeg ble inspirert av Guti fra gamle dager. Vinkelen ble vanskelig og da prøvde jeg på den. Deilig å se at Sander satt ballen i mål, sier Tripic.

– Herlig spilleforståelse og deilig at Sander fikk en «tap-in». Det er en stund siden sist mål, sa trener Morten Jensen til TV2.

Sander Svendsen gratuleres etter å ha blitt tatt av banen. Han laget et av karrierens enkleste mål etter en genistrek av Zlatko Tripic. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Tripic gleder seg nå til siste serierunde og fotballfest mot RBK. Seriemedaljer er ingen umulighet slik forutsetningene nå er.

– Det blir kjempespennende i siste runde. Hva de andre gjør kan vi ikke kontrollere, men vi skal prøve å slå RBK. Nå skal vi gjøre alt vi kan for å ta den medaljen, sier Tripic.

Hyllet kapteinen

Trener Morten Jensen kunne også smile da han pratet med TV2 etter kampen.

– Jeg er fornøyd med 4–0. Det var på tide vi holdt nullen. Det er en stund siden nå. Så hadde vi fantastisk støtte igjen. Vi har hatt det slik i hele år, sier Jensen.

Treneren lot seg også imponere kraftig over Zlatko Tripic sine tryllerier og peker på at han er vanskelig å stoppe i det humøret han var imot Aalesund.

– En skikkelig poengspiller. Han var involvert i alt det offensive og blir viktig i siste serierunde også. Vi gleder oss til finale mot RBK.

Det var mye å juble for søndag. Bortsett fra resultatene til TIL og Brann. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Han legger ikke skjul på hvor viktig en medalje vil være

– Selvsagt vil det bety mye. Vi har fortjent å ligge der oppe og har spilt god fotball. Så har vi vært stabile. Vi får håpe vi kan slå til i siste runde.

---

FAKTA

Fotball, Eliteserien

Aalesund – Viking 0–4 (0–2)

Mål: 0–1 Djibril Diop (2), 0–2 Samuel Adegbenro (11), 0–3 Sander Svendsen (56), 0–4 Zlatko Tripic (88).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Håkon Hammer, Aalesund.

Aalesund (4-3-3): Sten Grytebust – Erik Frøysa, Amidou Diop, Nikolai Hopland, John Kitolano (Trace Murray fra 58.) – Erlend Segberg (Henrik Melland fra 58.), Håkon Hammer, Markus Karlsbakk – Bjørn Martin Kristensen, Moctar Diop (Martin Ramsland fra 57.), Kristoffer Ødemarksbakken (Isaac Atanga fra 69.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen, Djibril Diop (Sondre Langås fra 77.), Viljar Vevatne, Jost Urbancic – Patrick Yazbek (Harald Nilsen Tangen fra 61.), Markus Solbakken (Joe Bell fra 67.), Yann-Erik de Lanlay – Sander Svendsen (Sondre Auklend fra 60.), Samuel Adegbenro (Lars-Jørgen Salvesen fra 60.), Zlatko Tripic.

---