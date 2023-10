Viking politianmeldt av Odd

Stavanger — Viking hadde nesten med 1000 bortefans, og noen disse blusset ved innmarsj. Det er dette forholdet som nå er politianmeldt av Skien-klubben. Etter det RA kjenner til er Viking ikke alene i Eliteserien om å ha blitt det etter besøk på Skagerak Arena denne sesongen.

Odds daglige leder Einar Håndlykken har ikke svart på RAs henvendelser om saken, men daglig leder Eirik Bjørnø i Viking bekrefter forholdet.

– Odd har informert om at de har kommet med en politianmeldelse av oss. Så gjenstår det å se om politiet tar tak i det, eller om saken henlegges. Jeg ønsker ikke å uttale meg om konsekvenser, utredning eller detaljer i saken, sier Bjørnø til RA.

– Ikke noe ødelagt

– Ble det, etter hva du kjenner til, ødelagt noe i forbindelse med blussingen?

– Vi har ikke fått informasjon om at det har oppstått skade. Verken på personer eller utstyr.

Blussing og pyroteknikk har lenge vært en het potet i norsk fotball. Foreløpig er det faktisk forbudt uten å søke politi og brannvesen om lov. Samtidig er det helt dagligdags – spesielt på øverste nivå.

Etter det RA kjenner til er det en enighet blant klubbene internt om at de skal tillate blussingen ved innmarsj og første scoring. Samtidig har Viking de siste årene flere ganger fått anmerkninger og bøter fra NFF for dette.

På generelt grunnlag er vi positive til pyroteknikk. — Eirik Bjørnø

Det som er uvanlig i denne saken er politianmeldelsen mot Viking som klubb – fra en konkurrent i serien.

– Hva er egentlig Vikings holdning til blussing og pyroteknikk i forbindelse med kamper?

– På generelt grunnlag er vi positive til pyroteknikk. Vi opplever at det bidrar til økt stemning og en fin innramming av kampene. Samtidig er vi aktive i dialogen med fans, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund for å få det inn i trygge rammer. Vi vil unngå skader. Også på stadioner og infrastruktur. En tiltakende bruk av det i 2023 vil kreve at vi fortsetter dette arbeidet, sier Bjørnø.

Daglig leder Eirik Bjørnø i Viking. (Espen Iversen)

Vikinghordenes leder Roar Åkerlund ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Det er Viking som er anmeldt, så vi har ikke noe behov for å uttale oss. Vi har dialog med klubben, skriver Åkerlund i en SMS til RA.

I dialog med Bryne

Klubben er også i søkelyset for blussing etter kvinneoppgjøret mellom Viking og Bryne i 2. divisjon sist helg. En stort antall fans med utspring i miljøet rundt Felt O kom for å støtte laget mot opprykk og hadde med bluss.

Resultatet ble skader på kunstgresset ved sidelinjen på Aarbakkebanen, og på den lille banen ved siden av denne.

Aftenbladet omtalte først saken. Noen få kvadratmeter av kunstgresset må nå skiftes ut.

– Hva gjør dere her?

– Vi registrerte bildene av skadene i SoMe. Nå er vi i dialog for å finne ut hvordan denne uheldige situasjonen skal løses. Verken vi eller fansen ønsker at slikt skal skje, sier Bjørnø.

