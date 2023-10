Sjekk hvem som skal trene Viking 2

Stavanger — Avgjørelsen som er fattet er kanskje ikke så veldig overraskende.

– Vi har bestemt oss for at det blir Espen Andersen, sier utviklingsleder Mats Ullereng i Viking til RA.

Andersen har de siste årene hatt tittelen som hovedtrener for G19-laget i klubben. I praksis har han hatt kampansvaret når juniorene – som har vært basen for Viking 2 – har spilt kamper på juniornivået. Så har Thomas Pereira styrt kampene ved kamper på seniornivå.

Espen Andersen tar over som hovedtrener for Viking 2 kommede sesong. Laget har nå rykket opp i 2. divisjon. (Viking FK)

Andersen har jobbet helt tett med Pereira.

– De har vært en duo her, sier Ullereng.

Utviklingspotensial

Han forteller at det egentlig var ganske selvsagt at 37-åringen Andersen ville få denne jobben. Her var tvilen ikke stor.

– Her får vi både kontinuitet og kvalitet. Espen er en erfaren trener. Han er godt utdannet gjennom UEFA-kursene og har A-lisens. Den akademiske bakgrunnen hans er god og han har vært trener på godt nivå lenge. Så kjenner han både klubb og spillergruppe godt. For oss var dette en helt naturlig arvtaker. Vi er helt sikre på at dette blir bra.

Andersen har vært i Viking-systemet siden 2015. Før det var han blant annet i Skeid.

– Er dette en trener dere ser et enda større utviklingspotensial med i Viking?

– I aller høyeste grad. Espen er en ambisiøs trener. Det er et viktig prinsipp for oss at vi skal bruke kompetansen vi har internt først dersom vi sitter på den. Viking skal alltid se lokalt eller internt aller først. Akkurat som med spillerlogistikken, sier Ullereng.

Legger kabalen for 2024 nå

Foreløpig vil han ikke si for mye om hvordan en ny hverdag i 2. divisjon vil se ut. Viking 2 har i år rykket opp med en veldig tydelig base i juniorspillere. Bruken av spillere fra A-troppen har vært relativ begrenset.

En ny hverdag, i en spisset 2. divisjon, blir langt tøffere.

Det må tas valg rundt både bruk av flere A-spillere, men ikke minst er det en større utfordring å fase inn de yngste talentene på dette nivået enn hva de ville vært i 3. divisjon.

– Nå er vi i en avsluttende prosess med å legge føringer for neste år. Vi har gjort et grunnleggende arbeid med å hente informasjon inn fra klubber som har vært i 2. divisjon over tid med 2-lagene. Vi vil gå inn i dette med så mye kunnskap som mulig, sier Ullereng.

Mats Ullereng leder Vikings akademi. (Espen Iversen)

Han er tydelig på at dette er nytt for Viking.

– Det er lenge siden klubben har hatt et lag i 2. divisjon. Etter omleggingen av divisjonssystemet, og spissingen, har vi ikke hatt det.

Sist gang Viking var oppe ble det benyttet flere spillere fra A-troppen. Det ble også hentet inn spillere fra lokalfotballen med rutine for å styrke laget. Blant annet i form av Arild Sværen som var godt voksen. Han kom inn for å hjelpe de unge med sin rutine, men endte faktisk med å få en håndfull innhopp for A-laget.

– Er en slik modell en tanke?

– Vi har gjort oss veldig mange tanker og sett på forskjellige løsninger. Vi er som sagt i prosessen med å finne det ut, men det jeg kan si er at hovedprinsippet er å bruke juniorene.

Ullereng er nemlig glassklar på at Viking ikke primært skal sette resultater først med rekruttlaget.

– Målet er ikke å spille i 2. divisjon, men å utvikle spillere til eliteserienivå – som senere kan selges ut av landet. Prioriteringene våre må henge sammen med hovedmålet.

