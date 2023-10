Endelig gikk drømmen i oppfyllelse

Bryne — Etter å ha knust Bryne med 7-0 i derbyet på Jæren er det hardtsatsende laget endelig ute av 2. divisjon.

- Dette er helt ubeskrivelig! All jobben som er lagt ned. Alle timene. Det er verdt det nå, jublet Heggheim til RA like etter kampslutt.

På forhånd ledet Viking med sju poeng ned til Molde og tre seriekamper igjen. Seier ville garantere opprykk. Uavgjort ville garantere det i praksis på grunn av målforskjellen.

Det siste behøvde aldri Viking å tenke på. Laget tok kommandoen fra start og det tok kun seks minutter før Sanne Lekven hadde satt inn ledermålet og roet nervene.

- Den gode starten var selvsagt fin for å roe nervene. Vi scoret vel på to av de tre første sjansene og dominerte veldig i banespille. Så er jeg fornyd med at vi klarte å være i kampen videre, sier Viking-trener Magnus Meling.

Malte på

For etter det tidlige målet malte Viking bare på videre. Bryne fikk knapt spille seg ut av egen halvdel. Til pause sto det hele 4–0 til bortelaget etter at Oda Stornes Stålesen, Kristina Louisa Milne og Vilde Bakke-Andersen regelrett hadde slått knockout på Bryne.

Målene trillet inn for Viking. Både scoringer og opprykk ble feiret med stil. (Espen Iversen)

Andre omgang ble selvsagt en formalitet. Viking kunne kose seg og feire opprykk på banen – foran Felt O som hadde møtt opp mannsterke for å støtte laget. Faktisk var det 738 tilskuere på kampen. Akkurat det er eksepsjonelt for en kamp i kvinnenes 2. divisjon.

Felt O stilte mannsterkt opp på Bryne for å støtte klubbens kvinnelag til opprykk lørdag. (Espen Iversen)

Da dommer blåste av sto det hele 7–0 til Viking og jubelen kunne slippes løs. Neste år er de mørkeblås kvinnelag i 1. divisjon.

Opprykket betyr også et tronskifte i kvinnefotballen sør for Boknafjorden, ettersom Klepp har rykket ned til 1. divisjon.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Fotball, kvinner 2. divisjon avdeling 1

Bryne-Viking 0–7 (0–4)

Aarbakkebanen, 738 tilskuere

Mål: 0–1 Sanne Lekven (6), 0–2 Oda Stornes Stålesen (23), 0–3 Kristina Louisa Milne (34), 0–4 Vilde Bakke-Andersen (45), 0–5 Ida Holm Neset (59), 0–6 Kajsa Pettersen (75), 0-7 Kajsa Pettersen (90).

Viking (4-3-3): Emma Linnea Jönsson – Maria Sørenes, Hannah Handeland, Kristina Louisa Milne, Sara Sekse Johannesen (Kajsa Pettersen i 35 min.)- Oda Stornes Stålesen (Ida Holm Neset i 35 min.), Nora Heggheim, Vilde Bakke-Andersen (Iben Robertsen i 35 min.) – Karen Rygg Ims, Hanne Sæthre Jakobsen (Sigrid Solli Aase i 35 min.), Sanne Lekven (Mari Fisketjøn Indrebø i 17 min.).

Dommer: Tomine Espedal Strand, Høle IL

Gule kort: Anna Løvold Gustad og Tonje Østeng, Bryne

---