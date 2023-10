Slik er Vikings kvinneplan

Stavanger — Om Molde avgir poeng mot Avaldsnes 2, mens Viking slår Sogndal, er det hele i boks. Samtidig kommer det tre matchballer til for Viking i etterkant. Med fire kamper igjen, og åtte poengs ledelse, skal det nå en totalkollaps til for at det ikke blir opprykk.

FK-leder Rune Bertelsen kan ikke få understreket nok hvor viktig det er etter fire-fem år med beinhard satsing – og riv på tampen.

– Løftet man får av å oppnå et mål man har jobbet så lenge mot vil ha verdi inn i neste sesong. Også innad i klubben og for jente- og damefotballen i Stavanger i sin helhet. Man ser at dette kan gi et topplag på sikt. Det motiverer, sier Bertelsen til RA – og fortsetter:

– Viking blir mer komplett som merkevare med gode lag for begge kjønn. Det øker både oppmerksomhet og markedsverdi – selv om 1. divisjon ikke er det samme som Toppserien. Dette vil være et viktig steg og ikke minst stor motivasjon for de ansatte.

Satset beinhardt

Klubben har satset nærmest det remmer og tøy kan holde i år. Budsjett har vært på fire millioner kroner bare for kvinnedelen. Bertelsen peker også på at det er synergier og stordriftsfordeler som ikke er medregnet. Det benyttes ressurser både på Eiganes og i Jåttåvågen. Reell omsetning er nok nærmere seks millioner. Egentlig satser de allerede som et 1. divisjonslag.

12 spillere har proffkontrakter, de har trener på fulltid og ressurs på media og spillerlogistikk. 1. januar begynner Christer Corneliussen som sportslig leder for jentesatsingen i klubben i halv stilling.

Men hva må skje for å kunne være konkurransedyktige i 1. divisjon? Hva vil det kreve av midler?

– Vi våger ikke å budsjettere veldig mye høyere enn nå. Denne sesongen bruker vi mer penger enn vi har fått inn. Det var planlagt, men det krever bedre balanse neste år. Med et opprykk får vi nok både noe høyere inntekter, men også høyere kostnader. Omsetningen går nok opp 10–20 prosent, anslår Bertelsen.

Han presiserer at klubben ikke har satt seg noe sportslig mål, men at det de i alle fall ikke skal rykke ned igjen. Styret er overbevist om at dette laget vil hevde seg godt også på nivå to. Veldig mange av spillerne har avtaler for 2024. Det har også apparatet rundt. Legger du til den unge snittalderen er det grunn til å tro at utviklingskurven også vil peke opp videre. Samtidig må ting være bærekraftige økonomisk.

Alle får ikke proffavtaler

Det er ikke noe lisenskrav om proffkontrakter ved opprykk, men det øker på i forhold til stillinger og fasiliteter. Det siste er ikke noe problem med tilgang på byens storstue, men Bertelsen sier at de er i ferd med å ta samtalene med Norges Fotballforbund rundt stillinger som kreves. Flere av disse utløser også støtte.

– Dere har ikke planer om å gi de andre spillerne også små proffkontrakter med opprykk?

– Nei. Det har vi ikke anledning til. Ingen blir uansett rike. Det handler om utvikling.

– Vil ikke dette gi en misunnelse?

– Klart det er noe som ligger der. Samtidig er dette en del av fotballen. I herrefotballen tjener noen litt, mens andre får fryktelig mye. Det er en del av dynamikk og marked. Det viktigste er at vi legger til rette for at jentene kan bli gode spillere. Medisinsk apparat, morgentreninger, måltider på stadion. Slike ting må være på plass. Så må vi se nærmere på hvordan studier og fotball kan kombineres. Vi har mistet for mange til Oslo og Bergen som har helt andre muligheter. Dette er et viktig element i kvinnefotballen.

På kort sikt tror Bertelsen at det skal være mulig at kvinnefotballen i Viking ikke skal være et tapsprosjekt. Verdien av likere muligheter for kjønnene, selv om lønnen ikke nødvendigvis er den samme, er skyhøy. Styrelederen peker på at flere av sponsorene også er bevisste på dette.

I forhold til det lange perspektivet er selvsagt håpet at kvinnefotballen skal blir en viktig del av totalen med både et større publikum, salg av spillere og deltakelse i Europa – selv om summene er lavere enn i herrefotballen nå.

Rune Bertelsen håper at Viking ikke går i fellen med å sette damefotball og herrefotballen opp mot hverandre når diskusjonen om fordeling av midler kommer. Det er alltid en fare.

– Herrefotball er storbutikk og ekstremt viktig. Vi må lykkes her for å lykkes også på kvinnesiden. Det ligger stordriftsfordeler her. Samtidig finnes det også stordriftsulemper som kan dukke opp. Inntrykket jeg sitter med fra de andre som har lag både i Eliteserien og Toppserien – lag som Brann og RBK – er likevel at det er en berikelse.

