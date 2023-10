Nekter fortsatt å ta opprykket på forskudd

Stavanger — Ett poeng i derbyet mot Bryne holder. Da er Viking-kvinnene klare for nivå to i norsk fotball med to serierunder igjen.

Luken til tabelltoer Molde er på sju poeng med tre kamper igjen å spille nå. Viking har også 19 plussmål i banken på serietoere.

Legger du til at bunnlagene Herd og Avaldsnes 2 er på menyen i de to siste rundene er det lett å skjønne at mye skal skje om det skal blir riv på tampen nok en gang.

Meling er likevel ikke der at han bruker mye energi på å planlegge feiring.

– Vi må ta en ting av gangen. Den mentaliteten har fungert bra til nå. Det er derfor vi har havet i denne situasjonen. Filosofien er at vi skal prøve å bli en prosent bedre hver dag. Alle ser samtidig at dette kan avgjøres lørdag. Skjer det så må vi selvsagt ta vare på øyeblikket. Det er viktig i fotballen, sier Meling til RA.

– Vil ødelegge

Treneren, som kom hjem før denne sesongen etter ti år i Fredrikstad og FFK, minner om at det er Bryne som er motstander. Det er et lag som er kapable til å slå Viking på en god dag. Det er også et derby.

– Noe av det kjekkeste med fotballen er rivalerier mellom klubber. Dette er et rivaloppgjør uten like. Vi må bare være oss selv. Være vikinger. Så er vi gode på vårt eget spill og er kapable til å spille dem ut. Vi må gå i krigen, men også vise ferdigheter, sier Meling.

Han venter seg også en motstander som er ekstra motivert til tross for at de har hanglet i det siste.

– Jeg venter meg at de vil ødelegge for oss. Det er et rivaloppgjør og det er alltid kult. I motsatt situasjon ville sikkert vi gjort alt vi kunne for å ødelegge for dem også.

– Det aller siste hinderet for dere nå er vel kanskje det mentale – at det kan låse seg helt etter så mange riv på målstreken. Kan det skje igjen?

– Jeg skjønner spørsmålet. Samtidig er jeg takknemlig for at disse spillerne har vært gjennom hva de har. Det har gitt en enorm erfaringsbank. Vi har jobbet mye med disse tingene i år. Alle vet hvor vi vil, men vi må samtidig være til stede i hverdagen. Det er printet inn. Alle vil rykke opp og vinne gull, men jobben i hverdagen må gjøres. Da kommer resultatene.

Flaggskip

Viking er alt godt i gang med å planlegge for en ny hverdag i 1. divisjon. Ettersom Klepp har rykket ned til 2. divisjon blir det et tronskifte sør for Boknafjorden.

Meling tror det er sunt at Viking nå tar stafettpinnen videre.

– Jeg tror det er bra for norsk kvinnefotball at de store herreklubbene – med sine ressurser og penger – også blir kompetansesenter for damefotball. Se på trenden i de store klubbene. Barcelona tok 15 trenere fra herresiden og flyttet dem over på kvinnesiden. Sjekk resultatet!

Meling peker på at det må være flaggskip i Rogaland. Akkurat nå er det Avaldsnes.

– Men planen er at vi i Viking skal bli det.

Første steg på veien kan komme lørdag.

