Så lang karantene fikk Bjørshol

Viking-backen fikk det røde kortet mot Molde etter at VAR grep inn søndag. I en situasjon hvor han lå på bakken, og virket å være på vei til å ta en baklengs rulle for å komme seg på beina, strakk han så foten etter ballen. Det endte med at han plantet foten i ansiktet på den tidligere Viking-spilleren Haugen.

Bjørshol spilte likevel i 2-1-seieren mot FFK i cupen onsdag – ettersom straffen hans uansett skulle sones i serien.

Disiplinærutvalget til NFF har kommet fram til at han er utestengt i to kamper – for det som mest av alt lignet et uhell.

– Det var omtrent som forventet, sier sportssjef Erik Nevland i Viking til RA.

Dermed må Viking klare seg uten en av sine heteste spillere i oppgjøret mot Sarpsborg søndag og i derbyet mot Brann 24. juni.

Bjørshol har markert seg med en svært overraskende målfarlighet denne sesongen – både i serien og i cupen. Det har han gjort etter en vinter hvor han stort sett gikk skadet.

