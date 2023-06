Ble straffehelt igjen – møter Raufoss i 4. runde

Viking hadde på forhånd blitt advart om et svært gjerrig og defensivt Fredrikstad. Slik så det ikke ut innledningsvis i oppgjøret i 3. runde på Fredrikstad stadion.

Hjemmelaget kom ut med et høyt press og det var Viking som måtte forsvare eget mål i starten.

Hjemmelaget fikk også betalt for sitt press da Riki Alba fikset 1–0 etter et kvarter. Et innlegg ble slått inn på bakre stolpe og Arild Østbø gjorde en flott redning på et volleyskudd. Dessverre var det såpass hardt at Alba kunne sette returen i relativt tomt mål.

Viking prøvde å løfte seg i banen etter dette, men skapte omtrent ingenting.

Til rettighetshaver NRK var trener Bjarte Lunde Aarsheim klar i talen etter 30 minutter.

– Vi har havnet under igjen. Som vi pleier. Dette har vært 30 svake minutter av oss. Vi må få rettet det opp, sa en frustrert trener.

Det klarte ikke Viking i særlig stor grad, men likevel fikk laget en scoring litt ut av ingenting etter 37 minutter på corner. Innsvingeren fra Sander Svendsen nærmest traff Birkir Bjarnasons lår da han løp inn på bakre stolpe og gikk inn fra kloss hold.

Birkir Bjarnason utligner til 1-1 mot FFK onsdag kveld. (Christoffer Andersen/NTB)

Målscoreren var ikke fornøyd ved pause.

– Vi hadde mye ball, men må klare å åpne dem opp mer. Det mangler litt på siste pasning, men det skal vi få til. FFK er et lag som ligger ekstremt lavt. Da er det tøft å tre gjennom, sa Bjarnason til NRK.

Tok over mot slutten

Etter hvilen var det heller ikke på noen måte et fyrverkeri av en kamp. Viking hadde litt mer ball, men skapte lite.

Den mest interessante hendelsen innledningsvis i omgangen var at Kristoffer Løkberg ble skadet og måtte ut.

Etter 70 minutter hadde begge lag kun to avslutninger på mål hver, men nerven i kampen var samtidig stor.

Etter 75 minutter bet Viking seg fast med godt kombinasjonsspill og ballen havnet plutselig hos Birkir Bjarnason i meget god posisjon inne i feltet. Dessverre for de mørkeblå bommet han regelrett på ballen.

Mot slutten av kampen ga Viking gass og kom til en del halvsjanser. Mål slet de likevel med å treffe – før det 90. spilleminuttet. Da ble Lars Jørgen Salvesen spilt fri ute på 16 meter og dro på et OK skudd – som ble reddet.

Tripic avgjorde

Viking fortsatte å trykke på og etter 93 minutter ble Birkir Bjarnason lagt ned inne i feltet og Viking fikk straffespark. Det satte kaptein og innbytter Zlatko Tripic sikkert i mål.

Dommer Rohit Saggi la til totalt elleve minutter, men Viking rodde det hele i land og kom seg til 4. runde.

– Det var en tøff kamp. Vi skulle gjerne avgjort tidligere. Med ett tett program hadde vi ikke lyst på ekstraomganger. FFK er et godt og kompakt lag, sa matchvinner Tripic til NRK etter kampslutt.

Han hevder likevel at han ikke var stresset.

– Vi har vært i lignende situasjoner før. De la seg lavt. Vi skapte ikke all verden, men ventet på målet som kom.

Viking jubler etter seier over FFK i 3. runde av NM. (Christoffer Andersen/NTB)

At det skjedde gledet trener Bjarte Lunde Aarsheim.

– Vi måtte slite for det, men vi gjorde en bedre andreomgang. Det satt langt inne, men heldigvis fikk vi betalt, sa Lunde Aarsheim.

Etter kampen ble 4. runde trukket umiddelbart. Både treneren og Zlatko Trpic ønsket seg hjemmekamp, men Raufoss kom opp som Vikings neste motstander 28. juni. Den kampen spilles også på bortebane ettersom lavest rangerte lag automatisk får det.

---

FAKTA

Fotball, NM 3. runde

Fredrikstad – Viking 1–2 (1–1)

Fredrikstad stadion, 2860 tilskuere

Mål: 1–0 Riki Alba (16), 1–1 Birkir Bjarnason (37), 1–2 Zlatko Tripic (str. 90).

---