Tilbyr en siste sjanse til å se fotballfesten

Frida Gloppen, som er leder for privatmarked i Viking, forteller om et voldsomt trykk for å skaffe seg en plass på fotballens festdag.

– Nå har vi hatt god dialog med bortesupporterne til Odd og får to ekstra seterader. Disse slipper vi 11.30 mandag. Det dreier seg om 78 plasser og er aller siste sjanse, sier hun til RA.

De billettene kommer til å bli revet raskt bort.

Gloppen erkjenner at de gjerne skulle hatt enda noen flere seter å selge. Det er sjeldent at en kamp 16. mai har blitt så raskt utsolgt. Et lag i toppen av Eliteserien øker også interessen ytterligere.

– Jeg skulle veldig gjerne hatt 1000 plasser til å selge, sier Gloppen.

Det er fortsatt utfordringer med trafikken ned mot Jåttåvågen ettersom det bygges busway. Å kjøre privatbil frarådes.

– Velg sykkel, gå om mulig eller reis kollektivt. Ettersom dette er en tirsdagskamp er det vanlige togruter i spill. De går hyppigere enn i forbindelse med helgekampene, sier Gloppen.

Viking har satt opp partytelter i forbindelse med kampen og det blir også FanZone med ansiktsmaling som en ekstra aktivitet.

Russen vil også sette et kraftig preg på oppgjøret mot Odd.

– Vi har solgt 1700 billetter til russen. Det er rekord. Mange har spurt om billetter i etterkant også. De er definitivt klare for kamp, avslutter Gloppen.

