– Tar jeg en plass her har jeg klart noe stort

Han var inntil helt nylig lagkamerat med de to tidligere Real Madrid profilene Marcelo og James Rodriguez. Nå deler han garderobe med stjerner som Yann M’Vila (22 landskamper for Frankrike), Mathieu Valbuena (52 landskamper for Frankrike). Zymer Bytyqi har definitivt tatt noen steg på fotballens statusstige.

Den nye lekeplassen på kampdag er Karaiskakis stadion (32.115 plasser) i Atens havnedistrikt Piraeus. Kampene går foran noen av de mest fanatiske supporterne i Europa.

– Jeg har aldri sett lignende! Og jeg har spilt i Tyrkia mot Fenerbache og Galatasaray, sier Bytyqi til RA.

Fansen til Olympiakos er fanatiske. Dette bildet er tatt på Georgios Karaiskakis stadion i forbindelse med en kamp i europaligaen mot Freiburg i fjor høst. (THANASSIS STAVRAKIS/AP)

Erkefiendene er AEK og Panathinaikos. Å hate dem er nesten like viktig som å elske eget lag. I den greske hovedstaden er fotball sannsynligvis viktigere enn religion.

Olympiakos er den mestvinnende klubben i gresk fotballhistorie og nummer ni i verden. Det har 47 ligatitler, 28 cuptitler og totalt 79 trofeer sørget for. Men hvordan hadde det seg egentlig at Bytyqi havnet her? Nærmest litt ut av det blå i januar?

– Egentlig var planen at jeg skulle jeg komme hit gratis i sommer og signere en bosmanavtale på forhånd. Så begynte jeg å kjenne på det i Tyrkia. Det var på tide å dra. Jeg måtte tvinge fram en overgang, innrømmer han.

Kaos

Tidligere hadde han pekt på sin gamle arbeidsgiver Konyaspor som en ganske stabil klubb med struktur. Det var plutselig blåst bort.

– Det var trenerskifter og dårlig stemning. Det ble kaos. Jeg tenkte at dette gidder jeg ikke. Det var første gangen jeg fikk kjenne på kaoset folk snakker om. Ting skjedde utenfor fotballen og presidenten tok plutselig over styringen. Før hentet man spillere med plan. Nå var det slutt på det. Suksessen gikk kanskje litt til hodet på folk. Det gikk fort nedover. En ny serbisk trener dukket opp. Da ville jeg bort.

Mange klubber var interesserte. Akkurat det var ventet etter stor suksess i Super Lïg over tid.

Samtidig måtte noen kjøpe ham ut om det skulle skje noe umiddelbart med et halvår igjen av avtalen. Agent Jim Solbakken måtte jobbe på spreng.

– Jeg hadde muligheter, men de ville ikke slippe meg. De to siste dagene var det hektisk. Det var krig. Vi måtte finne noen som var villige til å betale. Til slutt sto jeg med valget mellom en klubb fra spanske La Liga og Olympiakos, forteller det tidligere Viking- og Sandnes Ulf-profilen.

Ifølge flere kilder skal overgangen ha ligget på rundt én million euro.

Selv om han rømte fra kaos i Tyrkia var han klar over at det kunne bli litt av det i Hellas også. Klubben er nå på sin fjerde trener for sesongen.

De to siste dagene var det hektisk. Det var krig. Vi måtte finne noen som var villige til å betale. Til slutt sto jeg med valget mellom en klubb fra La Liga og Olympiakos. — Zymer Bytyqi

Eier og president Evangelos Marinakis er også et kapittel for seg selv. Milliardæren, som også eier Nottingham Forest, har slått seg opp som mediemogul, reder, lyriker og politiker – for å nevne noe. Han er det vi etter norsk målestokk vil kalle en figur av de sjeldne. Listen over tiltaler, beskyldninger og kontroverser er også meget lang, men greske myndigheter har aldri klart å få ham dømt for noe som helst.

[ De 20 største lokale tenåringstalentene ]

Vanvittig konkurranse

Rent sportslig har januar-overgangen ikke vært noen stor suksess for Bytyqi. Olympiakos er hektet av i kampen om seriegullet. De to erkefiendene fra samme by skal gjøre opp om det. Slik er selvsagt ikke akseptabelt. Treneren som hentet Bytyqi er alt skiftet ut. En ny kommer i sommer.

– Det har blitt med to innhopp. Det siste kom søndag. Det er vanskelig å få spilletid. Samtidig var jeg klar over dette. Det er en helt annen stall. Et annet nivå. Alle kantspillerne jeg konkurrerer med er av topp kvalitet. Han ene har vært i klubben i ti år, du har en som er hentet for seks millioner euro og en som er på lån fra Premier League.

Olympiakos sin kontroversielle klubbeier Evangelos Marinakos er Zymer Bytyqis nye sjef. Her er han under signeringen av superstjernen Marcelo i september 2022. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

Bytyqi føler likevel ikke at han står tilbake for noen. Derfor er det også litt frustrerende at det har blitt så lite spill. Samtidig betyr CV og politikk litt i en slik klubb.

Spanske Pep Biel har fortid fra Zaragoza og har også herjet for FCK. Innlånte Sergi Canos har spilt for Liverpool og er nå Brentfords eiendom. Kostas Fortounis har 56 landskamper for Hellas og spilte i Bundesliga for Kaiserslautern før han kom hjem til Olympiakos. Georgios Masouras har 31 landskamper for Hellas. Dette er Bytyqis nye posisjonelle konkurransehverdag.

– Klarer jeg å ta en plass her har jeg gjort noe stort. Jeg var forberedt på dette. Det er slik man tar nye steg. Jeg surmuler ikke, men jobber hardt for å ta en plass, sier Bytyqi.

Han ser på dette første halvåret som en tilpasningsperiode uansett. Det er etter en skikkelig oppkjøring i sommer at han virkelig skal vise seg.

[ KOMMENTAR: Duellen som har løftet Viking ]

Elsker byen

Å bo i Aten er ikke så vanskelig. Stort sett alle snakker engelsk. Tilbudet med restauranter, handling og severdigheter er som seg hør og bør i en metropol med nesten fire millioner innbyggere.

Det gjør også livet lettere. Spesielt med en datter på sju måneder.

– Kona trives veldig godt med denne flyttingen! Aten er en nydelig by. Den perfekte blandingen av strand og storby.

Bytyqi, som har valgt å spille for landslaget til Kosovo, innrømmer at han har vent seg veldig godt til det varme klimaet sør i Europa nå. Den dagen han skal hjem til Lura blir det en overgang.

Foreløpig har han det likevel fint med å følge gamle venner i Viking fra skjermen i varmen.

– Jeg ser alle kampene fortsatt. Det virker som om de har fått gang på det igjen nå, avslutter vår lokale Olympiakos-proff fornøyd.

[ Disse lokale spillerne har proffkontrakter på nivå fire ]