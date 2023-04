- Det vil utgjøre en enorm forskjell

Stavanger — Viking har lagt flere millioner i potten for å skifte ut det utskjelte underlaget. Onsdag var det nye kunstgresset endelig klart til bruk og ble innviet med en liten seremoni før ettermiddagens trening.

– Det er ingen hemmelighet at det gamle dekket har vært en faktor i alle skadene vi har hatt. I fjor var det kort og godt ikke godt nok. Mange av belastningsskadene våre kom på grunn av det, sier Viking-kaptein Tripic til RA.

Han gliste godt da han fikk kjenne på det nye dekket. Det som var steinhardt, og med flate plastgresstrå, er nå blitt mykt og mye mer komfortabelt.

– Dette vil utgjøre enorm forskjell for oss.

Behøver neppe mye tid for tilvenning

Tripic er ganske sikker på at kunstgress er framtiden for norsk fotball uansett. Debatten rundt naturgress styrer han unna og velger den pragmatiske inngangen. Det begynner dessuten å bli noen år siden gressklipperne ble parkert for godt på stadion.

Samtidig peker han på at dekket inne på stadion drives rovdrift på med mange lag samtidig. Derfor håper han det kan skiftet ut langt hyppigere i fortsettelsen.

– Kan det være en ulempe for dere i starten av sesongen at dere ikke er helt kjent med det nye dekket når dere spiller hjemme?

– Nei. Det er såpass likt det mange andre lag i Eliteserien har at jeg tror det skal gå helt fint. Dette dekket vil gi oss en stor fordel. Nå har vi et av de beste underlagene i serien, sier Tripic.

Det gamle dekket var forhatt både blant Vikings spillere, men også blant motspillerne. Hvert år stemmes det over underlag blant klubbene. Det var liten tvil om hvor de fleste mistrivdes mest. Jåttåvågen kom ikke godt ut. For å si det forsiktig.

Det var en svært fornøyd Zlatko Tripic som testet ut det nye underlaget på SR-Bank Arena for første gang onsdag. (Espen Iversen)

Tripic selv har hatt sine utfordringer med skader de siste årene. Nå håper han det nye underlaget kan bidra til å holde ham mer i spill denne sesongen.

– Jeg har en spillestil hvor jeg ofte vender brått og faller en del. Da blir dette mye bedre.

Han peker på at de som kanskje vil ha aller best av det nye dekket er de større og tyngre spillerne. Det sier seg nemlig selv at høyere vekt gir mer belastning om underlaget er hardt.

Koster nesten seks millioner

Daglig leder Eirik Bjørnø forteller at det egentlig ikke var planlaget å skifte underlaget ennå.

– Det gamle dekket ble lagt før 2018-sesongen. Vi hadde faktisk tatt høyde for at det skulle vare enda en sesong. På grunn av den opplevde kvaliteten, både fra våre spillere og motstanderne, bestemte vi oss for å skifte nå. Skader har også spilt inn, sier Bjørnø.

Gratis er det definitivt ikke.

– Vi har brukt mellom 5,5 og 6 millioner kroner på dette. Så har vi også skiftet innbytterboksene, lagt til rette for VAR og endret litt på undervarme og vanningsanlegg, sier Bjørnø.

Viking har for øvrig hatt et par fridager i en slags tidlig påskeferie, men onsdag startet de den siste innspurten mot seriestarten på Lerkendal 10. april.

