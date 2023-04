Eliteserietipset: Det holder neppe for ny kontrakt

På Hamar har de hatt noen år med opptur, men nå er mange av hovedrolleinnehaverne fra denne perioden borte. Både trenerne og flere av nøkkelspillerne er solgt. Da er det straks noen røde lys som blinker og fare på ferde i en klubb som naturlig ofte beveger seg mellom de to divisjonene.

Oppkjøringen tyder også på at den danske treneren Jakob Michelsen har mye jobb foran seg om han skal klare å overraske med å holde laget oppe. Ikke en eneste treningskamp har laget vunnet i oppkjøringen, og de som kjenner fotballen på Hamar godt peker på at dette kort og godt ser litt sluttkjørt ut.

Henrik Udahl fra Vålerenga er kanskje den mest spennende nye spilleren i troppen. Høyoktanspissen kan fort bli OK med tillit. Samtidig er den neppe nok for å fylle hullene etter tungvektere som Hasan Kurucay (Eintracht Braunschweig) og Morten Bjørlo (Rosenborg). Det har blitt litt for mye andresortering på overgangsmarkedet i vinter til at vi tror dette går bra.

Vi tror Aalesund FK slår følge med HamKam ned, men det er langt ifra sikkert. Over HamKam blir det nok noe jevnere. Trener Lars Arne Nilsen er kjent for å være kynisk, men det som har kommet til av spillere virker litt for tynt – samtidig som mange av de som har forsvunnet var viktige.

Sandefjord har en tendens til å bli tippen ned av de fleste hvert år, men overrasker gang på gang. Vi tror de overlever igjen, men etter en ny runde i playoff. Det handler litt om erfaring med å være i en slik posisjon og litt om at de ofte har vist seg flinke til å erstatte nøkkelspillere. Nå er den offensive profilen Mohamed Ofkir borte, men bli ikke overrasket om Gilbert Komsoon plutselig slår til og fyller deler av hullet.

Odd overrasket litt med 5. plass i fjor, men har mistet langt flere spillere enn de har fått inn i år. Spillestilen til laget er utradisjonell og annerledes. Risikoen er ofte veldig høy. Nå har de andre lagene fått ett år på seg til å finne ut av «Pacoball» og det er grunn til å tro at flere mottrekk er på plass. Da kan Odd får store problemer defensivt. Som da de fikk grisebank av Sandefjord i NM nylig. Vi tror på nedtur.

Tromsø har i vinter solgt unna flere av de yngre nøkkelspillerne og slikt vil alltid merkes. At det likevel fort går bra tror vi fort kan henge sammen med en utlånt Viking-spiller. TIL under Gaute Helstrup er tidvis svært ballbesittende og kan være gode i etablert angrep. Maï Traore kan bli en suksess i et lag hvor han kan jakte avslutninger inne i boksen i stedet for å løpe som en galeislave i en mer direkte spillestil.

Hos FK Haugedund gjenstår det å se om Zaferis er i stor nok grad er erstattet, men spissen Sory Diarra har sett ganske solid ut i oppkjøringen. Det kommer neppe store overraskelser fra Jostein Grindhaug. Det blir å «peisa på» igjen, men det spørs om dette holder til så mye mer enn overlevelse.

Henrik Heggheim er hentet på lån til VIF. Kan Stavanger-gutten stenge igjen bak hos Oslo-laget? (Lise Åserud/NTB)

Vålerenga har mistet meget tunge nøkkelfolk i Osame Sahraoui og Jonatan Tollås Nation. Er en Henrik Heggheim utenfor kampform og Daniel Håkans nok til å erstatte? Verdt å merke seg er også at det bygges veldig ungt og lokalt i VIF. Fagermo gjør nå det han er ansatt på. Det er fort smart på lang sikt, men på kort sikt ser dette kanskje vel ungt ut. Det tar tid å sette ting med en såpass systemisk trener – uten en plan B.

Til sist tror vi faktisk nyopprykkede Stabæk har klart å rigge seg for å overraske litt. Lars Bohinen er dyktig og mye tyder på at han er en god trenermatch for klubben han tidligere var sportsdirektør i. På overgangsmarkedet har man fått ryddet opp litt. Gift Orban var en sensasjon i fjor og har vært det videre i Belgia etter overgangen i vinter. Han blir savnet, men Mushaga Bakenga er ingen dårlig spiss. Pålitelige og solide Kevin Kabran likeså.

NB! Les RAs vurdering av toppstriden onsdag.

---

FAKTA

RAs tips nedre halvdel Eliteserien 2023:

1. ???

2. ???

3. ???

4. ???

5. ???

6. ???

7. ???

8. ???

9. Stabæk

10. VIF

11. FK Haugesund

12. Tromsø

13. Odd

14. Sandefjord

15. Aalesund

16. HamKam





Overgangene:

Stabæk

Trener: Lars Bohinen

INN: Fredrik Haugen (Aalesund), Nikolas Walstad (lån fra Haugesund ut sesongen), Kasper Waarts Høgh (lån fra Aalborg, Danmark ut sesongen), Tobias Pachonik (VVV-Venlo, Nederland), Jonatan Lucca (Farense, Portugal), Isak Pettersson (Toulouse, Frankrike), Mushaga Bakenga (Tokushima Vortis, Japan), Andreas Skovgaard (Brann), Kevin Kabran (Viking).

UT: Adam Hamza Kaied (tilbake til Helsingborg, Sverige etter lån), Victor Christoffer Wernersson (tilbake til Mechelen, Belgia etter lån), Diabagate Junior (tilbake til Optima Sport, Elfenbenskysten etter lån), Marcus Sandberg (HamKam), Kornelius Normann Hansen (Almere City, Nederland), Fitim Azemi (kontrakt utgått), Peder Vogt (Bærum), Martin Hellan (Kongsvinger), Kristoffer Lassen Harrison (KFUM Oslo), Gift Orban (KAA Gent, Belgia), Viktor Gustavsen Engh (Lyn), Patrick Metcalfe (Fredrikstad).

Vålerenga

Trener: Dag-Eilev Fagermo

INN: Omar Bully Drammeh (Grorud), Jacob Storevik (Sandefjord), Aaron Kiil Olsen (KFUM Oslo), Mohamed Ofkir (Sandefjord), Magnus Stær-Jensen (Grorud), Daniel Håkans (Jerv), Vitinho (lån fra Palmeiras, Brasil ut sesongen), Henrik Heggheim (lån fra Brøndby, Danmark fram til sommeren).

UT: Jonatan Tollås Nation (lagt opp), Sondre Rossbach (tilbake til Odd etter lån), Henrik Udahl (Hamarkameratene), Tobias Christensen (MOL Fehérvár, Ungarn), Osame Sahraoui (Heerenveen, Nederland), Amor Layouni (lån til Western Sydney Wanderers, Australia fram til sommeren), William Silfver-Ramage (KFUM Oslo), Andreas Stensrud (Skeid), Brynjar Ingi Bjarnason (HamKam).

FK Haugesund

Trener: Jostein Grindhaug

INN:

Claus Niyukuri (Vard Haugesund), Amund Wichne (Jerv), Sory Ibrahim Diarra (Petrolul Ploiesti, Romania), Adrion Pajaziti (lån fra Fulham, England ut sesongen), Oscar Krusnell (Brommapojkarna, Sverige), Olusegun Otusanya (lån fra Stars Builders Academy, Nigeria ut sesongen).

UT: Hilary Gong (GBS Football Academy, Nigeria), Ibrahima Cissokho (tilbake til US Goree, Senegal etter lån), Andreas Endresen (Vard Haugesund), Thore Baardsen Pedersen (Brann), Nikolas Walstad (lån til Stabæk ut sesongen), Frank Stople (lån til Vard Haugesund ut sesongen), Christos Zafeiris (Slavia Praha, Tsjekkia), Kjartan Kari Halldorsson (lån til FH Hafnarfjardar, Island ut sesongen), Joacim Holtan (lån til Kongsvinger ut sesongen), Eivind Helgeland (lån til Vard Haugesund ut sesongen), Torje Naustdal (Skeid).

Tromsø

Trener: Gaute Helstrup

INN: Vegard Erlien (Ranheim), Yaw Paintsil (Kjelsås), Jakob Haugaard (AIK, Sverige), Hilmir Rafn Mikaelsson (lån fra Venezia, Italia ut sesongen), Tobias Vonheim Norbye (Alta), Jakob Napoleon Romsaas (Skeid), El Hadji Malick Diouf (Academie Mawade Wade, Senegal), Miika Koskela (AC Oulu, Finland), Mai Traore (lån fra Viking ut sesongen).

UT: Lasse Selvåg Nordås (tilbake til Bodø/Glimt etter lån), Mikkel Konradsen Ceïde (tilbake til Rosenborg etter lån), Jasse Tuominen (tilbake til Häcken, Sverige etter lån), Didrik Hafstad (Tromsdalen), Warren Kamanzi (Toulouse, Frankrike), Eric Kitolano (Molde), Isak Kjelsrud Vik (lån til Tromsdalen ut sesongen), August Mikkelsen (Hammarby, Sverige).

Odd

Trener: Pål Arne Johansen

INN: Leon Hien (Hammarby Talang FF, Sverige), Ole Erik Midtskogen (Kjelsås), Sondre Solholm Johansen (Motherwell, Skottland), Diogo Tomas (KuPS, Finland), Leonard Owusu (Vancouver Whitecaps, Canada).

UT: Magnus Lekven (lagt opp), Vebjørn Hoff (tilbake til Rosenborg etter lån), Ivan Mesik (tilbake til Nordsjælland, Danmark etter lån), Philipp Zulechner (kontrakt utgått), Gilli Rólantsson Sørensen (Tvøroyrar Bóltfelag, Færøyene), Kevin Egell-Johnsen (kontrakt utgått), Adama Diomandé (Toronto FC, Canada), Flamur Kastrati (lagt opp), Odin Bjørtuft (Bodø/Glimt), Sondre Rossbach (lån til Degerfors, Sverige ut sesongen), Abel Stensrud (lån til Bryne ut sesongen).

Sandefjord

Trenere: Hans Erik Ødegaard og Andreas Tegström

INN: Danilo Andres Al-Saed (Sandvikens IF, Sverige), Filip Ottosson (Landskrona BOIS, Sverige), Simon Amin (Trelleborgs FF, Sverige), Fredrik Berglie (Skeid), Jacob Maslø Dunsby (Egersund), Gilbert Koomson (Bodø/Glimt), Mats Gulbrandsen Viken (KFUM Oslo), Alf Lukas Noel Grønneberg (Eik Tønsberg 871).

UT: Albin Eric Winbo (tilbake til Varbergs BOIS, Sverige etter lån), André Södlund (Sandefjord Ballklubb), Fredrik Flo (Skeid), Deyver Vega (kontrakt utgått), William Kurtovic (HamKam), Jacob Storevik (Vålerenga), Harmeet Singh (kontrakt utgått), Mats Haakenstad (kontrakt utgått), Sivert Stenseth Gussiås (Klaksvik, Færøyene), Ruben “Rufo” Herraiz Alcaraz (U.D. Logroñes, Spania), Mohamed Ofkir (Vålerenga), Edvard Sundbø Pettersen (FC Midtjylland, Danmark), Jørgen Kili Fjeldskår (lån til Fram Larvik fram til sommeren), Benjamin Hellum Andersen (Eik Tønsberg 871), Quint Jansen (Mjøndalen).

Aalesund

Trener: Lars Arne Nilsen

INN: Kasper Lunding (Heracles Almelo, Nederland), Amidou Diop (Kristiansund), Trace Murray (Kongsvinger), Ole Martin Kolskogen (Brann), Alexander M. Nielsen (lån fra AGF Fodbold fram til sommeren), Moctar Diop (Espoirs de Guediewaye, Senegal), Alexander Stølås (lån fra Sandnes Ulf fram til sommeren), Isaac Atanga (FC Cincinnati, USA)

UT: Fredrik Haugen (Stabæk), Simen Bolkan Nordli (Randers FC, Danmark), Erikson Spinola «Nenass» Lima (kontrakt utgått), Gilbert Koomson (tilbake til Bodø/Glimt etter lån), Simen Rafn (Fredrikstad), Torbjørn Kallevåg (Hødd), Petar Golubović (FK Khimki, Russland), Dario Canadija (HNK Sibenik, Kroatia), Besim Serbecic (FK Sarajevo, Serbia), Mamadou Diaw (lån til Bryne fram til sommeren).

HamKam

Trener: Jakob Michelsen

INN: Henrik Udahl (Vålerenga), John Olav Norheim (Jerv), Tore André Sørås (KFUM Oslo), Marcus Sandberg (Stabæk), Oliver Kjærgaard (FC Helsingør, Danmark), William Kurtovic (Sandefjord), Jens Martin Gammelby (Brøndby, Danmark), Brynjar Ingi Bjarnason (Vålerenga), Rasmus Wiedesheim-Paul (lån fra Rosenborg ut sesongen)

UT: Yuriy Yakovenko (kontrakt terminert), Victor Lind (tilbake til FC Midtjylland, Danmark etter lån), Fernán Faerrón (tilbake til FC Desamparados, Costa Rica etter lån), Hasan Kurucay (Eintracht Braunschweig, Tyskland), Eduards Daškevičs (Riga FC, Latvia), Rilwan Hassan (Sreenidi Deccan, India), Morten Bjørlo (Rosenborg), Markus Nakkim (Orange County, USA), Amin Nouri (kontrakt utgått), Emil Sildnes (Åsane), Marcus Pedersen (Løten), Clément Bayiha (York United FC, Canada), Vetle Skjærvik (Lillestrøm).

Kilder: TV2, Nettavisen og NTB

---