Bekreftet: Brekalo har forlenget med Viking

– Alt er signert, bekrefter Erik Nevland til RA klokken 17.00 tirsdag.

Den slovenske landslagsstopperen gikk i høst ut i RA og var klar i talen på at han i utgangspunktet nå ønsker seg til en større klubb.

Akkurat det har ikke endret seg, men spilleren selv går nå likevel med på å forlenge sin avtale med Viking. Det var Nettavisen som først skrev om kuvendingen hos spilleren.

Til Aftenbladet sa Brekalo etter mandagens trening at en forlengelse handlet om to ting. Han ønsker at Viking skal sitte igjen med mest mulig penger for ham. Samtidig vil en høyere overgangssum også være et signal til ham fra en kjøpende klubb om at de ønsker å satse på ham.

