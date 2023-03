Gammel helt inn i Viking-styret etter benkeforslag

Stavanger — Det gikk ikke helt etter manuskriptet da Viking FK (medlemsdelen av Viking) avholdt sitt årsmøte mandag kveld. Selv om det var varslet mulighet for ganske stor utskiftning i fjor vinter endte det kun med to personer ut fra eksisterende styre.

I tillegg ble det litt «action» i salen.

For i utgangspunktet hadde valgkomiteen innstilt følgende styre: Rune Bertelsen (leder ikke på valg), Eirik Myhre (nestleder 2 år), Odd Egil Flokketvedt (styremedlem 2 år), Helen Rygh (ikke på valg), Kjartan Hjorteland (styremedlem 2 år), Arild Ravndal (1 år), Hanne Hanasand Moen (styremedlem 2 år) og Tine Skjelde (varamedlem 2 år).

– Det kom så inn et benkeforslag på Gary Goodchild inn i styret og en skriftlig avstemning ble forlangt. Da er det sånn at man må stemme på hvem man ønsker inn i styret og de som får mer enn 50 prosent av stemmene anses som valgt. Her fikk alle over 50 prosent. Etter litt diskusjoner valgte styret, på bakgrunn av en fotnote i regelverket, å utvide styret med en person, sier leder Rune Bertelsen til RA.

Overskudd på 280.000

Det noe pragmatiske valget lever han veldig godt med og tror Goodchild med sin lange historie i klubben blir et fint tilskudd.

– Han har både kompetanse og er en fin fyr. Vi gleder oss til å få ham på laget.

Gary Goodchild går inn i styret i Viking FK. (Roy Storvik)

FK banket også gjennom et årsregnskap med et overskudd på 280.000 kroner.

– Dessuten er det verdt å nevne at det ble keepernes år når årets spiller for 2022 ble delt ut. Patrik Gunnarsson fikk herrenes pris og Emma Jønsson kvinnenes, sier Bertelsen.

Avtroppende dametrener Helge Aune fikk også innsatspokalen.

Vil se på oppdeling av klubben

Ut over det ble det også gitt tillatelse for å utrede en oppdeling av klubben til et allianseidrettslag.

Dette hadde styret lagt inn som en orienteringssak, men var på forhånd klare i talen på at dette vil være naturlig å se på. Klubben har nå både en elitesatsing for herrer, en for damer og en breddedel. Dessuten er Viking delt mellom Eiganes og Jåttå. En stadig økonomisk voksende sportslig satsing gir også en risiko for bredden. Styret mener det kan løpe en risiko for bredden ved å kjøre på som nå.

– Det er et tema som det har blitt snakket om på bakrommet i Viking i mange år allerede, men det har aldri vært en debatt om å se seriøst på det. En har nok tenkt at motstanden har vært for stor. Vi mener at det nå er på tide å ta den debatten. Det er så mange satsingsområder at det er viktig å finne ut hva som er rett for Viking. Det må vi våge. Årsmøte var positivt innstilt til det, men påpekte at det bør være en prosess hvor det brukes nødvendig tid. Alle bør få si sitt, sier Bertelsen.

Nøyaktig hvordan progresjonen nå vil bli vil det nye styret se på, men han tviler på at det blir noen ekstraordinært årsmøte for å avgjøre noe rundt dette i år.

– En av hovedgrunnene til at idrettsforbundet peker på allianseidrettslag som en god løsning er for å skjerme bredden og opprinnelig klubb økonomisk sett. Elitesatsing er til tider risikofylt, avslutter Bertelsen.

NB! Aksjonærdelen av Viking (AS) avholder sin generalforsamling tirsdag.

