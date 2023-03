Debuthelten: – Dette må fortsette

Viking slo Rosenborg 2–0 i cupens fjerde runde, og skal videre til Aspmyra for å møte Bodø/Glimt i kvartfinalen. En viktig årsak til avansementet var nykommeren Lars-Jørgen Salvesen.

Sørlendingen ankom Stavanger i begynnelsen av uken, og brukte ikke mange minutter på å presentere seg skikkelig for Stavanger-publikumet da han kom inn for Nicholas D’Agostino etter rundt én time på SR-Bank Arena.

Spissen fra Kristiansand stormet framover på banen og skjøt ballen i mål.

– Det må være drømmedebuten?

– Det er jo det. Helt nydelig. Banen åpnet seg plutselig, og det var deilig å få den i mål, sier Salvesen til RA.

Vi var egentlig selvsikre fra før kampen. — Morten Jensen

– Unner dem mål

Før kampen fortalte TV 2-ekspert Jesper Mathisen til RA at det var viktig for Viking å få Salvesen i gang for å få en god sesong. Det tok altså ikke lang tid før spissen viste hva som bor i ham.

Selv vil ikke sørlendingen slå seg til ro med én scoring.

– Dette må fortsette. Det holder ikke med ett mål. Nå er Bodø/Glimt neste mulighet, sier Salvesen – om kampen mot klubben han kom fra for noen dager siden.

Sander Svendsen scoret Vikings første mål i kampen. (Carina Johansen/NTB)

Viking-trener Morten Jensen var naturligvis fornøyd med avansementet, men også å få to av de offensive spillerne i gang. Det var nemlig Sander Svendsen som scoret de mørkeblås første mål i kampen.

– Alle lag ønsker å få i gang spillerne, og nå kom både Svendsen og Salvesen i gang. Jeg unner dem mål, og vet det er flere som kommer til å melde seg på framover, sier Jensen.

Defensivt stengte Viking igjen, og det var få – om noen – skikkelige Rosenborg-sjanser. Én av grunnene til det var Viking-stopper David Brekalo som var suveren i duellspillet. Trenerne valgte å bruke Shayne Pattynama som venstre back framfor nykommeren Jost Urbancic, som ifølge Jensen har vært litt inn og ut.

Uansett mener trener Jensen de mørkeblå aldri lot det være tvil om hvem som styrte cupkampen på SR-Bank Arena.

– Vi var egentlig selvsikre fra før kampen. Vi forventer alltid å styre det som skjer på hjemmebane, sier han.

Glimt neste for Viking

I neste runde venter Bodø/Glimt på Aspmyra, som kanskje er den tøffeste oppgaven i norsk fotball.

Til den kampen har Viking naturligvis mye informasjon gjennom statistikk og analyse, men Salvesen håper også å bidra med litt innsideinformasjon fra klubben han nylig forlot.

– Jeg vet mye om hva som foregår, sier Salvesen.

Jensen sier det blir veldig kjekt å dra til Aspmyra for cupfinale, og mener de er massive underdogs. Likevel er det håp for Viking.

– Vi har vist før at vi kan mot Bodø/Glimt, sier treneren.

---

FAKTA

NM 4. runde, fotball.

Viking – Rosenborg 2–0 (0–0)

SR-Bank Arena, 5411 tilskuere

Mål: 1–0 Sander Svendsen (64), 2–0 Lars-Jørgen Salvesen (67).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Shayne Pattynama, Viking, Leo Cornic, Markus Henriksen, Rosenborg.

Lagene:

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Yann-Erik de Lanlay, Gianni Stensness, David Brekalo, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek (Kristoffer Løkberg fra 71.), Markus Solbakken (Lars Erik Sødal fra 90.), Harald Nilsen Tangen – Sander Svendsen (Edvin Austbø fra 71.), Nicholas D’Agostino (Lars-Jørgen Salvesen fra 59.), Zlatko Tripic (Simen Kvia-Egeskog fra 90.).

Rosenborg (3-2-3-2): Sander Tangvik – Sam Rogers, Markus Henriksen, Ulrik Yttergård Jenssen – Leo Cornic, Edvard Tagseth – Per Ciljan Skjelbred (Vebjørn Hoff fra 46.), Tobias Børkeeiet (Santeri Väänänen fra 40.), Morten Bjørlo (Adrian Pereira fra 69.) – Oscar Aga (Jayden Nelson fra 84.), Kristall Ingason (Rasmus Wiedesheim-Paul fra 69.).

---