En ny hverdag i praksis

For en fotballklubb kan egenkapital, og penger på bok, ses direkte opp mot summene en kan kjøpe og selge spillere for.

Siden januar 2020 har Viking solgt spillere for rundt 130 millioner kroner. Innkjøpsprisen var en brøkdel. Resultatet er en enorm forbedring av egenkapitalen. Viking har kommet i en situasjon hvor de har hatt penger på bok – selv om langt fra alt har vært rene likvide midler.

Det gir også noen ulemper. Alle vet om det. Prisene går opp når Viking melder seg for å kjøpe. Lønnskravene øker også.

Fordelene er likevel mye større. Viking har denne vinteren endelig kommet i posisjon til å kunne vente til avtalerammene er fornuftige. Det kan også gi en selvforsterkende effekt om det håndteres rett og ikke utgiftene samtidig drar for mye i vei. Dette er fortsatt skjørt.

De fleste riktig gode handler dreier seg nemlig om rett timing. Tre helt konkrete eksempler på kort tid vitner om et endret bilde.

Da Lars-Jørgen Salvesen først sa nei i januar handlet det mest om at han ønsket å gjøre et forsøk på å tilrive seg en rolle i klubben som har revolusjonert norsk fotball de siste årene. Timingen var feil.

Når det demret at det ikke vil bli mye spilletid kunne han like gjerne flytte på seg. Salvesen var ferdig marinert. Heldigvis hadde Viking både grill og kull klart. Timingen var nå rett.

For noen få år siden hadde klubben ikke slått til i en lignende situasjon. Svaret på Salvesens opprinnelige nei var nemlig Nicholas D’Agostino. Han kom overhodet ikke gratis.

I 2022 måtte Viking ha sagt nei til Salvesen i samme setting. Der timingen plutselig var blitt rett for spilleren ville den ikke vært det for Viking.

Nå kunne i stedet Erik Nevland og Eirik Bjørnø trykke på den grønne knappen umiddelbart. De fikk også ned prisen noe på veien – til en ganske fair sum i dagens marked om opplysningene som har lekket ut stemmer. Belønningen fikk man se umiddelbart søndag. Viking har ikke bare én, men to fullgode spisser.

Det er også flere eksempler på en ny hverdag økonomisk denne vinteren;

Motsatt vei er David Brekalo åpenbar. For noen år siden måtte klubben vurdert, og høyst sannsynlig akseptert, et bud på 15–20 millioner. I vinter kunne de si blankt nei. Resultatet er at en av to ting vil skje. Enten selges Brekalo for en sum som er mye høyere i sommer eller aller helst til vinteren. Hvis ikke får Viking beholde seriens beste stopper, med verdien som ligger i det sportslig, ut sesongen.

Igjen handlet alt om timing og penger på bok.

Det tredje eksempelet i vinter, det som virkelig har muliggjort en ny hverdag, er selvsagt Daniel Karlsbakk. Også der ga Viking sitt klare nei – til et Heerenveen-bud som hørtes mer enn fornuftig ut. Svaret var en dobling og et kanonsalg. I stedet for at klubben måtte styre mot underskudd i 2023, er det fjerde strake året med overskudd en mulighet.

Nok en gang var timing, egenkapital og penger på bok katalysatorene for en god handel.

Over tid i norsk fotball er det RBK og Molde som i realiteten har hatt en slik hverdag. De siste årene har Bodø/Glimt fulgt etter.

Dersom Viking nå treffer på handlene inn og ut framover, og forvalter muligheten, er det ingenting som tilsier at de ikke kan gi seg selv forutsetninger som beveger seg mot mer pengestinne konkurrenter. Dette må de likevel klare å balansere. Mot et kostnadsbilde som har mer enn doblet seg de siste fem årene.

Kjøpet av Lars-Jørgen Salvesen gir helt andre muligheter sportslig. En toppklubb behøver dobbeltdekning i alle posisjoner. Det hadde ikke Viking helt på topp. Vi så alle effekten mot RBK. Den siste Viking-handelen har langt på vei fullbyrdet den «kontrakten» styrene inngikk med trenerne etter fadesen i fjor høst. Nå har trenerne fått best mulige forutsetninger for å få dette til.

Mange var litt usikre på årets Viking. Det som ble vist i årets første hjemmekamp snudde nok mange tvilere. Seirer mot RBK gir automatisk økt entusiasme i Stavanger. Det gir igjen høyere inntektspotensial både på billettsalg og marked.

Timingen var, nok en gang, perfekt for Viking.

