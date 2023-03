– Forventet de ville kjøpe en til

Stavanger — Den australske spissen har hatt sine problemer i vinter etter overgangen fra A-league. Beina har ikke tålt kunstgresset så godt, han har slitt med omstillingen fra varmt vær til kaldt vær og han har ikke helt skjønt hvordan ballen spretter på plastunderlagene i Norge.

Likevel har han ikke hatt veldig reell konkurranse om plassen. Alternativet har vært Kevin Kabran – som egentlig er ving. Den situasjonen endret seg drastisk like før alvoret tar til med 4. runde i NM søndag.

Det kom ikke som noe sjokk på D’Agostino.

– Jeg forventet egentlig at Viking skulle handle inn en spiss til. Lagkameratene mine har ymtet frampå om at Kevin Kabran ikke er noen naturlig midtspiss fra gammelt av. Samtidig liker jeg konkurranse. Det har jeg hatt hele karrieren min og det er jeg godt vant med. Det gjør både deg selv og klubben din bedre. Det er bare plusser med dette, sier spissen til RA.

Føler seg ikke lurt

– Så det var ikke slik at Viking solgte seg inn med at du skulle være et klart førstevalg da de kom på banen?

– Nei. Det var aldri tydelige på det og det var heller ikke noe jeg forventet meg at de skulle si. Min nye konkurrent er også meget god. Det har jeg fått merke på treningene nå, sier han om Lars-Jørgen Salvesen.

Samtidig er ikke australieren skremt. Det blir han ikke av verken medspillere eller motspillere. Når Viking løper ut på SR-Bank Arena søndag, for å prøve å holde liv i drømmen om både NM-gull og spill i Europa, forventer han seg faktisk at det er han som blir valgt fra start.

– Jeg forventer å starte mot RBK, men slik tenker jeg alltid. Nå er jeg også i god form og har fått slått meg litt mer til ro her i byen. Til og med været har jeg jo begynt å like, sier en glisende D’Agostino – og fortsetter:

– Fantastisk med snø! Det er faktisk aller første gang jeg opplever det på nært hold.

Det er kanskje ikke så rart. Spissen er oppvokst i et subtropisk klima og hjemstedet Gold Coast er aller mest kjent for strender og surfing – året rundt.

Vinteren gir utfordringer

Akkurat det var det lite som minnet om på SR-Bank Arena torsdag. Et litt sent comeback fra vinteren var absolutt ikke det trenerne drømte om da de satte snuten hjem fra Marbella og Spania sist uke. Morten Jensen erkjenner at det gir store utfordringer med en steinhard og frossen bane.

– Håpløst! Maksimalt med uflaks. Vi hadde håpet vinteren skulle gjøre seg ferdig mens vi var i Spania.

Undervarmen her er ikke lagt med tanke på kunstgress, men naturgress. Dermed ligger den nok for dypt nede. Vi kan kun bruke to-tredeler av banen. — Morten Jensen

– Hva betyr forholdene for oppladningen til kampen søndag?

– Vi har skrudd på undervarmen på stadion, men kan kun benytte to-tredeler av banen. Sørsiden får ikke nok sol på seg og det blir for hardt. Undervarmen her er ikke lagt med tanke på kunstgress, men naturgress. Dermed ligger den for dypt nede. Detaljene må du høre med banesjefen om, men det medfører at vi må legge om på treningene i forhold til hva som var planlagt, erkjenner Jensen.

Morten Jensen og Viking måtte endre på øvelsene de hadde planlagt torsdag. Det sørget en frossen bane for. (Espen Iversen)

En trøst er at det ikke har kommet noen skader. Faktisk ser det bra ut før årets første tellende kamp. Kun langtidsskadde Niklas Sandberg og Sondre Bjørshol mangler.

Akkurat det bidrar til å styrke troen på seier for at lag som har slitt med skader en periode.

– Vi gleder oss voldsomt til å komme i gang med alvoret nå. Veldig kjekt å møte laget som ble nummer tre på direkten. Finner vi fram til den beste versjonen av oss selv slår vi RBK. Det har vi gjort før og det er vi gode nok til å gjøre igjen, sier Jensen.

Han innrømmer at trenerduoen omtrent har laget i hodet. Spillerne får det lørdag.

– Men de som ikke får starte vil også kunne får en viktig rolle fra benken, sier treneren.

Der håper Nicholas D’Agostino å tilbringe minst mulig tid. Også han gleder seg veldig.

– Jeg håper på å få spille og håper jeg kan score. Den første tellende kampen og en utmerket mulighet til å presentere seg skikkelig. Jeg gleder meg veldig.

