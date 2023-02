Derfor har Viking-spillerne hull i sokkene

Stavanger — Tar du en ekstra titt på leggene til Herman Haugen vil du se tre-fire markerte ovale hull bakerst på leggene.

Høyrebacken fra Sandnes er spilleren som vinner de fleste styrketester i Viking. «The Herminator» er også naturlig nok mannen med den kraftigste muskulaturen.

Han er heller ikke alene om å ta saksen fatt. Jost Urbancic er den ivrigste. Han har klippet sine sokker i det som nærmest er et sikksakkmønster. Zlatko Tripic har sine hull plassert mer på utsiden av leggene.

Jost Urbancic er aller ivrigst med saksen av spillerne i Viking. (Espen Iversen)

Omtrent halvparten av spillerne på banen i 2-0-seieren mot Bryne torsdag hadde gjort justeringer på sine sokker.

Men hvorfor? Er det en form for mote? Er det andre grunner?

– Jeg har sett at dette er en ting som går nå. Det handler ikke om mote for vår del, men for å unngå krampe. Sokkene er altfor stramme. Så blir det ekstra mye press på leggene. Spesielt på kunstgress. Dette handler utelukkende om å bedre blodsirkulasjonen, sier Herman Haugen til RA.

Trend i fotballen

Han har fått med seg at det har begynt å komme internasjonalt de siste årene, men er relativt fersk i å sverge til fotballens siste skrik.

– Jeg gjorde det kanskje et par ganger i fjor, men har for alvor begynt med det denne sesongen.

Haugen forteller at det er ganske så akseptert innad. Spillerne har de samme draktene underveis i sesongen. Selv om sokkene skiftes noen ganger funker det fint å gjøre noen justeringer.

Herman Haugen (høyre) på vei av banen mot Bryne - med hull bak på sokkene. (Espen Iversen)

Da kan det også tilpasses de individuelle områdene i beina hvor muskulaturen behøver litt avlastning.

– Alle kropper er forskjellige. Jeg har legger som stivner og kramper seg, sier Haugen.

Selv om spilletiden alltid har vært den samme løpes det mye mer nå enn det gjorde før. — Herman Haugen

Han forteller at farsotten for alvor har begynt å spre seg i Viking i år, selv om de første tok fram saksen litt alt i fjor.

Men hvorfor har man ikke sett dette før? Haugen mener det handler om et spill i stadig utvikling.

– Man skal holde i 90 minutter. Selv om spilletiden alltid har vært den samme løpes det mye mer nå enn det gjorde før.

Han peker på at det både dreier seg om antall meter og intensitet i form av sprinter og høyintensitetsløp.

– Også norsk fotball er i utvikling, peker Haugen på.

Kaptein Zlatko Tripic tok faktisk saksen fatt selv for aller første gang mot Bryne torsdag og var greit fornøyd.

– Sokkene er utrolig stramme. Det handler ikke nødvendigvis om den nye modellen til Diadora. Sokkene vi bruker nå er godt uttørket og litt krympet etter mange runder i tørketrommel. I spurter blir det rett og slett ubehagelig å løpe når musklene utvider seg, sier Tripic.

Hvordan det skal klippes er det lite empiri og fasit rundt. Det hele må gjøres individuelt.

– Det finnes ikke noen fasit som jeg kjenner til. Torsdag klippet jeg to-tre hull. Det ser nok ikke så pent ut, men det handler om å ta et par strategiske klipp slik du ikke river det helt opp heller. Det finnes nok flere metoder å klippe på, men jeg er usikker på om folk har en plan. For meg gjorde tre små klipp det hele mye mer behagelig.

Han mener samtidig at noen strømpemodeller nok er for stramme.

– Du ser det mye i Premier League nå. Spesielt hos lagene som spiller med utstyr fra Nike. Modellen deres er stram. Det kan bli veldig ubehagelig. De gjør det for komforten.

Premier League-opphav

Ifølge sportssjef og tidligere Premier League-proff Erik Nevland var det Manchester Citys Kyle Walker som for noen år siden virkelig fikk fart i moten med å klippe i sokkene.

Hans gamle lagkamerat Danny Rose fra England og Tottenham var også med på fenomenet fra starten, ifølge goal.com.

Som da Liverpool-legenden Robbie Fowler startet med neseplaster for å puste bedre, fulgte snart mange andre opp. Noen sikkert litt av motehensyn. Noen fordi de mente det var en effekt.

Robbie Fowler startet en farsott i fotballen med neseplaster. Her tilbake i 1998. (ADAM BUTLER/AP)

Klippingen har også blitt et tema blant dommerne – som skal påse at draktene er innafor regelverket. Den tidligere Valencia-spilleren Ezequiel Garay fikk faktisk beskjed fra dommeren om å bytte sokker i løpet av en kamp.

Vår lokale eliteseriedommer Daniel Higraff er spent på utviklingen rundt strømpeklipingen, men forteller at dommerne ikke har fått noen oppdaterte retningslinjer.

– Vi har ikke fått det på utstyr siden 2019. Da var det sokker som var avklippet og med hvit tennissokk nede som var på agendaen. Siden det har det vært lite søkelys på det. Det forsvant i stor grad da, sier Higraff.

Han viser til at spilleregel nummer fire omtaler utstyret til spillerne. Sokker skal være heldekkende i utgangspunktet, men det finnes nok av spillere som gjør personlige tilpasninger. Blant annet med å trekke dem ned som Jack Grealish. I Norge var LSKs Robert Koren kjent for det samme. Det pleier å bli godkjent.

– Vi skal ha fagsamlinger og forberedelser i mars. Hull i sokkene kan fort bli et tema da, sier Randaberg-dommeren.

Historisk sett er grunnen for lange sokker hos fotballspillere tredelt. Det handler selvsagt om tradisjon og mote fra gammelt av, men da leggskinn ble påbudt i sporten var det også svært praktisk i forhold til å holde disse på plass. Leggmusklene er også mindre skadeutsatte om de holdes varme.

Nykommer Nicholas D'Agostino sliter med muskulaturen og er blant spillerne som klipper. Her i duell med Axel Kryger. (Espen Iversen)

Under VM i Qatar i vinter så en også mange spillere klippe i sokkene. I Viking er det materialforvalter Stian Refvik som må passe på hva som hører til hvem. Det krever at han faktisk har kontroll på de individuelle klippemetodene når vasken skal sorteres.

– Det går helt greit. Jeg er vant med å følge med på individuelle ting. Det er mange som har sin greie med utstyr. Da Peter Ijeh var her krevde han et helt nytt draktsett i pausen. Han dusjet også. Da Uwe Rösler ble trener visste han ikke om det og oppdaget at Ijeh var i dusjen. Han ble rasende på assistenten. Ijeh skulle jo ikke ut i pausen, sier en lattermild Refvik.

– Men hvordan går det å vaske disse sokkene?

– Overraskende greit.

Refvik forteller at klubben ikke har fått noen innsigelser fra utstyrsleverandør Diadora på praksisen, men at han gir spillerne beskjed om at de ikke må klippe i dette merket eller i logoen til Coop på framsiden av sokkene.

– Så er årets sokkemodell ekstra stram. Settene vi spiller med nå er midlertidige og skal brukes av Viking 2 etterpå. Vi har bedt Diadora om å få sokker i en størrelse større når seriedraktene kommer, avslutter Stian Refvik.

